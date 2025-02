En Nueva York: ¿se puede usar la licencia de conducir como prueba del estatus legal para migrantes?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo operaciones especiales en las últimas semanas, que han derivado en la detención y expulsión de miles de inmigrantes. Ante las redadas, los extranjeros podrían requerir de presentar una prueba de estatus legal al agente, y se preguntan si la licencia de conducir de Nueva York serviría con ese propósito.

Pam Bondi demanda a Nueva York por licencia para inmigrantes

Adicionalmente, la fiscal general del Pam Bondi, de la administración de Donald Trump, acusó a las autoridades de Nueva York de priorizar a los “inmigrantes ilegales por sobre los ciudadanos estadounidenses”. En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo, anunció acciones legales por una ley estatal que permite a los indocumentados obtener licencias de conducir.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia, en Washington, el miércoles 12 de febrero de 2025 Ben Curtis - AP

La demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora Kathy Hochul se dirige contra una legislación estatal que permite a las personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos obtener un permiso.

“Este es un nuevo Departamento de Justicia y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses”, dijo Bondi.

¿Nueva York emite licencias para inmigrantes indocumentados?

En 2019, el estado aprobó la Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, conocida también como Ley de Luz Verde, que permite a todos los residentes mayores de 16 años solicitar el permiso a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), independientemente de la ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos.

La licencia para migrantes lleva una leyenda con la frase: "NO PARA PROPÓSITOS FEDERALES" New York State Department of Motor Vehicles

Según la legislación, los solicitantes a quienes nunca se les haya emitido un Número de Seguro Social son elegibles para obtener un carnet no comercial o uno de aprendizaje estándar, que no se podrá usar para fines federales, como la Real ID o la licencia mejorada. Asimismo, advierten que este documento no se aplica a las identificaciones de no conductores.

Todas las licencias de conducir estándar del estado de Nueva York son iguales. Independientemente de los documentos de prueba que el residente proporcione al momento de la solicitud, y llevan la leyenda “No para propósitos federales” en la esquina superior derecha.

¿Puedo usar una licencia de Nueva York como prueba de estatus legal en EE.UU.?

En los últimos días, los arrestos y las deportaciones en el estado y otras entidades ha hecho crecer incertidumbre entre los migrantes. En ese sentido, surge la pregunta de qué documentos son válidos para presentar ante los agentes del ICE, u otras agencias.

Debido a que las licencias de conducir en Nueva York se le dan a cualquier persona sin importar el estatus, no son una prueba de residencia permanente legal y tampoco son suficientes para mostrar a los agentes migratorios.

Nueva York es uno de los estados en los que se han registrado redadas del ICE Josh Denmark - Flickr/ICE

En el caso de las identificaciones Real ID y las licencias mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) sí podrían servir, debido a que estas cuentan con estándares de emisión estrictos. No obstante, los agentes podrían requerir directamente un documento que compruebe el estatus legal.

Un ciudadano no estadounidense legalmente presente en EE.UU., puede presentar documentos como:

Tarjeta de residente permanente válida y vigente (green card)

Tarjeta de autorización de empleo (EAD) vigente

Pasaporte extranjero vigente con una visa estadounidense adherida y un I-94 que indique evidencia temporal de residencia permanente

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Uscis

Redadas del ICE en Nueva York: detenidos

El ICE informó de redadas realizadas en Nueva York en la última semana de enero y los primeros días de febrero.

El pasado 30 de enero, en Ithaca, arrestaron a Jesús Romero Hernández, un ciudadano mexicano de 27 años que se encontraba ilegalmente en el país. El hombre había sido expulsado previamente de los Estados Unidos seis veces.

que se encontraba ilegalmente en el país. El hombre había sido expulsado previamente de los Estados Unidos seis veces. Mientras que el 3 de febrero detuvo a un ecuatoriano indocumentado condenado por abuso sexual en tercer grado. El 13 de enero de este año, Kail Sebastian Cardenas Aguirre, de 27 años, había sido declarado culpable de someter a otra persona a contacto sexual sin consentimiento y sentenciado a libertad condicional.