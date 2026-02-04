Entraron a 32 baños del metro de Nueva York y confirmaron el mayor miedo de los pasajeros

La imagen está en la cabeza de cualquier usuario del metro de Nueva York: urgencia, baño del subte a la vista y la duda de siempre sobre qué se va a encontrar detrás de la puerta. Una nueva auditoría sobre los sanitarios del sistema confirmó ese “mayor miedo” de los pasajeros: muchos de esos baños están técnicamente abiertos, pero son casi inutilizables por la falta de condiciones mínimas de higiene, seguridad y equipamiento.

Lo que encontró la auditoría en los baños del metro de NYC

El informe, elaborado por la oficina de la inspectora general de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y difundido por el sitio Gothamist, evaluó 32 baños de estaciones distribuidas en los cinco condados.

El resultado fue contundente: 23 de ellos carecían de al menos un elemento básico, como asientos de inodoro, jabón o papel higiénico, y en varios casos se combinaban varias de esas carencias a la vez.

Los auditores documentaron inodoros de acero sin asiento, dispensers vacíos o rotos, puertas de cabinas que no cerraban, basureros ausentes y lavamanos donde era imposible lavarse correctamente.

En teoría, 27 de los 32 baños estaban “operativos” y, en muchos casos, hasta relativamente limpios en términos generales. Pero la ausencia de equipamiento básico los convertía en espacios poco funcionales para el uso cotidiano.

Para la enorme población que se mueve en el metro con chicos, personas mayores o con discapacidad, ese detalle marca la diferencia entre un sistema amigable y uno hostil.

Baños “utilizables” en la teoría, incómodos en la realidad

Uno de los hallazgos que más llamó la atención es la brecha entre el estado formal de los baños y la experiencia real de los pasajeros.

En los registros de la MTA, buena parte de los sanitarios relevados figuraba como “abierto” y “en servicio”, por lo que, en teoría, el sistema ofrece una red disponible de lugares donde ir al baño durante un viaje largo.

Sin embargo, al entrar, los inspectores encontraron problemas que, sin ser espectaculares, hacen que muchos usuarios prefieran buscar alternativas fuera del sistema.

La falta de asientos es un punto especialmente sensible: los inodoros de acero desnudo no solo son incómodos, sino que refuerzan la percepción de descuido y de poca consideración hacia el usuario.

A eso se suma la ausencia de jabón o papel. En tanto, las puertas que no traban o que dejan grandes espacios también alimentan la sensación de inseguridad y vulnerabilidad.

La respuesta de la MTA y lo que viene en el metro de Nueva York

El reporte incluye nueve recomendaciones para mejorar la situación, desde garantizar que todos los baños renovados tengan asientos de inodoro hasta mantener los dispensadores de jabón abastecidos, instalar más cestos de basura y reforzar el mantenimiento preventivo para evitar que pequeños desperfectos se acumulen.

También plantea que la MTA mejore la señalización dentro de las estaciones, de modo que los pasajeros sepan con claridad dónde hay baños, en qué horarios están abiertos y qué alternativas existen cuando uno está cerrado por mantenimiento.

La MTA respondió que ya está trabajando en algunas de las recomendaciones y que la reapertura gradual de baños que habían permanecido clausurados durante años forma parte de un plan más amplio para mejorar la experiencia del usuario.

