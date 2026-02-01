Actualización de febrero de 2026: las tarifas del metro, autobús y peajes de Nueva York

Tras los aumentos en las tarifas del transporte público y los peajes en Nueva York, es clave que los usuarios conozcan cuánto cuestan el metro, los autobuses y el tránsito en determinadas zonas cuando se circula en auto. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) define los valores y las condiciones de cada caso.

Cuáles son las tarifas del metro y autobús en la ciudad de Nueva York

De acuerdo con lo que establece el sitio web de la MTA, casi todos los usuarios deben pagar una tarifa de 3 dólares para acceder al servicio de subterráneo o a los autobuses.

Las tarifas para el metro de Nueva York están establecidas en US$3, según la MTA Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

La mayor excepción a esto son los llamados express buses, que tienen paradas limitadas y aseguran un viaje más directo para distancias más largas. Para este servicio de transporte, la tarifa de 2026 es de US$7,25.

Además, la MTA también recordó cuáles son los métodos de pago con los que se puede abonar rápidamente el boleto. La entidad menciona que se necesita acercar una tarjeta de crédito o débito, teléfono inteligente o tarjeta OMNY al lector solamente al entrar.

Nueva York ofrece un programa de tarifas reducidas para el metro y autobús

Residentes de la Gran Manzana que cumplan con ciertas condiciones pueden formar parte del programa de tarifas reducidas. Esta iniciativa baja el 50% del costo de los boletos para los usuarios que cuenten con el beneficio.

Por lo tanto, la tarifa del Metro y autobuses para estos pasajeros es de US$1,50. En el caso de los viajes en express buses, la cifra es de US$3,60.

Las tarifas de los autobuses en Nueva York MTA

Según el apartado de la MTA en su sitio oficial, el programa de Nueva York de tarifas reducidas está destinado a:

Adultos mayores de 65 años.

de 65 años. Beneficiarios de Medicare por cualquier motivo que no sea la edad.

por cualquier motivo que no sea la edad. Quienes reciban el Ingreso de Seguridad Suplementario por enfermedad mental grave .

. Personas con ceguera, sordera o pérdida parcial de audición, discapacidades cognitivas o físicas.

Las tarifas de los peajes en Nueva York

Junto con los precios actuales de los servicios de transporte público, la MTA también aclara cuáles son los valores de los peajes.

En ese terreno, hay múltiples distinciones según la zona y el tipo de vehículo. Dentro de las variantes más comunes de transporte particular, estas son las condiciones:

Autos

Puentes Bronx-Whitestone, Throgs Neck, Robert F. Kennedy y Verrazzano-Narrows y túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown : US$7,46 para E-ZPass , US$9,79 para Mid-Tier y US$12,03 para el peaje por correo .

y y túneles : para , para y para el . Puente Henry Hudson : las tarifas varían entre US$3,42 y US$8,87, según la forma de pago.

: las tarifas según la forma de pago. Puentes Cross Bay y Marine Parkway: US$2,80 con E-ZPass, US$4,42 con Mid-Tier y US$6,02 por correo.

La MTA comunicó las tarifas de los peajes en Nueva York Bebeto Matthews� - AP�

Motocicletas

Puentes Bronx-Whitestone , Throgs Neck , RFK , Verrazzano-Narrows y túneles Hugh L. Carey y Queens Midtown : US$3,25 con E-ZPass , US$4,18 con Mid-Tier y US$5,06 por correo .

, , , y túneles y : con , con y por . Puentes Henry Hudson, Cross Bay y Marine Parkway: US$2,33 con E-ZPass, US$3,72 con Mid-Tier y US$5,06 por correo.

En ese sentido, la recomendación de la MTA es optar por las vías electrónicas para abonar los peajes. Dado que se busca incentivar su uso, estas ofrecen mejores opciones de precio para los conductores de Nueva York.