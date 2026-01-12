Nueva York se prepara para un cambio necesario: el anuncio de Mamdani que festejan residentes, migrantes y turistas

Una de las problemáticas que más afecta a los residentes y turistas de Nueva York es la falta de baños públicos. Incluso, al consumir en una cafetería, muchas veces suelen estar cerrados al público. Como solución, Zohran Mamdani, alcalde de la Gran Manzana, anunció una inversión de US$4 millones para instalar al menos dos docenas de baños modulares en los cinco distritos.

El comunicado de Zohran Mamdani que beneficia a turistas y a residentes de NYC

El alcalde demócrata dio el anuncio cerca de una salida de la autopista Henry Hudson Parkway. Allí, junto con Julie Menin, presidenta del Ayuntamiento, y otros representantes locales, firmó las autorizaciones finales para que el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York instale un nuevo baño público en ese lugar hacia fines de este año.

“En una ciudad que lo tiene todo, lo único que a menudo es imposible de encontrar es un baño público”, dijo. “Si bien este puede no ser el lado más glamoroso de gobernar, también es el trabajo que se sentirá en la vida cotidiana de los neoyorquinos en los próximos años”.

Luego, agregó: “Todos conocemos la sensación de necesitar un baño y no encontrarlo. Con este nuevo compromiso con los baños públicos, garantizamos que los neoyorquinos puedan transitar por nuestra ciudad con un poco menos de ansiedad“.

El nuevo baño público en la 12.ª Avenida y St. Clair Place será gratuito Freepik

Este compromiso forma parte de los proyectos de la administración Mamdani para mejorar el espacio público en la ciudad. En el caso de uno de los nuevos baños públicos, ubicado en la 12.ª Avenida y St. Clair Place, será gratuito, accesible, autolimpiable y contará con un dispensador de agua para botellas.

La problemática de los baños en Nueva York

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía de la Gran Manzana, hay casi 1000 baños públicos en la ciudad de Nueva York, de los cuales el 70% se encuentran en parques.

Los baños de Bryant Park se caracterizan por su limpieza y ambientación inusual Archivo

El considerado mejor baño público de Nueva York se encuentra ubicado en el Bryant Park. De acuerdo con un sitio especializado Atlas Obscura, el edificio recibió una renovación cercana a los US$300 mil en 2017, financiada por donantes privados, que transformó por completo el espacio.

A pesar de tener dos espacios para hombres y tres para mujeres, su interior sorprende por su limpieza y una ambientación inusual para un baño público.

Las instalaciones cuentan con flores frescas, cuadros realizados por artistas vinculados al parque, ventanales de vidrio esmerilado y un sistema de música clásica.

Asimismo, los sanitarios y accesorios pertenecen a la misma marca utilizada en el Museo de Arte Moderno (MoMA, por sus siglas en inglés), y hay asistentes presentes para garantizar el mantenimiento continuo.

Con relación a este punto, empleados del parque visitan baños de hoteles de lujo como el Plaza, el Waldorf Astoria y el St. Regis para evaluar estándares y mejorar más la calidad.