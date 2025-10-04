Es dominicano con green card en Nueva York, el ICE lo detuvo y enfrenta la deportación: teme por su hijo con discapacidad

La historia de Heury Gómez, un dominicano de 43 años que vive en Nueva York, conmueve a su comunidad. A pesar de ser residente legal permanente desde hace casi dos décadas, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su familia teme que sea deportado, ya que recientemente obtuvo la custodia exclusiva de su hijo Noah, de 18 años, quien padece una discapacidad severa y necesita atención médica constante.

Newark: arresto de un residente legal dominicano por el ICE

El 5 de agosto, Gómez aterrizó en el aeropuerto de Newark, tras un viaje. Allí fue abordado por agentes federales de migración que lo trasladaron a una sala de interrogatorio. Su prima, Carolina Zapata, relató que los oficiales le informaron que debía permanecer bajo custodia hasta comparecer ante un juez.

Herny fue detenido por el ICE en el aeropuerto TSA

“Lo llevaron a una habitación para interrogarlo, y luego dijeron que tendría que ser arrestado hasta que viera a un juez, y realmente no le dieron más detalles fuera de eso”, relató a la web AmNy la mujer, quien recordó que Góy pasó más de 30 horas retenido en el aeropuerto “sentado en una silla” antes de ser trasladado a un centro de detención.

Residente legal en EE.UU. con hijo discapacitado enfrenta deportación

El caso cobró mayor preocupación porque, meses antes de su arresto, un juez había otorgado a Gómez la custodia exclusiva de Noah. Se trata de su hijo, de 18 años, que tiene una discapacidad severa. El adolescente no habla y depende tanto de una traqueotomía como de una sonda de alimentación.

Su padre se preparaba en el hospital infantil donde permanece internado para convertirse en su cuidador principal.

Zapata explicó que esa preparación se interrumpió abruptamente tras la intervención del ICE.

“Realmente demostró a los tribunales que es mentalmente estable, que es profesionalmente estable, que es capaz de brindarle a Noah un entorno hogareño seguro, así como el apoyo emocional y el amor, el amor que Noah merece”, afirmó.

La familia de Gómez asegura que tiene green card hace años Shutterstock

Otro punto que generó controversia es que, según informó su familia, Gómez contaba con una residencia legal permanente en Estados Unidos desde hace casi dos décadas.

Antecedentes judiciales y condenas pasadas: el motivo de su arresto

La familia de Gómez reconoció que el ICE basó su decisión en antecedentes judiciales de casi una década. En 2017, fue condenado por intento de asalto en tercer grado e intento de hurto menor, cargos que se originaron en un incidente ocurrido en 2015.

Cumplió 20 días en prisión, pagó las multas correspondientes y completó la libertad condicional.

Sus allegados remarcaron que desde entonces no estuvo involucrado en ningún otro delito y que viajó en varias ocasiones sin inconvenientes hasta este año.

El ICE traslada al dominicano Heury Gómez a un centro en Michigan

Luego de permanecer en Nueva Jersey, el 19 de agosto Gómez fue encadenado y trasladado hasta un centro de detención en Michigan. Allí enfrenta el proceso de deportación.

Según Zapata, el traslado fue devastador: “Fue una experiencia tan traumática para él, porque recuerdo haber hablado con él por teléfono una vez que llegó a Michigan, y fue la primera vez que escuché que su moral estaba tan baja, porque estaba como, ‘¿Qué he hecho? Hoy me trataron como a un animal y no sé qué he hecho mal’”.

Gómez fue trasladado a un centro de detención en Michigan Foto Flickr/U.S. Immigration and Customs Enforcement

La situación dejó a la familia bajo fuerte presión emocional y financiera. Zapata señaló que contrataron un abogado con la esperanza de frenar la deportación. Para afrontar los gastos legales, lanzó una campaña de recaudación en línea.

“Está a punto de entrar en una fase de su vida en la que tiene que cuidar a un niño, y cuidar a un niño como Noah requiere mucha estabilidad financiera, así que no quiero agregar deudas a su vida financiera”, expresó.