Es dominicano con green card, su pareja es funcionaria de Nueva York y fue detenido por el ICE

La detención de Nathaniel Rojas, un migrante dominicano con residencia permanente legal en Estados Unidos, causó un fuerte rechazo en Nueva York. El hombre, cuya pareja es una funcionaria de la Gran Manzana, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su casa y luego fue trasladado a una cárcel del condado de Orange.

Así fue el arresto de Nathaniel Rojas, un migrante con green card en Nueva York

Rojas fue arrestado por agentes del ICE el 28 de agosto pasado en su departamento de Riverdale, donde convive con Wendy García, funcionaria municipal de Nueva York. En la página oficial del gobierno local figura como Comisionada Adjunta de Desarrollo y Avance del Departamento de Correcciones de la Ciudad.

Wendy García, la pareja del migrante detenido, es funcionaria de Nueva York Web: Nyc.gov

Según informó Daily News, este migrante dominicano fue detenido a pesar de que tenía una tarjeta de residencia permanente vigente. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca revocarla, con el argumento de que el hombre presenta antecedentes penales.

Desde entonces, Rojas permanece en una prisión del condado de Orange. Su abogado, Reuben Kerben, presentó un recurso de habeas corpus contra el ICE y funcionarios de la administración Donald Trump.

Entonces, el juez federal Lewis Liman intervino en el caso y ordenó que el migrante no sea removido de la jurisdicción hasta que se resuelva la petición judicial.

Rojas contaba con una green card vigente, que el DHS evalúa revocar por sus antecentes Shutterstock

Los argumentos del DHS para mantener detenido a este dominicano con green card

El DHS justificó la detención de Rojas por sus antecedentes penales. Según consigna el medio citado, la subsecretaria del organismo, Tricia McLaughlin, aseguró que se trata de un “un extranjero criminal de la República Dominicana”.

“Sus antecedentes penales incluyen condenas por hurto mayor, delito grave por conducir bajo la influencia del alcohol, con un niño menor de 16 años como pasajero, robo de identidad y robo en tiendas minoristas”, detalló la funcionaria.

En paralelo, documentos judiciales revelaron que el migrante enfrenta una demanda civil iniciada por Eddy Rojas Fermín, quien asegura ser su hermano. La denuncia incluye acusaciones por fraude, hurto y el uso indebido de documentos personales en la compra de un automóvil Mercedes-Benz.

En esa causa también aparece denunciada Wendy García. Sin embargo, tanto Rojas como su pareja negaron los hechos en sus respuestas legales, mientras la resolución del caso sigue pendiente en los tribunales.

Según el DHS, Roja contaba con antecedentes penales Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE) - Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Repercusiones de la detención de Nathaniel Rojas en Nueva York

El hecho de que la pareja de una funcionaria del gobierno de Nueva York quedara involucrada en un operativo migratorio elevó la tensión en la administración del alcalde Eric Adams. Voceros oficiales se limitaron a señalar que estaban en contacto con la familia, pero no se pronunciaron sobre las acusaciones contra Rojas.

La concejal de Brooklyn, Alexa Avilés, presidenta del Comité de Inmigración del Consejo, cuestionó al alcalde por su silencio e instó a que se pronuncie por el arresto del dominicano con green card.

“La falta de respuesta, la inacción, es muy propia de Eric Adams y su administración, lo cual ha sido una fuente de constante frustración”, expresó.