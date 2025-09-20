Es estadounidense y se enamoró de “Little Argentina” en Nueva York, el rincón en el que manda la cultura rioplatense

El influencer estadounidense Dustin Luke, conocido por su amor a la Argentina tras haber vivido en Buenos Aires y difundir sus costumbres, descubrió en Nueva York un rincón que lo cautivó: “Little Argentina”. Ubicado en Queens, este destino se convirtió en un punto de encuentro para migrantes y turistas, donde la cultura rioplatense se respira en cada esquina, entre locales, arte y la comida típica del país.

Dustin Luke recomendó visitar “Little Argentina” si estás en Nueva York

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, el influencer que vivió en Buenos Aires entre el 2015 y 2019, mostró cómo es de cerca “Little Argentina”, el lugar más rioplatense de todo Estados Unidos. “Si estás en Nueva York y quieres una verdadera experiencia argentina, puedes literalmente venir a esta esquina y conseguirlo todo”, sostuvo.

Es estadounidense y se quedó enamorado de “Little Argentina” en Nueva York

Se trata de la esquina de Queens en la que se unen las calles Corona Ave y Junction Blvd. El lugar está repleto de locales para comprar productos y comida típica de Argentina.

“Puedes conseguir empanadas, yerba, Fernet, dulces, sándwiches de miga, puedes conseguir casi cualquier cosa que quieras aquí en esta esquina”, aseguró el influencer y manifestó: “Estoy fascinado”.

Los locales con sabor rioplatense que se pueden encontrar en “Little Argentina”

Entre los diferentes lugares que mencionó, Dustin Luke destacó algunos locales para comprar productos o comer platos típicos de Argentina. Estos fueron:

Río de La Plata

Uno de los primeros sitios que nombró el influencer fue la panadería Río de La Plata, que ofrece las típicas delicias dulces del territorio argentino. Tiene desde las clásicas facturas, sandwiches de miga, pastaflora para acompañar con el mate y hasta vende porciones de flan.

Se trata del lugar ideal para quienes buscan comer postres y pasteles tradicionales de Argentina, ya sea para descubrirlos o para regresar por un momento a su país de origen.

Además de ofrecer los clásicos de repostería latinoamericana, el lugar ofrece servicio de catering y servicio de viandas en fechas especiales, según sus redes sociales.

La Esquina Criolla

Se trata de una carnicería y restaurante que se encuentra hace más de 20 años en Queens. “La Esquina Criolla sirve especialidades tradicionales argentinas para el almuerzo y la cena desde 2003″, cuentan en su sitio web oficial.

La carnicería no solo vende embutidos, quesos y cortes de carne para preparar en casa, sino que también ofrece la posibilidad de comprar comida ya lista, y hasta cuenta con espacio para disfrutar de un rico plato argentino o una parrillada completa en el lugar. Ya sea durante el almuerzo o la cena.

El mural que une a Messi y a Maradona

Durante su recorrido, Dustin Luke destacó que “Little Argentina” incluso cuenta con un mural que representa al país. Se trata de un grafiti que reúne a diferentes figuras de la cultura argentina, entre ellos los ídolos del fútbol Diego Armando Maradona y Lionel Messi, ambos aparecen pintados en versión de caricatura junto a la Copa Mundial de la FIFA.

Durante su recorrido Dustin Luke destacó un mural que representa la cultura de Argentina con figuras icónicas de país Captura TikTok @eldustinluke

Debajo de ellos están retratados los personajes de historietas y tiras cómicas del país como Patoruzú, Hijitus, Mafalda y Clemente.

“Así que si estás en Nueva York y quieres una verdadera experiencia de un barrio argentino regular, tienes que venir aquí a Queens y no te decepcionará”, recomendó Dustin Luke.