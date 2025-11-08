Es inmigrante, hace repartos para FedEx en Nueva York y revela cómo ganar US$25 por hora

El servicio de logística y mensajería internacional FedEx es una puerta de entrada laboral para inmigrantes: Stalin Pérez, dominicano, relató en una entrevista publicada en YouTube cómo inicia su jornada a las 5 horas en Astoria, Queens, cómo ordena el camión por bloques y cuánto percibe un chofer que va desde los US$25 la hora.

¿Cómo entrar a FedEx sin experiencia y subir a chofer?

Pérez explicó en una entrevista para el canal de Alfy Tavarez que no necesitó experiencia previa para conseguir empleo, pero aclaró que no fue fácil empezar porque “cuando uno viene de migrante, hay que tener los contactos para entrar aquí”.

FedEx Nueva York se consolida como una opción laboral para inmigrantes que buscan estabilidad sin necesidad de experiencia previa

Según dijo, comenzó como ayudante y en solo quince días ya le entregaron su propio transporte: “Duré como 15 días para que me dieran el camión. Eso fue rápido, porque cuando tú tienes disposición, aprendes de una”. El trabajador remarcó que la actitud y el aprendizaje veloz son decisivos para ascender. “Todos venimos desde abajo”, resumió.

¿Cuánto se gana en FedEx Nueva York?

De acuerdo con su testimonio, el sueldo inicial varía según el puesto. “Un ayudante empieza con unos US$400 semanales, más un regalito que le mandan”, explicó. En cambio, “un chofer obtiene entre US$700 y US$800 por semana, eso viene siendo básicamente como a US$25 la hora”.

Starlin Pérez, dominicano radicado en Queens, contó cómo pasó de ayudante a chofer en apenas quince días

Pérez subrayó que con el tiempo el salario mejora: “Te suben después de un cierto tiempo, poco a poco”.

¿Cómo es su día laboral en FedEx?

Su jornada comienza a las 5 hs (hora local), cuando se levanta, se baña, prepara café y viaja unos 25 minutos hasta la estación. Sale a ruta alrededor de las 8 hs. “Si salgo a las ocho, tiro los paquetes y regreso a las diez, ya me puedo ir para mi casa”, contó.

En promedio, Pérez transporta entre 230 y 250 paquetes por día y logra entregar cerca de 190. Asegura que en FedEx se trabaja menos horas que en UPS (United Parcel Service), empresa competidora del sector logístico. Sin embargo, recordó que su primer día fue agotador: “Terminé a las ocho de la noche, desde las 5 hs de la mañana en la calle, muerto del cansancio”.

Pérez utiliza un método propio para mantener el orden dentro del camión. “Esto tiene bloques: 32, 31, 30, 28, 25 y 24”, contó. Agrupa los paquetes por sector y sigue una secuencia fija para optimizar el tiempo. “Pongo todos los 32 juntos, los 31 juntos... así sé dónde está cada cosa”, explicó.

Pérez organiza su camión por bloques numéricos para ahorrar tiempo y evitar errores en la ruta

Evita comenzar por el medio porque eso desorganiza todo el recorrido. “Si me paso de bloque, tengo que volver atrás, y ahí pierdo minutos”, añadió. Gracias a esa rutina, logra finalizar antes que otros repartidores y reducir errores en trayectos complicados.

Las propinas y recompensas en época de fiestas

El dominicano contó que, con el tiempo, el vínculo con los vecinos se vuelve más cercano. “Ya tengo mucho en esta área, y la gente me quiere; me guardan mi café, mi agua”, relató.

Durante diciembre, las propinas mejoran los ingresos. “Nos dejan propina generosa”, dijo entre risas. “Con eso me compro un vuelo para ver a mi mamá y a mis hijos”. Aun así, reconoce que el invierno es la parte más dura del trabajo. “En el frío uno anda con todo puesto y casi no se puede mover; el verano es mejor”, admitió.