Es latino y no habla inglés, trabaja en el paraíso de verano de los neoyorquinos y revela cuánto le pagan: “Nada mal”

Loover Caicedo, un migrante ecuatoriano, llegó a Estados Unidos a fines de 2023. Sin contactos en el país norteamericano consiguió trabajo en una de las zonas más exclusivas: Los Hamptons. En este paraíso donde pasan el verano los millonarios de Nueva York, el joven aprendió diferentes oficios en lo que “pagan muy bien”.

El comienzo: un cuarto prestado y sin experiencia

“Llevo un año y seis meses aquí. Llegué solo, sin familia y sin nada de experiencia en lo que terminé haciendo”, contó Caicedo en un video que subió a su cuenta de Tiktok.

Es latino y cuenta cuánto le pagan por diferentes trabajos en Los Hamptons

Según dijo el joven migrante, cuando era recién llegado no tenía nada. “Este era el cuarto al que llegué, incluso el colchón era prestado por los dueños de casa”, recordó mientras mostraba una foto de donde vivía.

Si bien explicó que él tenía formación en marketing digital, al trabajar en Los Hamptons requirió cambiar su área, ya que en esa localidad costera “no contratan por redes sociales”.

En esa zona, dijo el joven, los trabajos más usuales para migrantes son oficios que él nunca había realizado: “Hay muchísimos millonarios y lo que más se mueve son oficios como la carpintería, construcción, jardinería y mantenimiento de piscinas”. Todos estos empleos, agregó, “pagan muy bien”.

De aprendiz a empleado: cuánto gana un migrante en Los Hamptons

Su primer empleo en Los Hamptons fue como ayudante de carpintería. “Yo le dije al dueño desde el inicio:, ‘No he agarrado un taladro en mi vida, pero tengo muchas ganas’”. Por ese trabajo cobró US$17 la hora y tenía una dedicación de menos 50 horas por semana. “Nada mal para empezar”, señaló.

Después, el joven comenzó a trabajar como pintor: “Me la pasaba pintando todos los días casas”. Mientras tanto, en su tiempo libre, aprendía inglés. “Practicaba en el cuarto, después del trabajo, en el bus y hasta en el trabajo, con los auriculares pasaba todo el día”, recordó.

Un migrante ecuatoriano contó cuánto pagan por esos oficios en Los Hamptons Tiktok: @loovercaicedo

El esfuerzo dio frutos. Unos meses después, el latino consiguió una entrevista con una pareja estadounidense que lo contrató para trabajar en una tienda de comestibles. “Allí fui cajero, hacía sándwiches, lo que tocara”, describió.

En ese lugar ganaba US$20 por hora y con el tiempo le aumentaron el salario a US$22 por hora. “En verano había semanas que hacía más de 70 horas”, remarcó.

“Prácticamente como que me pagaban por aprender inglés. Entonces para mí fue ideal”, afirmó el migrante.

Uno de los oficios que aprendió en Los Hamptons fue el de carpintero

La recomendación del joven ecuatoriano para otros inmigrantes

Mientras atendía en ese local de comidas, un cliente le propuso al joven latino una nueva oportunidad: trabajar en su empresa de piscinas.

“Sabía que 11 meses ya era suficiente para estar en un lugar donde estaba aprendiendo inglés, pero no estaba ejerciendo ningún oficio de los que dije que aquí son muy bien pagados”, relató. Por eso, aceptó la oferta sin dudar.

“Ahora hay semanas que trabajo más de 75 horas y junto a otras fuentes de ingreso me va mucho mejor", comentó.

Asimismo, el joven destacó que es importante no saltar etapas. “Uno va aprendiendo cosas”, enfatizó. Por ello, aconsejó a otros migrantes que busquen empleo en EE.UU.: “Si al inicio, como yo, no tienes el inglés, no te preocupes”.

Para Caicedo, los valores pesan más que las habilidades iniciales. “El respeto, la buena educación, las ganas de trabajo, eso no necesita traducción. Así que te va a ir muy bien”, concluyó.