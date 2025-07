Es oficial: cuántos votos totales sacó Zohran Mamdani, que rompió un récord en las elecciones de Nueva York

Zohran Mamdani protagonizó un hito electoral sin precedentes en la política de Nueva York. El actual asambleísta estatal por Queens superó una marca histórica que permaneció intacta durante más de tres décadas y se posicionó como el nuevo referente de la izquierda neoyorquina, al obtener la mayor cantidad de votos totales jamás registrados en una elección primaria para la alcaldía de la Gran Manzana.

El resultado histórico: cuántos votos sacó Zohran Mamdani en las elecciones primarias de Nueva York

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York confirmó este 8 de julio que Zohran Mamdani alcanzó los 565.639 sufragios tras la tercera ronda de conteo en el sistema de votación por orden de preferencia. Esta cifra lo posicionó por encima del récord que David N. Dinkins había establecido en 1989, cuando obtuvo 547.901.

Con un contundente 56,2% de los votos tras tres rondas de conteo por preferencia, Mamdani derrotó por 13 puntos a Andrew Cuomo (43,8%) AP/Facebook

Según los datos oficiales, Mamdani obtuvo el 56,2% de los votos tras completarse la tercera ronda del sistema de votación por preferencias múltiples, mientras que su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, finalizó con un 43,8%, lo que equivale a 440.655 votos. La diferencia entre ambos alcanzó casi 13 puntos porcentuales.

El propio Mamdani celebró el resultado en su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió: “Con las actualizaciones del conteo por orden de preferencia recién publicadas por la Junta Electoral, nuestra campaña ha conseguido oficialmente la mayor cantidad de votos totales en una primaria en la historia de Nueva York”.

Su equipo presentó el resultado como una validación contundente de su plataforma electoral, que incluye propuestas como el controvertido congelamiento de alquileres, cuidado infantil financiado y transporte público gratuito.

Cómo funciona el sistema de votación por orden de preferencia

Esta elección representó la segunda vez que Nueva York implementó el sistema de votación por orden de preferencia en una primaria para la alcaldía. Esta modalidad, aprobada por los votantes en un referéndum de 2019 con el 73,5% de respaldo, permite a los electores clasificar hasta cinco candidatos por orden de gustos en sus boletas.

El sistema de votación por preferencia -implementado por segunda vez- permitió a Mamdani alcanzar el 50% rápidamente, a diferencia de 2021 cuando Eric Adams necesitó ocho rondas para lograr una victoria ajustada x.com/ZohranKMamdani

El conteo se desarrolló en rondas:

En la primera ronda se contabilizaron únicamente los votos de primera opción . Si ningún candidato alcanzaba el 50%, se pasaba a la siguiente fase.

se contabilizaron . Si ningún candidato alcanzaba el 50%, se pasaba a la siguiente fase. En cada nueva ronda se eliminaba al candidato con menos votos , mientras que los sufragios de sus votantes se redistribuían según su siguiente elección en la boleta.

, mientras que los sufragios de sus votantes se redistribuían según su siguiente elección en la boleta. Este proceso continuaba hasta que solo quedaran dos aspirantes, de los cuales el que obtuviera más votos era proclamado vencedor.

En esta elección, Mamdani logró superar el umbral del 50% luego de apenas tres rondas, lo que contrastó con el caso de Eric Adams en 2021, quien necesitó ocho turnos para alcanzar apenas un 50,4%.

Cómo se perfila Zohran Mamdani de cara a las elecciones generales de Nueva York

El entorno de Andrew Cuomo no tardó en manifestar su descontento con los resultados. Su portavoz de campaña, Rich Azzopardi, declaró a Fox News Digital: “El presidente Trump apoya a Eric Adams y no creemos que el socialismo sea la solución. La mayoría de los neoyorquinos no son trumpistas ni socialistas: el equilibrio está en el centro. Vamos a seguir evaluando la situación para tomar decisiones en función de lo mejor para la ciudad”.

Se espera que Cuomo y otros candidatos demócratas se presenten como independientes en las elecciones generales SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La posibilidad de que Cuomo se lance como candidato independiente en la elección general no fue descartada y varios observadores políticos anticipan que otros sectores moderados del Partido Demócrata podrían promover una opción alternativa para frenar el ascenso de Mamdani.

Mientras tanto, el entorno del asambleísta no respondió directamente a los pedidos de comentarios del medio citado, aunque sus declaraciones públicas dejaron en claro que se siente respaldado por una base electoral sólida.

“Este movimiento hizo historia la noche de la elección. Vamos a cumplir nuestras promesas de bajar los costos y construir una ciudad que la clase trabajadora pueda costear”, enfatizó Mamdani en un comunicado.