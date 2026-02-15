Es oficial: el cambio que entra en vigor desde el 1° de marzo con los cupones SNAP en Nueva York

En Nueva York, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) estará sujeto a algunos cambios desde el 1° de marzo. A partir de esta jornada, ciertos beneficiarios tendrán que presentar documentación adicional a las autoridades para evitar la interrupción de los pagos. Los implicados son personas de entre 18 y 64 años y serán notificados formalmente por el gobierno.

El cambio que entra en vigor desde el 1° de marzo en Nueva York con los cupones SNAP

El 1° de marzo entrarán en vigor los cambios en el programa SNAP que afectarán a los residentes neoyorquinos en la categoría de Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés), con excepción en el condado de Saratoga.

Estos beneficiarios estarán sujetos a requisitos federales más estrictos. El grupo incluye a las personas de 18 a 64 años que se consideran aptas para trabajar y no viven con un niño menor de 14 años.

De acuerdo con el sitio web oficial de la Oficina de Empleo Temporal y Asistencia por Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés), la persona está exenta si:

Tiene menos de 18 años o 65 años o más.

Alguien en su hogar es menor de 14 años.

Recibe beneficios por discapacidad de una fuente pública o privada, como Asuntos de Veteranos o beneficios por discapacidad del estado de Nueva York.

Está embarazada.

No puede trabajar al menos 80 horas al mes debido a un motivo de salud física o mental.

Es miembro de una tribu reconocida federalmente o elegible para los Servicios de Salud Indígena (IHS).

Cuida a un niño menor de seis años.

Cuida a una persona incapacitada.

Cumple con las normas laborales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Recibe o solicita prestaciones por desempleo.

Participa en un programa de tratamiento de adicción a las drogas o al alcohol.

Está inscrita en una escuela, programa de capacitación o universidad a tiempo parcial.

Gana 217,50 dólares (30 veces el salario mínimo federal).

Es solicitante o beneficiario del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).

SNAP en Nueva York: cómo cumplir con el requisito para recibir los cupones

La OTDA señala que es necesario que el beneficiario siga las normas de trabajo de Abawd. No obstante, la asistencia contempla una regla conocida como límite de tiempo, que permite a las personas obtener cupones por tres meses en un período de tres años si no cumplen con los requisitos.

Para evitar perder los beneficios, es necesario:

Tener un trabajo remunerado o no remunerado durante 20 horas semanales (80 horas al mes).

Aprender habilidades laborales aprobadas por el distrito de servicios sociales.

aprobadas por el distrito de servicios sociales. Realizar servicio comunitario/voluntariado: la cantidad de horas que una persona necesita para participar en servicio comunitario o voluntariado se basa en su beneficio de SNAP dividido entre el salario mínimo estatal.

Quiénes pueden quedar exentos del cambio con los cupones SNAP

Un beneficiario puede recibir cupones después del límite de tres meses si tiene una buena causa para no seguir las reglas de trabajo o demuestra que debería estar exento de cumplirlas.

Las buenas razones incluyen problemas como enfermarse, tener una emergencia doméstica o no contar con cuidado infantil.

Los cambios llegan en un contexto en el que incrementa la presión sobre los hogares con ingresos bajos. Los datos federales, citados por Spectrum News, exhiben que los precios de los alimentos a domicilio aumentaron aproximadamente un 2,4% durante los 12 meses que finalizaron en diciembre de 2025.