Nueva York confirma el calendario de pagos SNAP para febrero 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) iniciará con los pagos en Nueva York durante los primeros días de febrero. Para garantizar la distribución correcta de recursos, los depósitos se realizarán con base en la terminación del número de caso de los beneficiarios.

Calendario de pagos SNAP para el mes de febrero en Nueva York

De acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los depósitos se realizan durante los primeros diez días de cada mes.

La compra de alimentos con los cupones SNAP cuenta con algunas restricciones, por lo que es importante revisar qué productos se pueden adquirir (Freepik)

El orden de pagos de SNAP se realizará de acuerdo con el último dígito del número de caso, y en el mes de febrero de 2026 queda de la siguiente manera:

Número de caso que termine en 0 o 1: disponible el día 1° de febrero

Número de caso que termine en 2: disponible el día 2 de febrero

Número de caso que termine en 3: disponible el día 3 de febrero

Número de caso que termine en 4: disponible el día 4 de febrero

Número de caso que termine en 5: disponible el día 5 de febrero

Número de caso que termine en 6: disponible el día 6 de febrero

Número de caso que termine en 7: disponible el día 7 de febrero

Número de caso que termine en 8: disponible el día 8 de febrero

Número de caso que termine en 9: disponible el día 9 de febrero

Este orden aplica para todos los condados, excepto los 5 distritos de la ciudad de Nueva York (también conocidos como Upstate NY).

Requisitos para solicitar el beneficio SNAP en Nueva York

Al inicio de 2026, los requisitos para acceder a los beneficios de alimentación en Nueva York se endurecieron. La implementación de la One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés) propuesta por el presidente Donald Trump, determinó los nuevos lineamientos.

La ley One Big Beautiful Bill modificó algunos de los requisitos para solicitar los beneficios SNAP en EE.UU. (Freepik)

Según se detalla en la página oficial del Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), entre las nuevas medidas que ya se implementan destacan:

Aumento del límite superior de edad

El límite de edad se amplió de los 54 a los 64 años para los adultos sanos sin dependientes. Con ello, un grupo más grande de personas deberá demostrar actividad laboral para mantener su apoyo nutricional.

Sin embargo, la legislación protege a quienes tienen 60 años o más. Dicho grupo sigue exento de los requisitos generales de trabajo y mantiene su estatus de “persona mayor” ante el SNAP. Para ellos, las agencias estatales aplicarán beneficios específicos como deducciones de gastos médicos y de vivienda excedentes.

Fin de las excepciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal 2023

La ley OBBB puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos obliga ahora a los veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron de hogares de acogida a cumplir nuevamente con los límites de tiempo del programa SNAP. Dejó sin efecto las exenciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal 2023.

Así, estos grupos regresan a las normativas de elegibilidad anteriores y pierden su estatus de excepción automática, salvo que presenten otra causa de exención válida.

Cambios en la excepción para niños en el hogar

La reducción de la edad de los hijos para eximir a sus padres del límite de tiempo es otro de los cambios más drásticos de la OBBB. Antes, el cuidado de cualquier menor de 18 años servía como excepción. Ahora solo los padres o tutores de niños menores de 14 años podrán acceder al programa.

De tal modo, los adultos con hijos de entre 14 y 17 años deberán cumplir con los requisitos de trabajo, a menos que califiquen por otra razón.