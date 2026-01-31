Lista oficial de prohibidos: los alimentos que ya no se podrán comprar en Florida con los cupones SNAP en abril 2026

Por acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Florida comenzará a aplicar nuevas restricciones para la compra de productos con SNAP desde abril. El Estado del Sol obtuvo la aprobación para establecer prohibiciones adicionales a las que indica la ley federal. Es una de las 18 jurisdicciones que ya confirmaron nuevas reglas.

Florida aplicará nuevas restricciones a SNAP desde abril

El Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios utilizar los fondos para comprar ciertos productos. Aunque ya existen restricciones a nivel federal, los estados pueden solicitar un waiver.

Florida aplicará nuevas restricciones a los productos que se pueden adquirir con SNAP Freepik

Este permiso los autoriza a aplicar restricciones adicionales según lo que solicite cada jurisdicción y apruebe el USDA. En ese sentido, de acuerdo con el listado oficial, Florida no permitirá comprar con SNAP los siguientes alimentos:

Refrescos

Bebidas energizantes

Dulces

Postres preparados

Las nuevas reglas para beneficiarios del programa social en el Estado del Sol comenzarán a regir el 20 de abril.

La decisión del gobierno de Ron DeSantis no es aislada, sino que se trata de un movimiento que hicieron varias jurisdicciones y que es alentado por la administración Trump.

En su sitio web, el USDA presentó lo que califica como una “reforma audaz para fortalecer la integridad y restaurar el valor nutricional" de SNAP.

"El USDA otorga a los estados mayor flexibilidad para gestionar sus programas mediante la aprobación de exenciones de restricción alimentaria de SNAP, que restringen la compra de productos no nutritivos", indica el departamento federal.

El gobierno de Donald Trump alienta a los estados a solicitar restricciones para el uso de SNAP Nam Y. Huh - AP

En esa misma línea, la administración Trump sostiene que los waiver (las exenciones) son importantes para “garantizar que el dinero de los contribuyentes proporcione opciones nutritivas” a quienes forman parte del programa social.

Por eso, comparte la lista de las jurisdicciones que participan y alientan a más gobiernos a tomar el mismo camino: “Animamos a los estados a presentar exenciones que satisfagan sus necesidades específicas”.

Los estados de EE.UU. que ya aplican restricciones alimentarias para SNAP

Cada jurisdicción acordó individualmente con el USDA el alcance de las prohibiciones y a partir de qué fecha se aplican. Estos cinco ya comenzaron a aplicarlas desde el 1° de enero:

Indiana : no habilita la compra de gaseosas y dulces con SNAP.

: no habilita la compra de gaseosas y dulces con SNAP. Iowa : no permite la compra de cualquier alimento gravado por el Iowa Department of Revenue, con excepciones específicas.

: no permite la compra de cualquier alimento gravado por el Iowa Department of Revenue, con excepciones específicas. Nebraska : gaseosas y bebidas energizantes.

: gaseosas y bebidas energizantes. Utah : refrescos.

: refrescos. West Virginia: gaseosas.

Cinco estados de EE.UU. ya aplican restricciones a las compras con SNAP

Cuándo entran en vigor las restricciones para SNAP de los otros 13 estados

Junto con el caso del Estado del Sol, estos son los detalles y la fecha en la que comienzan a regir las prohibiciones de SNAP para el resto de las jurisdicciones aprobadas: