Lista oficial de prohibidos: los alimentos que ya no se podrán comprar en Florida con los cupones SNAP en abril 2026
El estado aplicará nuevas restricciones para los productos que se pueden adquirir con el programa federal
- 4 minutos de lectura'
Por acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Florida comenzará a aplicar nuevas restricciones para la compra de productos con SNAP desde abril. El Estado del Sol obtuvo la aprobación para establecer prohibiciones adicionales a las que indica la ley federal. Es una de las 18 jurisdicciones que ya confirmaron nuevas reglas.
Florida aplicará nuevas restricciones a SNAP desde abril
El Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios utilizar los fondos para comprar ciertos productos. Aunque ya existen restricciones a nivel federal, los estados pueden solicitar un waiver.
Este permiso los autoriza a aplicar restricciones adicionales según lo que solicite cada jurisdicción y apruebe el USDA. En ese sentido, de acuerdo con el listado oficial, Florida no permitirá comprar con SNAP los siguientes alimentos:
- Refrescos
- Bebidas energizantes
- Dulces
- Postres preparados
Las nuevas reglas para beneficiarios del programa social en el Estado del Sol comenzarán a regir el 20 de abril.
La decisión del gobierno de Ron DeSantis no es aislada, sino que se trata de un movimiento que hicieron varias jurisdicciones y que es alentado por la administración Trump.
En su sitio web, el USDA presentó lo que califica como una “reforma audaz para fortalecer la integridad y restaurar el valor nutricional" de SNAP.
"El USDA otorga a los estados mayor flexibilidad para gestionar sus programas mediante la aprobación de exenciones de restricción alimentaria de SNAP, que restringen la compra de productos no nutritivos", indica el departamento federal.
En esa misma línea, la administración Trump sostiene que los waiver (las exenciones) son importantes para “garantizar que el dinero de los contribuyentes proporcione opciones nutritivas” a quienes forman parte del programa social.
Por eso, comparte la lista de las jurisdicciones que participan y alientan a más gobiernos a tomar el mismo camino: “Animamos a los estados a presentar exenciones que satisfagan sus necesidades específicas”.
Los estados de EE.UU. que ya aplican restricciones alimentarias para SNAP
Cada jurisdicción acordó individualmente con el USDA el alcance de las prohibiciones y a partir de qué fecha se aplican. Estos cinco ya comenzaron a aplicarlas desde el 1° de enero:
- Indiana: no habilita la compra de gaseosas y dulces con SNAP.
- Iowa: no permite la compra de cualquier alimento gravado por el Iowa Department of Revenue, con excepciones específicas.
- Nebraska: gaseosas y bebidas energizantes.
- Utah: refrescos.
- West Virginia: gaseosas.
Cuándo entran en vigor las restricciones para SNAP de los otros 13 estados
Junto con el caso del Estado del Sol, estos son los detalles y la fecha en la que comienzan a regir las prohibiciones de SNAP para el resto de las jurisdicciones aprobadas:
- Idaho: gaseosas y dulces desde el 15 de febrero.
- Oklahoma: gaseosas y dulces, 15 de febrero.
- Louisiana: refrescos, bebidas energizantes y dulces, 18 de febrero.
- Colorado: gaseosas, 1° de marzo.
- Texas: bebidas azucaradas y dulces, 1° de abril.
- Virginia: bebidas azucaradas, 1° de abril.
- Florida: refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres, 20 de abril.
- Arkansas: gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, junto a otras bebidas no saludables y dulces, 1° de julio.
- Tennessee: alimentos procesados y bebidas como gaseosas y energizantes, 31 de julio.
- Hawái: refrescos, 1° de agosto.
- Carolina del Sur: dulces, bebidas energizantes y azucaradas, 31 de agosto.
- Dakota del Norte: refrescos, bebidas energizantes y dulces, 1° de septiembre.
- Missouri: dulces, postres preparados y ciertas “bebidas no saludables”, 1° de octubre.
