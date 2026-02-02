Pagos de SNAP en febrero 2026: fechas de depósito en Illinois y quiénes están obligados a trabajar 80 horas

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026 en Illinois. En tanto, el programa de asistencia alimentaria aplicará nuevos lineamientos y requisitos que los beneficiarios deberán cumplir para conservar sus ayudas.

¿Cuándo pagan SNAP en febrero de 2026 en Illinois?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), organismo a cargo de SNAP, informó que los pagos de febrero de 2026 en Illinois comienzan a depositarse desde el día 1.

Ya está disponible el calendario de pagos de SNAP para febrero de 2026 (Freepik/SNAP)

Según explicó la agencia federal, los depósitos se realizan de dos maneras distintas, de acuerdo con la fecha de inscripción de los beneficiarios:

Afiliados inscriptos después del 23 de octubre de 2017 : los beneficios se depositan de forma escalonada, según el último dígito del número de identificación del representante del hogar, del 1 al 10 de febrero de 2026 .

: los beneficios se depositan de forma escalonada, según el último dígito del número de identificación del representante del hogar, . Beneficiarios inscriptos antes de esa fecha: los pagos se realizan los días 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20 de febrero de 2026.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) indicó que los fondos se acreditan de manera automática en las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), utilizadas también para otros programas de asistencia estatal.

Nuevos lineamientos para el programa SNAP en 2026

A partir de la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill Act (OBBB, por sus siglas en inglés), promulgada en julio de 2025 por el presidente Donald Trump, se implementaron cambios en los requisitos de acceso y permanencia en el programa SNAP.

Las modificaciones, vigentes desde el 1° de enero de 2026, incluyen:

Aumento del límite de edad para cumplir con los requisitos laborales, que pasa de 54 a 64 años .

para cumplir con los requisitos laborales, que pasa de . Eliminación de excepciones que antes beneficiaban a personas sin hogar, veteranos y jóvenes de 24 años o menos que estuvieron bajo tutela estatal.

que antes beneficiaban a personas sin hogar, veteranos y jóvenes de que estuvieron bajo tutela estatal. Cambios en las exenciones para padres o familiares a cargo de menores: el límite de edad del menor pasa de 18 a 14 años .

para padres o familiares a cargo de menores: el límite de edad del menor pasa de . Restricciones para solicitantes extranjeros que no cumplan con los requisitos migratorios establecidos.

que no cumplan con los requisitos migratorios establecidos. Obligación de trabajar, capacitarse o realizar voluntariado al menos 80 horas mensuales en actividades aprobadas por el programa.

Además, la actual administración federal advirtió que se limitarán los recursos destinados a los estados que no compartan los datos de los beneficiarios, lo que podría obligar a las entidades a aportar fondos propios adicionales.

Restricciones para comprar alimentos con recursos de SNAP

Desde el inicio de 2026, algunos estados ajustaron la lista de productos que no pueden adquirirse con los beneficios de SNAP. En Illinois, rige la normativa federal que prohíbe la compra de:

Los beneficios de SNAP no se pueden usar para comprar alimentos preparados (Pexels/Caleb Oquendo)

Cigarrillos y productos de tabaco.

Bebidas alcohólicas.

Alimentos o bebidas con sustancias controladas.

Vitaminas, medicamentos y suplementos alimenticios.

Comidas preparadas.

Asimismo, el USDA confirmó que 18 estados avanzarán con la prohibición de comprar "comida chatarra", bebidas azucaradas y energizantes con fondos de SNAP, en distintas fechas del año.