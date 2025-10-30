Está en Nueva York: cuál es la ciudad más segura para hacer Trick-or-Treating en EE.UU., según un estudio

Hacer trick-or-treating (pedir “dulce o truco”, en español) es una de las actividades de Halloween favoritas de los niños. Es común que los padres se preocupen por sus pequeños cuando salen a pedir golosinas el 31 de octubre. Por eso, un estudio reveló cuáles son las ciudades más seguras en Estados Unidos para participar en esta tradición.

La ciudad más segura para hacer trick-or-treating está en Nueva York

SafeHome.org es un sitio especializado en temas de seguridad en el hogar. El 8 de octubre de 2025, la empresa publicó una investigación con las 25 urbes más seguras en EE.UU. para salir a pedir dulces en Halloween. En la primera posición del listado se encontró Yonkers, en el estado de Nueva York.

Yonkers fue calificada como la ciudad más segura de EE.UU. para hacer trick-or-treating en Halloween de 2025 (Wikimedia Commons/HamTech87)

Yonkers se destacó por sus bajos índices de criminalidad y por la cantidad de policías presentes en el área. De acuerdo con las estadísticas, en esta ciudad existen 34 agentes por cada 10 mil habitantes.

Otra característica notable es que, en lo que va del 2025, no se ha registrado ningún atropellamiento con víctimas mortales. SafeHome.org resaltó este dato porque una de las principales preocupaciones de los padres en Halloween es que un vehículo lastime a los niños que caminan por la calle.

Además de Yonkers, otras dos localidades de Nueva York entraron en este ranking. En el tercer lugar se encontró la Ciudad de Nueva York.

En la Ciudad de Nueva York se registraron 56 oficiales por cada 10 mil habitantes y su Departamento de Policía es el más grande en todo el país. Sus calles también recibieron una calificación alta en términos de transitabilidad para los peatones.

Por último, la Ciudad de Jersey se posicionó en el número 16. De acuerdo con la investigación, en esta zona se encuentran 38,3 agentes del orden por cada 10 mil habitantes.

Cómo se eligieron los lugares más confiables de EE.UU. para salir en Halloween

161 ciudades participaron en el estudio de SafeHome.org, las cuales debían tener al menos 150 mil residentes. Cada urbe recibió una calificación del cero al 100, la cual se obtuvo al sumar sus puntajes en varias métricas que se establecieron por cada 10 mil habitantes.

La cantidad de policías en la región fue uno de los factores que el estudio tomó en consideración para sus calificaciones (Unsplash/Joshua Armstrong)

Los datos que se tomaron en cuenta en el análisis tuvieron un valor distinto cada uno para sumar el 100% de la calificación final. Dichos criterios fueron:

Tasa de delitos violentos (30%).

(30%). Tasa de delitos contra la propiedad (15%).

(15%). Tasa de mortalidad peatonal (20%).

(20%). Tasa de delincuentes sexuales registrados (20%).

(20%). Tasa de personal policial (15%).

La información utilizada en el estudio provino de estadísticas obtenidas por agencias gubernamentales, como la Oficina del Censo de EE.UU. Las categorías de evaluación fueron elegidas por su importancia para asegurar la protección de los niños durante el trick-or-treating, explicó SafeHome.org.

Lista completa de las ciudades más seguras para pedir dulces en 2025

De las 161 ciudades que se consideraron en la investigación, SafeHome.org compartió cuáles ocuparon las primeras 25 posiciones.

Texas fue uno de los estados con más ciudades seguras, junto con Arizona (Unsplash/Monica Bourgeau)

Los estados con mayor representación en el ranking fueron Arizona y Texas, con cuatro localidades seguras cada uno. El tercer lugar fue para Nueva York, con tres urbes dentro de su territorio.

Las 25 ciudades que fueron reconocidas como las más seguras para pedir dulces en Halloween fueron: