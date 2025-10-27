¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este lunes 27 de octubre
Un nuevo sondeo volvió a ubicar al legislador demócrata por sobre el exgobernador y el republicano Curtis Sliwa
La carrera por la alcaldía de Nueva York se encuentra en la recta final, con el inicio de la votación anticipada y la difusión de una nueva encuesta que perfila un panorama claro. Mientras miles de neoyorquinos ya acudieron a las urnas durante el fin de semana, un sondeo de Victory Insights reveló que Zohran Mamdani lidera cómodamente la contienda, muy por delante de Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
Mamdani consolida su ventaja, según un sondeo de Victory Insights
Una reciente encuesta elaborada por Victory Insights entre el 22 y el 23 de octubre situó al legislador estatal Zohran Mamdani como el gran favorito para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Con un respaldo del 46,7%, el candidato demócrata amplió la brecha frente al exgobernador Andrew Cuomo, que obtuvo el 28,6% y el republicano Curtis Sliwa, que se ubicó en el 16,2%. Solo el 8,5% de los votantes consultados se declaró indeciso.
De acuerdo con el informe de la consultora, el apoyo de Mamdani se concentró mayormente entre los demócratas, donde alcanzó el 55%, en contraste con el 31% logrado por Cuomo. Entre los republicanos y los independientes, Sliwa obtuvo mejores resultados, aunque sin posibilidad real de remontar debido al peso del electorado demócrata en la ciudad.
El sondeo también planteó escenarios hipotéticos cara a cara entre los principales contendientes. En una eventual competencia directa contra Cuomo, Mamdani obtendría el 48,7%, mientras que el exgobernador alcanzaría el 38,5%. Frente a Curtis Sliwa, el legislador mantendría una cifra similar (48,9%) y el republicano llegaría al 40,6%.
El informe concluyó que sería una “gran sorpresa” si el desenlace de los comicios no favorece a Mamdani, pese a la preocupación manifestada por amplios sectores del electorado ante una eventual gestión suya. La encuesta subrayó que la ciudad “se aproxima a un punto de inflexión que podría redefinir su rumbo durante los próximos años”.
Hakeem Jeffries respalda a Zohran Mamdani
Hakeem Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, respaldó a Zohran Mamdani a una semana de las elecciones generales del 4 de noviembre.
Por medio de un comunicado oficial expresó: “Zohran Mamdani se ha centrado implacablemente en abordar la crisis de asequibilidad y se ha comprometido explícitamente a ser un alcalde para todos los neoyorquinos, incluidos aquellos que no apoyan su candidatura”.
Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York
El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.
- Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
- Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
- AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
- Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
- Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
- Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
Fuerte arranque de la votación anticipada en la ciudad
La votación anticipada registró cifras récord durante el fin de semana, según datos publicados por la Junta Electoral de Nueva York y difundidos por New York Post. En los dos primeros días, 165.190 votantes se presentaron en los centros de los cinco distritos, una cifra cinco veces superior a los 31.176 sufragios contabilizados en el mismo período de 2021, cuando Eric Adams competía con Curtis Sliwa.
La participación masiva se distribuyó de manera relativamente equilibrada entre los distritos más grandes:
- En Brooklyn, 49.432 residentes se acercaron a votar.
- En Manhattan, la cifra fue casi similar, con 49.191.
- En Queens, el número llegó a 38.791.
- En el Bronx, se contabilizaron 14.225
- En Staten Island, hubo 12.551.
Según New York Post, las cifras de votación temprana evidencian un compromiso cívico inusual para una elección municipal, marcado tanto por la polarización ideológica como por la expectativa de un cambio político profundo.
Más notas de Elecciones en Estados Unidos
Seguí leyendo
Precauciones. Para evitar al ICE en Florida: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
"La capital de las antigüedades". La ciudad de Florida que es una joya escondida entre Miami y Fort Lauderdale
En California. La nueva ley que obliga los dueños a incluir electrodomésticos en las viviendas en alquiler
- 1
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 2
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 3
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025
- 4
Cómo fue la carrera de Franco Colapinto: cuando estaba a punto de pasar otra vez a Gasly, el Virtual Safety Car salvó al francés