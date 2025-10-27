¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este lunes 27 de octubre

Una reciente encuesta elaborada por Victory Insights entre el 22 y el 23 de octubre situó al legislador estatal Zohran Mamdani como el gran favorito para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Con un respaldo del 46,7%, el candidato demócrata amplió la brecha frente al exgobernador Andrew Cuomo, que obtuvo el 28,6% y el republicano Curtis Sliwa, que se ubicó en el 16,2%. Solo el 8,5% de los votantes consultados se declaró indeciso.

De acuerdo con el informe de la consultora, el apoyo de Mamdani se concentró mayormente entre los demócratas, donde alcanzó el 55%, en contraste con el 31% logrado por Cuomo. Entre los republicanos y los independientes, Sliwa obtuvo mejores resultados, aunque sin posibilidad real de remontar debido al peso del electorado demócrata en la ciudad.