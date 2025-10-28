Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia una partida especial de US$11 millones ante la ausencia del SNAP

Kathy Hochul anunció una inversión estatal de más de 11 millones de dólares destinada a reforzar la ayuda alimentaria de emergencia y hacer frente al corte de fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en medio del cierre parcial de gobierno. De este modo, la gobernadora de Nueva York busca garantizar la asistencia a millones de ciudadanos afectados por la inseguridad alimentaria.

El anuncio de Hochul: inversión estatal para no cortar la ayuda alimentaria en Nueva York

Hochul anunció el 24 de octubre pasado que destinará fondos por más de US$11 millones para apoyar la ayuda alimentaria de emergencia para los neoyorquinos más necesitados.

Según se indicó en un comunicado oficial, más de US$5 millones se distribuirán en subvenciones para Equipos Locales de Ayuda Alimentaria de Emergencia.

Serán 97 las organizaciones que recibirán ese dinero, entre ellas despensas de alimentos, comedores populares y otros programas dedicados a ayudar a los neoyorquinos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, otros US$6 millones respaldarán una colaboración renovada con Feeding New York State y los 10 bancos de alimentos regionales, para financiar la dotación de personal y las operaciones esenciales de los bancos de alimentos y sus socios locales en todo el estado.

“Mientras la Administración Trump continúa privando de fondos a los programas federales de asistencia alimentaria, el Estado de Nueva York está invirtiendo directamente en organizaciones locales que alimentan a los neoyorquinos que enfrentan el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos”, afirmó la mandataria.

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) será el encargado de administrar los fondos, en el marco de un plan que combina asistencia alimentaria con políticas de sostenibilidad. La directora ejecutiva interina de Feeding New York State, Kathleen Stress, celebró el anuncio y destacó el impacto de la cooperación con el Estado: “Los programas de alimentos son esenciales en la lucha contra el hambre”.

Cierre de gobierno y recortes de programas federales

El anuncio de Hochul se produce en medio del cierre del gobierno federal, que interrumpió el financiamiento de diversos programas sociales, entre ellos el SNAP, del que dependen millones de neoyorquinos. Por ello, la gobernadora decidió destinar recursos estatales ante la falta de apoyo federal.

“Con más de tres millones de neoyorquinos en situación de inseguridad alimentaria, incluidos más de 750 mil niños menores de 18 años, estamos invirtiendo en organizaciones comunitarias de ayuda alimentaria para combatir el hambre y complementar nuestros amplios esfuerzos de asequibilidad”, explicó Hochul en su comunicado.

En su cuenta de X, la gobernadora fustigó a Trump por el corte de la asistencia social. “Ningún presidente en la historia ha cortado la ayuda alimentaria durante un cierre gubernamental. Hasta ahora. Esta mañana, insté al Secretario Rollins a cambiar de rumbo o millones de neoyorquinos pasarán hambre. Esto es indefendible”, afirmó.

Días atrás, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) había advertido en su web oficial que “el pozo se ha secado” en referencia a los fondos federales destinados a SNAP. De este modo, confirmó que “por el momento” esos beneficios no se entregarán en noviembre.

Los proyectos que recibirán la financiación del estado de Nueva York

Entre los casi 100 proyectos financiados con subvenciones para Equipos de Ayuda Alimentaria de Emergencia, el Estado de Nueva York incluyó a los siguientes:

Región Capital:

Despensas de Alimentos para el Distrito Capital, US$100 mil: apoyo para el alquiler de tres camiones de caja para aumentar la capacidad organizativa de distribución de alimentos.

Higher Horizons Development Corporation, US$93,754: apoyo para la compra de una camioneta/camión de caja, un congelador rápido y un generador que permitirá a la Despensa de Alimentos Higher Horizons aumentar la cantidad de alimentos que puede ofrecer.

Sycamore Collaborative, US$98,185: para la compra de un camión de caja con plataforma elevadora, refrigerador y apilador para aumentar la cantidad de alimentos disponibles para quienes los necesitan a través de la despensa de alimentos de la organización.

Centro de Nueva York

Seven Valleys Health Coalition, US$56,000: ayuda para la compra de una camioneta, una plataforma y contenedores isotérmicos para almacenar alimentos.

ayuda para la compra de una camioneta, una plataforma y contenedores isotérmicos para almacenar alimentos. Centro Comunitario Westcott, US$1200: fondos para la compra de un congelador que permitirá al centro aumentar la capacidad de almacenamiento en su despensa de alimentos.

Finger Lakes

House Of Mercy Inc.: US$50,607: compra de una camioneta de carga y contenedores isotérmicos

compra de una camioneta de carga y contenedores isotérmicos Irondequoit Community Cupboard Inc: US$22.960: financiación para la compra de un generador de respaldo

Long Island

Centro Comunitario Judío Sid Jacobson: US$63.755: destinado a la compra e instalación de un congelador y un generador.

destinado a la compra e instalación de un congelador y un generador. People Loving People Inc., US$56.800: para la compra de un camión para transportar más alimentos de los donantes a su despensa de alimentos.

Mid-Hudson

Second Chance Foods Inc., US$100 mil : compra de una camioneta de carga, una cámara frigorífica exterior, una cámara congeladora exterior, refrigeradores verticales y un congelador vertical.

: compra de una camioneta de carga, una cámara frigorífica exterior, una cámara congeladora exterior, refrigeradores verticales y un congelador vertical. The Family Resource Center of Peekskill, US$100 mil: apoyo para la compra de un camión híbrido, un refrigerador para automóvil, congeladores comerciales, un refrigerador y un generador solar de respaldo.

apoyo para la compra de un camión híbrido, un refrigerador para automóvil, congeladores comerciales, un refrigerador y un generador solar de respaldo. Port Chester Carver Center, US$100 mil: ayuda a la compra de un camión con plataforma elevadora y un generador de emergencia

Valle Mohawk

Alimenta a Nuestros Veteranos, US$100 mil: compra de un vehículo pesado

mil: compra de un vehículo pesado Misión de Rescate de Utica, US$32.317: compra de una cámara frigorífica.

Ciudad de Nueva York

Escuela Al-Madinah Inc., US$100 mil: compra de un camión refrigerado y una cámara frigorífica.

compra de un camión refrigerado y una cámara frigorífica. The Connected Chef Foundation Inc., US$100 mil: compra de dos unidades refrigeradas térmicas, cuatro refrigeradores y dos congeladores.

compra de dos unidades refrigeradas térmicas, cuatro refrigeradores y dos congeladores. Fondo Comunitario de Flatbush, US$100 mil: compra de una cámara frigorífica, una cámara congeladora, un montacargas eléctrico y un generador de emergencia.

Región del Norte

Essex Food Hub Inc., US$81.000: compra de una camioneta refrigerada y un remolque refrigerado.

compra de una camioneta refrigerada y un remolque refrigerado. Consejo Conjunto para la Oportunidad Económica de los Condados de Clinton y Franklin Inc., US$80.069: compra de una cámara frigorífica, dos congeladores y un camión

Región Sur

Caridades Católicas del Condado de Broome, US$46.496: compra de una camioneta de carga para el transporte de alimentos

compra de una camioneta de carga para el transporte de alimentos Consejo de Asistencia de Corning, US$96.000: compra de un generador de emergencia, una cámara frigorífica exterior y una cámara congeladora exterior.

Oeste de Nueva York

Rehoboth House of Prayer Inc., US$99.262: compra de un camión refrigerado, una transpaleta eléctrica y una estación de carga, una cámara frigorífica y un generador de emergencia.

compra de un camión refrigerado, una transpaleta eléctrica y una estación de carga, una cámara frigorífica y un generador de emergencia. Cazenovia Recovery Systems Inc., US$92.934: dos cámaras frigoríficas/congeladoras para sus sucursales

La lista completa de los beneficiarios está disponible en el sitio web del DEC.