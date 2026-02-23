Estudio revela cuánto dinero debe ganar un hogar al año para ser considerado rico en Nueva York

La suma anual que debe percibir un hogar para ser considerado rico en Estados Unidos varía según el estado de residencia. Esto se debe a factores como la inflación, el mercado laboral y el costo de vida, que incluye vivienda, alimentos y servicios. En el caso de Nueva York, ocupa el quinto lugar entre las entidades con el costo de vida más alto del país, por encima de California y Hawái.

Cuánto dinero se necesita ganar en Nueva York para ser considerado rico

Un informe reciente de Visual Capitalist señala que, en 2024, alrededor de 12,2 millones de hogares en el país se ubicaban dentro del segmento considerado “rico”. De ese total, la Generación X representó el 57%, los Baby Boomers el 12% y los Millennials junto con la Generación Z el 31%.

Nueva York está en el Top 10 de los estados donde se debe ganar más para ser considerado rico (Unsplash)

A nivel nacional, un hogar necesita ingresos anuales de entre US$198.000 y US$387.000 para ubicarse entre el 10% con mayores ingresos.

En el caso de Nueva York, el umbral es considerablemente más alto debido al elevado costo de vida. Según reportó Unilad, se requiere un ingreso anual mínimo cercano a US$325.000 para formar parte del sector más acaudalado en el estado, particularmente en áreas como la ciudad de Nueva York.

Cuáles son los estados donde más se debe ganar para ser considerado rico

El estudio indica que en los estados con mayor costo de vida, el ingreso necesario para entrar en el 10% superior oscila entre US$270.000 y US$387.000 anuales.

Se debe ganar más de 300.000 dólares para ser considerado rico en Nueva York (Unsplash)

Los 10 estados donde más se necesita ganar más para ser considerado rico son:

Massachusetts

Connecticut

Nueva Jersey

Washington

Nueva York

Hawái

Alaska

California

Maryland

Rhode Island

En contraste, el estado donde se necesita un menor ingreso para ser considerado rico es Virginia Occidental, en donde se debe percibir un mínimo de 198.000 dólares al año para estar entre el grupo del 10%.

De ahí el escalón intermedio, que sube de los 200.000 a los 300.000 dólares anuales, entre los que se encuentran Mississippi, con 200.900 dólares al año; Arkansas, con 206.000; y Oklahoma, con 206.800 dólares.

Un poco más arriba, pero sin llegar a ingresar en el Top 10 de los estados donde se necesita ganar más para ser considerado rico, se encuentra Minnesota, con 270.300; y New Hampshire, con 302.500 dólares al año para entrar dentro de este sector.

No obstante, la excepción al listado es el Distrito de Columbia, en Washington D.C., donde se necesita ganar la mayor cantidad de dinero al año en todo el país, con un total de 635.000 dólares.

La inflación y la pandemia generaron más desigualdad en Estados Unidos

Según un análisis de Visa, a nivel nacional, un hogar necesitaba ganar alrededor de 210.000 dólares al año o tener un patrimonio neto de 1,8 millones de dólares en 2024 para ubicarse entre el 10% más rico. Sin embargo, en 2020, antes del pico de inflación que acompañó a la pandemia, ese umbral se alcanzaba con tan solo 170.000 dólares.

Se debe ganar más del triple de la media nacional para ser considerado rico en Nueva York (Unsplash)

Pese a los problemas económicos después de la pandemia de COVID-19, los estadounidenses adinerados se han enriquecido aún más en los últimos seis años, gracias al aumento de las acciones y el valor de las viviendas.

Por este motivo, la brecha de desigualdad de ingresos en el país se amplía, ya que el 1% más rico de Estados Unidos ha acumulado casi 1000 veces más riqueza que el 20% más pobre en los últimos 35 años, según Oxfam.