Noticias de New York: nueva comisionada de Emergencias de Mamdani y actualizaciones en vivo del martes 17 de febrero de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Christina Farrell: quién es la nueva comisionada de Gestión de Emergencias de Mamdani
Christina Farrell fue elegida comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (Nycem, por sus siglas en inglés), de la mano del alcalde Zohran Mamdani. La funcionaria cuenta con una experiencia de más de tres décadas en el organismo.
Su trayectoria inició en 1994, cuando comenzó como coordinadora de la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía. Posteriormente, fue subdirectora del Área de Narcotráfico de Alta Intensidad de la ciudad y directora de la Oficina de Administración de Subvenciones local.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este martes 17 de febrero en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada nublada que se tornará soleada para este martes 17 de febrero en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas máximas alcanzarán los 46ºF (7,7ºC), con vientos del suroeste de 7 millas por hora (11,2 kilómetros por hora).
Por la noche, se espera un aumento de nubes, con temperaturas mínimas que bajen a los 38ºF (3,3ºC) y vientos del oeste de 3 a 6 mph (4,8 a 9,6 km/h). Este clima registra un leve alivio con respecto a la ola de frío que azotó la región en las últimas semanas.
Noticias en vivo de Nueva York
