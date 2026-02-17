Noticias de New York: nueva comisionada de Emergencias de Mamdani y actualizaciones en vivo del martes 17 de febrero de 2026

Christina Farrell fue elegida comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (Nycem, por sus siglas en inglés), de la mano del alcalde Zohran Mamdani. La funcionaria cuenta con una experiencia de más de tres décadas en el organismo.

Su trayectoria inició en 1994, cuando comenzó como coordinadora de la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía. Posteriormente, fue subdirectora del Área de Narcotráfico de Alta Intensidad de la ciudad y directora de la Oficina de Administración de Subvenciones local.