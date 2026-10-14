Oliver, chef en Nueva York: “Evitar refrigerar los plátanos porque el frío ralentiza la maduración y la cáscara se ennegrece”

Oliver Lange, chef ejecutivo corporativo de Next Door, en Nueva York, explicó por qué recomienda conservar los plátanos a temperatura ambiente. El experto explicó qué efectos puede tener la refrigeración sobre esta fruta.

El chef Oliver recomendó no refrigerar los plátanos

En un artículo de la revista Food & Wine, Lange explicó: “Evito refrigerar los plátanos porque el frío ralentiza la maduración y la cáscara se ennegrece”. El chef aconseja dejarlos sobre la encimera y alejados de frutas que producen etileno, como las manzanas y los aguacates, que pueden acelerar su maduración.

Los aguacates también requieren atención. Lance Knowling, chef ejecutivo de Northridge Restaurant, en Nueva Jersey, recomienda mantenerlos fuera de la heladera hasta que estén maduros.

Según explicó a Food & Wine, el frío puede interferir con ese proceso y afectar el sabor y la textura de la fruta.

Una vez que alcanzan el punto de maduración deseado, refrigerarlos puede ayudar a ralentizar su deterioro. Por eso, mantenerlos a temperatura ambiente es una opción mientras todavía necesitan madurar.

Los plátanos no se deben refrigerar, según el chef Oliver Freepick

El pan es otro alimento cuya conservación depende de cuándo se vaya a consumir. Eunji Lee, pastelera y fundadora de Lysée, en Nueva York, recomienda congelarlo si no se comerá pronto, en lugar de guardarlo en el refrigerador.

La especialista aconseja envolverlo o almacenarlo bien cerrado y calentarlo en el horno antes de servirlo. De esa manera, se puede preservar mejor su textura que si se conserva en el refrigerador.

Chefs aconsejan evitar el frío para las papas y los tomates

Las papas pueden experimentar cambios en su composición cuando se almacenan a temperaturas demasiado bajas. Lange explicó que el frío puede convertir parte de sus almidones en azúcares, lo que modifica el sabor y favorece que se doren más rápido al cocinarlas.

Para conservarlas, el cocinero recomienda guardarlas en un lugar fresco, oscuro y ventilado, dentro de una bolsa de papel o una canasta, y lejos de las cebollas.

El frío puede convertir parte de los almidones de la papa en azúcares Freepik

Los tomates también figuran entre los alimentos que algunos cocineros prefieren mantener a temperatura ambiente. Ben Triola, chef ejecutivo de The Chloe, en Nueva Orleans, advirtió que la refrigeración puede perjudicar la textura de frutas y verduras de pulpa blanda y ralentizar su maduración.

Triola explicó que coloca los tomates en una sola capa sobre una fuente o bandeja y revisa su estado a diario para consumir primero los más maduros. Esta práctica permite controlar su maduración y evitar que las piezas más blandas se deterioren antes de tiempo.

La albahaca no debe guardarse en el refrigerador, según un chef

La albahaca fresca completa la lista de ingredientes que los chefs aconsejan mantener fuera del refrigerador. Ollie Honderd, chef ejecutivo de Madeira Park, en Atlanta, explicó que esta hierba puede deteriorarse rápidamente cuando se expone al frío.

La albahaca tampoco debe guardarse en el refrigerador, según un experto (Fuente: Pexels)

“Nunca guardamos nuestra albahaca de la granja en el refrigerador. Empieza a deteriorarse en cuestión de horas, especialmente después de cosecharla”, señaló Honderd.

La recomendación es evitar la refrigeración de la albahaca fresca cuando el frío pueda dañar sus hojas y conservarla en condiciones adecuadas para que mantenga su aroma y textura.