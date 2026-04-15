Es oficial en Nueva York: Kathy Hochul impulsa barreras de ley contra deportaciones de inmigrantes

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, comenzó el año con una serie de proyectos destinados a establecer obstáculos jurídicos frente a las políticas de deportación promovidas por el presidente Donald Trump. En plena campaña electoral para su reelección, la gobernadora marcó una postura decisiva sobre políticas migratorias.

Las nuevas herramientas legales de Hochul contra el ICE

Dentro de sus propuestas, Hochul apuntó a reducir la intervención de autoridades federales en operativos migratorios dentro del estado. En un comunicado publicado en enero, sostuvo que estas medidas buscan garantizar el respeto de derechos constitucionales y establecer mecanismos de control sobre la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La mandataria busca limitar la colaboración entre la policía local y el ICE, una estrategia que surge tras un cambio en la opinión pública motivado por disturbios y tragedias migratorias Archivo

“Ya sea protegiendo a los ciudadanos de una escalada sin precedentes en la aplicación de las leyes federales de inmigración, garantizando que las familias tengan acceso a la atención médica o apoyando a las pequeñas empresas que sufren las consecuencias de los aranceles de Trump, seguiré defendiendo a los neoyorquinos pase lo que pase a nivel federal”, dijo en su momento Hochul.

Las principales barreras de ley propuestas por Hochul incluyen:

Derecho a demandar a oficiales federales : la mandataria promueve legislación para permitir que los ciudadanos presenten acciones civiles a nivel estatal contra agentes federales cuando estos violen derechos constitucionales de los neoyorquinos.

: la mandataria promueve legislación para permitir que los ciudadanos presenten acciones civiles a nivel estatal contra agentes federales cuando estos violen derechos constitucionales de los neoyorquinos. Protección de “lugares sensibles” : la propuesta busca impedir que el ICE ejecute órdenes de deportación civil sin una orden judicial en sitios considerados esenciales, como escuelas, hospitales, centros de cuidado infantil y casas de oración.

: la propuesta busca impedir que el ICE ejecute órdenes de deportación civil sin una orden judicial en sitios considerados esenciales, como escuelas, hospitales, centros de cuidado infantil y casas de oración. Limitación de la colaboración policial (acuerdos 287(g)): se busca restringir los acuerdos de cooperación que permiten a la policía local colaborar directamente con las agencias federales de inmigración.

De acuerdo con un artículo de Politico publicado el 15 de abril, estas iniciativas representan un giro estratégico para Hochul, quien anteriormente mantenía posturas más moderadas.

De acuerdo con Politico, la gobernadora Hochul ha impulsado diversas iniciativas para erigir barreras legales frente a las tácticas de deportación federales Getty Images

Críticas republicanas a las políticas de Hochul en Nueva York

Desde el Partido Republicano, referentes como el ejecutivo del Condado de Nassau, Bruce Blakeman, cuestionaron las propuestas. El candidato a gobernador y rival directo de Hochul para las elecciones del 3 de noviembre argumentó que limitar la cooperación con agencias federales puede afectar la seguridad.

“Si bien apoyo a las fuerzas del orden en la expulsión de delincuentes peligrosos, Kathy Hochul y los demócratas locales se interponen en el camino, lo que hace que los neoyorquinos sean más vulnerables a la violencia, la violación, el robo y el asalto a mano armada”, señaló en un comunicado retomado por Politico.

Blakeman respaldó la coordinación entre fuerzas locales y autoridades migratorias. Según su posición, este esquema permite identificar y expulsar a personas con antecedentes penales.

Las políticas estatales buscan limitar las operación del ICE ICE

Kathy Hochul quiere blindar Nueva York contra el ICE

La gobernadora apuesta ahora por defender políticas similares a las de las ciudades santuario, respaldada por encuestas que indican que el 63% de los votantes neoyorquinos consideran que las tácticas federales de inmigración fueron excesivas.

Estas medidas, según Politico, se interpretaron como un factor de movilización electoral. En distritos competitivos, el tema migratorio se vincula con la disputa por el control del Congreso.

Según datos de Pew Research Center, cerca de 650 mil personas sin documentación migratoria viven en Nueva York.

“Necesitamos que nuestras fuerzas del orden locales se centren en los asuntos que afectan la vida diaria de los neoyorquinos, y si están dedicando su tiempo a patrullar con el ICE en redadas de inmigración civil, no están dedicando su tiempo a lo que los neoyorquinos les pagan por hacer”, señaló Jackie Bray, directora de operaciones estatales de Hochul, al medio estadounidense.