Hochul reprocha a Trump luego de que Qatar le regaló un avión de US$400 millones: “Así es como pone a EE.UU. primero”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ironizó contra Donald Trump tras conocerse que Qatar le ofreció un avión de 400 millones de dólares, mientras los consumidores estadounidenses enfrentan subas de precios en Walmart por los aranceles impuestos por el propio presidente. En un mensaje en X, Hochul escribió “Esta es su idea de poner a Estados Unidos primero”.

El regalo millonario que desató polémica en Washington

Días antes de partir hacia una gira diplomática en Medio Oriente, trascendió que Trump planeaba aceptar un Boeing 747-8 donado por Qatar para reemplazar los actuales Air Force One. El valor del avión se estima en US$400 millones si fuese nuevo, según The New York Times.

Trump planea aceptar un Boeing 747-8 de US$400 millones donado por Qatar para reemplazar los actuales Air Force One BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La decisión generó fuertes cuestionamientos legales. Según el representante demócrata Jamie Raskin, “Trump debe buscar el consentimiento del Congreso para aceptar este regalo”. El legislador citó la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, que prohíbe a funcionarios aceptar obsequios de gobiernos extranjeros sin autorización legislativa.

El presidente republicano defendió la decisión al afirmar que “sería estúpido no aceptar el regalo”. La administración federal indicó que el avión primero sería utilizado por el Departamento de Defensa y luego donado a su biblioteca presidencial, una maniobra que expertos legales consideran ilegal.

Por su parte, el representante demócrata Dan Goldman, de Nueva York, dijo a CNN que aceptar el regalo de Qatar “es una corrupción descarada" y una violación de la Carta Magna. “Es un regalo de un gobierno extranjero que está expresamente prohibido por la Constitución”, agregó el funcionario.

El dardo de Hochul a Trump en redes sociales

Hochul utilizó el escándalo para exponer lo que considera una contradicción en el discurso del presidente. “Trump recibe un avión de US$400 millones gratis. Las mamás obtienen precios más altos en Walmart. Esa es su idea de poner a Estados Unidos en primer lugar”, escribió en sus redes.

La crítica de Kathy Hochul a Donald Trump por el regalo que recibió el presidente de parte de Qatar X @GovKathyHochul

Esto ocurrió luego de que la cadena minorista Walmart advirtiera que deberá aumentar precios en algunos productos debido a los aranceles impuestos por la Administración Trump. El CEO Doug McMillon dijo que “los aranceles son demasiado altos” y que “no es posible absorber toda la presión” sin trasladarla a los consumidores.

Según Walmart, los incrementos afectarán:

Electrónicos

Juguetes

Artículos de bebé

Algunos alimentos importados de Costa Rica, Perú y Colombia

De acuerdo a CNN, el director financiero John David Rainey anticipó durante una llamada con analistas que “los consumidores verán subas de precios hacia fines de mes” y que “serán más notorias en junio”.

El efecto de los aranceles de Trump en el consumo y las compañías

Diversas empresas debieron ajustar precios o eliminar productos debido a los costos crecientes derivados de los aranceles de Trump. La Reserva Federal informó que estos impuestos ya generaron un aumento del 0,3% en los precios durante el año.

Walmart anticipó incrementos en productos electrónicos, juguetes, artículos de bebé y alimentos importados desde América Latina David Zalubowski - AP

Walmart aseguró que está “bien posicionado para manejar los aranceles” gracias a su escala, su base de proveedores diversificada y el hecho de que solo el 15% de sus productos provienen de China.

Las inversiones de Walmart le han permitido atraer a más consumidores de mayores ingresos en los últimos años. Históricamente, su clientela principal ha sido de estadounidenses de ingresos bajos y medios.

Sin embargo, otras compañías optaron por eliminar productos sensibles a los aumentos de los costos, mientras que otras, como Mattel y Amazon, enfrentaron amenazas públicas de Trump por anunciar subas.