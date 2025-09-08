Kathy Hochul apunta contra Trump y el avance de sus políticas: “Quiere que Nueva York se derrumbe”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se presentó en la iglesia True Bethel Baptist, en su Buffalo natal, para lanzar uno de los discursos más críticos de los últimos meses contra el presidente Donald Trump. Allí, la mandataria estatal demócrata advirtió que las políticas impulsadas por la administración republicana buscan debilitar a comunidades enteras en su estado y deteriorar la unidad social.

Kathy Hochul criticó las políticas de Trump y su impacto negativo en Nueva York

Hochul eligió hablar en Buffalo, su ciudad natal, acompañada por referentes religiosos y autoridades locales, en un entorno donde mezcló política con vivencias personales, según comunicó su oficina. Allí trazó un contraste con la figura de Trump, a quien acusó de querer “que Nueva York se derrumbe”, al recortar beneficios sociales y alimentar la división.

Hochul habló sobre las políticas antiinmigrantes de Trump

“Está quitando la atención médica a nuestras familias, está sacando la comida de la boca de nuestros bebés, está eliminando oportunidades educativas”, denunció.

El núcleo del discurso se centró en los recortes sociales que, según Hochul, ponen en riesgo la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La gobernadora describió las medidas como un ataque directo al tejido social de Nueva York.

Estos fueron los principales cuestionamientos:

Sistema de salud en riesgo: Hochul advirtió que los recortes en Medicaid afectarían a hospitales de todo el estado y provocarían cierres masivos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en el sector sanitario.

Alimentos y educación: recalcó que Trump pretende restringir el acceso a programas de nutrición y becas educativas, dos áreas que, en su visión, representan la base para que familias de bajos ingresos puedan progresar.

División social: criticó la estrategia de fomentar la polarización política. "Cuando hay quienes quieren que estemos divididos, yo debo plantarme como gobernadora y decir: 'No voy a dejar que mi gente se estrelle'", expresó.

En esa línea, Hochul remarcó que no tolerará que se intente desarticular los lazos comunitarios en su estado. “No subestimen a una mujer de Buffalo cuando se enfada por lo que hacen a mi gente”, manifestó, en una de las frases más aplaudidas por las personas presentes.

Las medidas de Kathy Hochul en Nueva York para combatir la embestida de Donald Trump

Hochul también utilizó el escenario religioso para explicar las medidas que su administración implementó para mitigar los efectos de la inflación y mejorar la calidad de vida.

Recortes impositivos: Hochul destacó que aplicó "la mayor reducción de impuestos a la clase media en setenta años".

Reembolsos por inflación: señaló que hubo una mayor recaudación por impuestos al consumo y que decidió devolver ese dinero directamente a los hogares, en forma de cheques que llegarán por correo.

Apoyo a familias con hijos: explicó que cada hogar con niños menores de cuatro años recibirá un crédito fiscal de US$1000, mientras que aquellos con hijos mayores podrán acceder a hasta US$500 adicionales. En total, estimó que las familias tendrán hasta US$5000 de alivio.

Alimentación escolar: anunció la provisión de desayunos y almuerzos gratuitos en todas las escuelas del estado, convencida de que "ningún niño debe pasar hambre mientras aprende".

Con estas medidas, Hochul buscó contraponer el accionar de su gobierno con lo que definió como promesas incumplidas de Trump respecto a precios más bajos y reducción de facturas de servicios. “¿Alguna de sus cuentas bajó?”, les preguntó a los neoyorquinos presentes con ironía.