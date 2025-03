La amenaza de Tom Homan, zar de la frontera, a Kathy Hochul: el ICE va a “inundar” Nueva York si no coopera

El zar fronterizo Tom Homan, referente del gobierno de Donald Trump en cuestiones migratorias, lanzó una dura advertencia a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Este miércoles aseguró que, si el estado no colabora con las medidas federales, se intensificará la presencia de agentes. “Vamos a inundar las ciudades santuario con oficiales de ICE”, expresó con contundencia durante un acto en Albany, donde estuvo respaldado por legisladores republicanos.

Más ICE, menos tolerancia: el endurecimiento que se viene

Además de lanzar su advertencia, Tom Homan responsabilizó directamente a la gobernadora de Nueva York por bloquear la colaboración con el gobierno federal. Según señaló The New York Post, el asesor planteó que Hochul “y los demócratas del estado están defendiendo las ciudades santuario, y eso solo empeora las cosas”.

Tom Homan, designado como “zar de la frontera” de Trump, responsabilizó directamente a la gobernadora de Nueva York por bloquear la colaboración con el gobierno federal X (@MelaniaTrumpo)

En contraste, destacó la actitud del alcalde Eric Adams: “Ha hecho grandes compromisos. Estamos trabajando en algunas cosas, no puedo compartirlo todo ahora”. A su vez, dejó entrever que hay conversaciones en curso entre la administración federal y municipal.

El exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fue tajante y aseguró que “las ciudades santuario van a tener exactamente lo que no quieren: más agentes de ICE en sus comunidades”. Y advirtió: “Si hay resistencia, vamos a duplicar la fuerza de trabajo. En vez de un agente que detiene a un delincuente, ahora vamos a mandar un equipo entero”.

El temor a los arrestos del ICE en Nueva York

El ICE ya cuenta con presencia activa en distritos estratégicos del estado como Queens, el Bronx y algunas zonas de Brooklyn. Este despliegue agravaría aún más el clima de miedo palpable en las calles de Nueva York, donde vendedores ambulantes, jornaleros y repartidores, en su mayoría indocumentados, comenzaron a evitar los espacios públicos ante el temor a ser detenidos por agentes.

La amenaza de Homan intensific el clima de temor que ya se percibe en las calles de Nueva York por miedo a ser detenidos por el ICE Josh Denmark - Flickr/ICE

Según una encuesta de The City, el 96% de los cerca de 23.000 vendedores ambulantes de la ciudad nacieron fuera de Estados Unidos, y más de la mitad reconoció no tener un estatus migratorio regular.

En barrios como Harlem, la venta callejera cayó visiblemente, mientras que centros comunitarios del Bronx y Yonkers reportaron una fuerte baja en la presencia de jornaleros que buscan empleo diario. Se estima que alrededor de 650 mil personas viven sin papeles en el estado, y muchos de ellos temen quedar atrapados en medio de las redadas.

Hochul prometió proteger los datos de inmigrantes

Una de las decisiones que más incomodó a los legisladores republicanos fue el reciente anuncio de la gobernadora Kathy Hochul, quien ratificó su compromiso de proteger los datos personales de los inmigrantes indocumentados que obtuvieron licencias de conducir a través de la Ley de Luz Verde. El tema, sensible y divisivo, volvió al centro del debate durante la reunión en Albany en la que participó Tom Homan, según consignó The New York Post.

Hochul volvió a defender la Ley de Luz Verde y aseguró que Nueva York no entregará datos de inmigrantes sin papeles Hans Pennink - FR58980 AP

La decisión del gobierno estatal se conoció después de que la administración de Donald Trump intentara acceder a esa base de datos mediante una demanda presentada por la fiscal general Pam Bondi, quien cuestionó la legalidad de las restricciones impuestas por el estado.

La respuesta de Hochul fue tajante: Nueva York no cederá ante presiones federales y mantendrá la confidencialidad de esa información, tal como establece la legislación aprobada en 2019. La Ley de Luz Verde garantiza que el Departamento de Vehículos Motorizados no puede divulgar datos sin una orden judicial, incluso cuando se trata de requerimientos de agencias migratorias.