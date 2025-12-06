La propuso Ron DeSantis: la ley de Florida que cambia el uso de la inteligencia artificial

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un nuevo proyecto de ley que establece una “declaración de derechos” para los residentes del estado sobre la inteligencia artificial. El mandatario estatal republicano busca enmarcar las regulaciones sobre la IA en un gran documento que contenga todas las protecciones para los residentes. La normativa también restringiría la construcción de centros de datos.

DeSantis propuso una ley de “declaración de derechos” para regular la inteligencia artificial

DeSantis compartió la propuesta tanto a través de sus redes sociales como mediante un comunicado en el sitio web oficial del gobierno estatal. Según lo que indica el resumen de la ley, la “propuesta de inteligencia artificial establecerá una declaración de derechos” para proteger a los ciudadanos cuando usen IA.

Ron DeSantis propuso una ley para regular la IA en Florida AP Foto/Alex Brandon

En concreto, estos son los puntos clave que enumeró el gobernador de Florida:

Aplicar las protecciones que el estado ya aprobó contra deep fakes y material explícito.

y material explícito. Prohibir a las entidades estatales y municipales el uso de cualquier inteligencia artificial de origen chino.

Prohibición de que la IA pueda usar el Nombre, Imagen y Semejanza (NIL, por sus siglas en inglés) de una persona sin su consentimiento.

Establecer una obligación para que las compañías informen a sus clientes cuando interactúen con una IA.

Imponer una prohibición total a que se realice terapia psicológica o se den consejos de salud mental mediante el uso de inteligencia artificial.

Dar herramientas de control a los padres para que revisen el uso que menores de edad hagan de la tecnología.

Asegurar la privacidad de los datos que se entreguen a una IA.

No permitir que las empresas vendan o entreguen información personal de usuarios a terceros.

Limitar el uso de IA en reclamaciones de seguros e imponer controles estatales a las compañías que quieran utilizar la herramienta.

"Nos comprometemos a salvaguardar los derechos, los datos, el dinero de los impuestos y el estilo de vida de los floridanos", enfatizó DeSantis al presentar públicamente su propuesta.

El mensaje de DeSantis cuando propuso la "declaración de derechos" sobre la IA en Florida Captura

La ley que propone DeSantis también regula la construcción de centros de datos de IA

Junto con los puntos clave sobre seguridad y privacidad de los ciudadanos, el gobernador de Florida también se refirió a la imposición de regulaciones para las empresas.

Con el foco de evitar dar facilidades a las compañías para construir estos centros y no aumentar impuestos y facturas, la declaración de derechos sobre la IA de Florida propone:

Prohibir que las empresas de servicios públicos cobren más a los usuarios para apoyar la construcción de este tipo de instalaciones.

No otorgar subsidios a favor de las grandes empresas tecnológicas.

Permitir a los gobiernos locales restringir la construcción o desarrollo de centros de datos de IA.

Proteger los recursos hídricos del estado.

Establecer normas ambientales para evitar la contaminación sonora e impedir la construcción de centros en zonas protegidas.

Las claves de la ley sobre IA que propuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis X @GovRonDeSantis

DeSantis ya había apuntado contra los centros de datos de IA

En octubre pasado, el gobernador del Estado del Sol advirtió por el impacto energético del desarrollo de la inteligencia artificial. En un mensaje publicado en redes sociales, manifestó que no solo habría aumentos en los costos de la energía, sino también una incapacidad de la estructura para responder a la demanda.

“Esto provocará que los costos de la electricidad sigan en aumento para los consumidores y que la red eléctrica colapse“, subrayó.