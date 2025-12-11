Buenas noticias en Nueva York: El plan de Kathy Hochul para construir más de 8000 casas a precio asequible

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció subvenciones condicionales de 45,9 millones de dólares para construir hasta 8389 unidades adicionales de viviendas asequibles. La financiación está destinada a personas que atraviesan problemas habitacionales, adultos mayores y otros beneficiarios en circunstancias excepcionales.

Alcance del nuevo plan de Nueva York para sumar 8000 viviendas asequibles

A través de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Estado Imperial (Esshi, por sus siglas en inglés), Hochul anunció los casi US$46 millones para la construcción de propiedades asequibles. El programa financia servicios de apoyo para contribuir con la promoción de alojamiento estable para los neoyorquinos sin hogar, remarcó la oficina de la gobernadora en un comunicado de prensa.

La gobernadora Hochul autoriza exenciones de impuestos sobre bienes inmuebles para ciertos residentes del estado

En concreto, las subvenciones financiarán los servicios y gastos operativos de las unidades asequibles para:

Adultos mayores sin hogar y sus familias.

sin hogar y sus familias. Sobrevivientes de violencia doméstica y de género .

. Adultos mayores con discapacidad .

. Adultos jóvenes con antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o de hogares de acogida .

. Personas y familias crónicamente sin techo .

. Personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo .

. Ciudadanos que reingresan a la comunidad después de haber estado en prisión .

. Personas que viven con VIH, enfermedades mentales graves y/o trastornos por consumo de sustancias.

“Ampliar las opciones de vivienda con apoyo para los neoyorquinos sin hogar es un paso clave para ayudar a los residentes vulnerables en su recuperación”, declaró Hochul.

“Las inversiones continuas en el programa permiten que más ciudadanos obtengan y mantengan una vivienda estable en las comunidades de su elección. Este esfuerzo ayudará a personas y familias a superar la crisis y alcanzar la estabilidad e independencia a largo plazo, al combinar la compasión con soluciones probadas que les permiten reconstruir sus vidas con dignidad”, completó luego.

Los fondos son condicionales y dependen de que un proyecto obtenga financiación de capital para una nueva construcción, la reutilización adaptativa de propiedades no residenciales o la rehabilitación de inmuebles residenciales no regulados.

Quiénes son elegibles para la ayuda y cómo se usarán los fondos

Según una hoja informativa compartida por el gobierno estadounidense, el dinero otorgado este año incluye 54 proyectos en la ciudad de Nueva York, 21 en Long Island y 125 en ubicaciones al norte del área metropolitana.

El plan de Hochul otorgó fondos para 54 proyectos en la ciudad de Nueva York, 21 proyectos en Long Island y 125 proyectos en ubicaciones al norte del área metropolitana

La oficina de Hochul señaló que la iniciativa proporciona fondos a proveedores de servicios de apoyo que pueden destinarse a asistencia para el alquiler y servicios a poblaciones objetivo elegibles para garantizar su estabilidad habitacional. Los usos permitidos incluyen:

Subsidios para el alquiler y otros costos de ocupación.

Servicios o personal para identificar y localizar a personas elegibles que necesitan vivienda.

Servicios de salud primaria y conductual.

Capacitación laboral y vocacional.

Asistencia educativa, desarrollo y apoyo para la crianza de hijos.

Asistencia para el cuidado infantil, consejería e intervención en crisis.

Servicios para niños: defensa educativa, apoyo y consejería.

Costos asociados con servicios que ayudan a personas y familias a mantener una vivienda estable.

La estrategia de Hochul para enfrentar la crisis de vivienda en el Estado Imperial

En función de la crisis habitacional que enfrenta el Estado Imperial, la gobernadora anunció a finales de 2023 el Pacto de Vivienda de Nueva York. Este proyecto tiene como objetivo principal construir 800 mil nuevos hogares durante la próxima década.

Nueva York enfrenta una crisis de vivienda y la gobernadora lleva adelante un plan para construir más de 800 mil hogares durante la próxima década

En la última década, el estado creó 1,2 millones de empleos, pero solo 400 mil casas nuevas. El informe publicado dos años atrás por la oficina de la gobernadora especifica que en el área metropolitana los alquileres incrementaron un 30% desde 2015 y los precios de las propiedades un 50%.

En el presupuesto para el año fiscal 2026, la mandataria se enfocó en el Programa de Comunidades Pro-Vivienda. Según indicó, la iniciativa otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta US$750 millones en fondos estatales discrecionales.