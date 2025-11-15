Nueva función de Google con Modo IA: cómo hacer las compras de Navidad y Acción de Gracias con Gemini

La nueva función de Google incorpora IA avanzada y el modelo Gemini para simplificar las compras de Navidad y del Día de Acción de Gracias. La actualización permite comparar artículos, recibir sugerencias personalizadas y usar herramientas automáticas que consultan inventarios locales o completan una compra cuando aparece un descuento.

Google Search con IA: cómo funciona el nuevo modo de compras con Gemini

Google amplió AI Mode para permitir a los usuarios que sus consultas se formulen de forma natural, como si se describiera el producto a una persona cercana, explican en el blog de la BigTech.

La app Gemini incorpora listas de regalos, opciones de Black Friday y recomendaciones ajustadas al presupuesto

El proceso solo exige escribir la consulta en Google Search. Luego, el sistema ofrece una respuesta organizada con precios, reseñas, disponibilidad e imágenes, respaldada por el Shopping Graph, que reúne más de 50.000 millones de productos y actualiza dos mil millones por hora.

La empresa explicó que el buscador puede destacar atributos relevantes para cada categoría y mostrar inspiración visual cuando el usuario pide colores, estilos o ideas específicas.

Además, la aplicación Gemini ahora incorpora funciones para armar listas de regalos, explorar opciones del Black Friday y recibir propuestas ajustadas al presupuesto. La interfaz muestra productos comprables, tablas comparativas y valores de distintas tiendas. Google señaló que esta mejora ya está activa para todos los usuarios de la app en Estados Unidos.

Google confirma stock por teléfono con IA: así funciona la llamada automática a tiendas

La compañía incorporó una función que utiliza IA y la tecnología Duplex para realizar llamadas a comercios cercanos cada vez que alguien busca un artículo con la opción “near me” (cerca de mí). Cuando se activa esta herramienta, el sistema selecciona los locales más pertinentes para esa consulta, confirma si el producto está disponible y obtiene información adicional, como el precio y eventuales promociones que puedan estar vigentes para Thanksgiving o Navidad.

Una vez completadas las llamadas, Google envía al usuario un resumen por correo electrónico o mensaje de texto con todas las respuestas. Ese informe se complementa con datos de inventario tomados del Shopping Graph. Según la información publicada, esta función comenzó a implementarse en categorías específicas, entre ellas juguetes, artículos de belleza y electrónica, como parte de un despliegue inicial dentro de Estados Unidos.

Qué es el “agentic checkout” de Google y cómo compra por vos cuando baja el precio

Google informó que el sistema de agentic checkout permite que la plataforma complete una compra en el momento exacto en que el precio de un producto seguido baja hasta el monto definido por la persona. Para que esto funcione, primero se debe activar el seguimiento de precios, una herramienta que habilita indicar un tope de gasto y detallar características específicas del artículo. Con esos parámetros, el buscador monitorea el valor y detecta cuándo aparece una oferta que coincide con lo establecido.

Cuando eso ocurre, y solo si el comercio participa del programa, Google ofrece avanzar con la compra directamente en el sitio del vendedor a través de Google Pay, un proceso que siempre requiere la aprobación explícita del usuario y la confirmación de los datos de envío antes de ejecutarse.

Según el anuncio oficial, esta modalidad empezó a implementarse en Search, incluso dentro de AI Mode, en comercios habilitados en Estados Unidos, entre ellos Wayfair, Chewy, Quince y tiendas vinculadas a Shopify, con la previsión de sumar más participantes en etapas posteriores.