¿Adiós Kathy Hochul?: el candidato republicano que quiere reemplazar a la gobernadora de Nueva York

En las últimas horas, un nuevo candidato se sumó a la carrera por la gobernación de Nueva York. De cara a las elecciones de 2026, el republicano Bruce Blakeman confirmó que se presentará a los comicios, donde enfrentará a la actual mandataria demócrata, Kathy Hochul.

Quién es Bruce Blakeman, el nuevo candidato a gobernador de Nueva York

El republicano se desempeña como ejecutivo del condado de Nassau, donde se encuentra Long Island, desde enero de 2022. En su presentación como figura de alto perfil a nivel estatal, Blakeman repasó algunas de las medidas que impulsó en ese cargo.

En su sitio web, el nuevo candidato a gobernador asegura que convirtió a Nassau en el “condado más seguro de Estados Unidos”. Con el foco puesto principalmente en la seguridad y en los impuestos, también tiene una mirada marcada sobre cuestiones migratorias y de género.

Bruce Blakeman anunció su candidatura a gobernador de Nueva York

Mediante su cuenta oficial de X y su plataforma de campaña, Blakeman destacó algunos ejes de su gestión en el condado de Nueva York, para diferenciarse de Hochul. Según dice en su plataforma de campaña:

Eliminó un aumento en el impuesto a la propiedad .

. No aumentó ninguna tasa impositiva .

. Contrató 600 nuevos policías y agentes para mejorar la seguridad del condado de Nassau.

y agentes para mejorar la seguridad del condado de Nassau. No aplicó políticas santuario para migrantes.

para migrantes. Impulsó una ley para prohibir que hombres y mujeres trans puedan participar en competiciones deportivas si no es con su género asignado al nacer.

Bruce Blakeman destacó su gestión en el condado de Nassau para lanzar su candidatura a gobernador de Nueva York Sitio web de campaña Bruce Blakeman

En su video de presentación, Blakeman contrastó con lo que presenta como las falencias del gobierno de Hochul. Según la mirada del republicano, la gestión demócrata en Nueva York generó “impuestos más altos” y tasas de “crimen en alza”.

Cuáles son las propuestas de campaña de Bruce Blakeman

La campaña del republicano recién comienza. En ese sentido, aún no hay tantas promesas concretas sobre qué ocurrirá si es elegido gobernador. Sin embargo, en las primeras horas posteriores el anuncio utilizó sus redes sociales para dar algunas pautas.

Al igual que lo que destacó sobre su gestión en Nassau, Blakeman se enfocó en los temas de seguridad e impuestos como grandes ejes.

Bruce Blakeman confirmó su candidatura a gobernador de Nueva York en las elecciones de 2026 Sitio web de campaña Bruce Blakeman

El republicano prometió las siguientes medidas:

Derogar las políticas pro-criminales .

. Restablecer la autoridad policial .

. Aplicar el modelo de seguridad de Nassau en los 62 condados del estado de Nueva York.

en los 62 condados del estado de Nueva York. Detener el “gasto imprudente” del gobierno estatal.

del gobierno estatal. “ Proteger a los contribuyentes ”.

”. Eliminar el gasto en programas de migrantes y dirigirlo a “fuerzas del orden, escuelas e infraestructura crítica”.

Quiénes participarán de las elecciones de Nueva York en 2026

Con la llegada del republicano, actualmente son cuatro los posibles perfiles para elecciones de 2026. Quien gane los comicios se consagrará como gobernador de Nueva York durante el período que va de 2027 a 2031.

De acuerdo a la recopilación de Ballotpedia, hasta el momento en la lista aparecen nombres como: