La llamada de Kamala Harris a Zohran Mamdani: qué se dijeron y por qué el gesto impacta en las elecciones de Nueva York

Kamala Harris manifestó su apoyo a Zohran Mamdani para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, durante una entrevista televisiva en la que la exvicepresidenta destacó al candidato a las elecciones locales como un favorito potencial para liderar al Partido Demócrata. Recientemente, ambos protagonizaron una llamada en la que pusieron sobre la mesa temas de actualidad política.

Zohran Mamdani reveló la conversación telefónica que mantuvo con Harris

Oriundo de Uganda y de 33 años, Mamdani se posiciona como un firme líder para ocupar el cargo de Eric Adams en los comicios del 4 de noviembre próximo. El candidato cuenta con el respaldo de Harris, según las declaraciones de la exvicepresidenta en diálogo con Rachel Maddow en NBC, emitidas el martes 23 de septiembre.

“En lo que a mí respecta, él es el nominado demócrata y debería ser apoyado”, puntualizó Harris. En ese sentido, Mamdani reveló que mantuvo una conversación telefónica con la exvicepresidenta de Joe Biden el miércoles, según remarcó The New York Times.

El candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York señaló que la llamada duró aproximadamente diez minutos y que utilizó ese tiempo para expresar su agradecimiento a Harris por sus palabras. “Me emocionó que la vicepresidenta me contactara para conversar y reiterar su apoyo a mi candidatura”, puntualizó.

“Hablamos sobre la agenda de asequibilidad que promoví en mi campaña y de la importancia de la alegría en medio de las dificultades de nuestra política”. El candidato demócrata se refirió a su propuesta de congelar los alquileres en viviendas con renta estabilizada, que afectaría a más de dos millones de neoyorquinos, a y otras económicas progresistas centradas en el costo de vida.

Harris alabó la campaña de Mamdani en Nueva York

La noche del miércoles, Harris expresó su emoción al destacar que la candidatura de Mamdani propiciaría “la unión de la gente”, durante un evento en Manhattan para promocionar su libro 107 días.

La exvicepresidenta se convirtió en el miembro más destacado del establishment demócrata en apoyar al candidato a la alcaldía, lo que podría promover la inclinación de los admiradores de la gestión de Harris a decidir su voto en las elecciones de Nueva York.

El candidato se posiciona como favorito por encima de Andrew Cuomo, según encuestas recientes X/@ZohranKMamdani

“Estás incorporando a la gente y estás demostrando que hay voces que quieren ser escuchadas, que se han sentido excluidas y ahora son parte de lo que estás haciendo”, mencionó Harris sobre la llamada que compartió con Mamdani, según destacó el medio mencionado.

Mamdani cuenta con el apoyo de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul

El 14 de septiembre pasado, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, expresó su respaldo al candidato mediante una columna publicada en The New York Times. “He escuchado a un líder que comparte mi compromiso con una Nueva York, donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias“, escribió.

Hochul expresó su apoyo a Mamdani de cara a las elecciones en la ciudad de Nueva York Instagram/@zohrankmamdani

Según una encuesta del 23 de septiembre de Suffolk University, Mamdami se posiciona como favorito a la alcaldía con un 45% de intención de voto, frente al 25% de los apoyos para su rival Andrew Cuomo. En tanto, Curtis Sliwa se situó con el 9% y Eric Adams, con un 8%.