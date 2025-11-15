La “pequeña Baviera” de Estados Unidos que parece Alemania y está a un corto vuelo desde Nueva York

En Michigan, hay un pueblo llamado Frankenmuth que destaca por mantener sus raíces alemanas y fue denominado la “Pequeña Baviera” de Estados Unidos. Se encuentra a menos de dos horas de Nueva York en avión y dispone de diferentes atracciones que son ideales para los turistas.

El pueblo cerca de Nueva York que es como Alemania

Fundado en 1845, Frankenmuth resalta por la intención de sus colonos de mantener vivas las costumbres de Baviera y hablar en idioma alemán. Cualquier turista que llegue será recibido con un cálido “hallo” (Hola, en español), que lo hará trasladarse inmediatamente a la nación europea.

El pueblo a dos horas de Nueva York mantiene las costumbres, comidas e idioma de Alemania iStock

Según Secret NYC, los inmigrantes luteranos alemanes se establecieron en este pequeño pueblo, que mantiene su encantadora arquitectura, música y tradiciones culinarias y realza el espíritu de la Alemania del siglo XIX.

En cuanto a su terminología, la palabra “Franken” se refiere a la provincia de Franconia en el Reino de Baviera, mientras que “Muth” quiere decir “coraje”. Las dos palabras significan “coraje de los franconios”.

Qué hacer en Frankenmuth, el pueblo que está a un vuelo de Nueva York

Los residentes del estado de la Gran Manzana se encuentran a solo un vuelo de conocer Frankenmuth. Entre las atracciones están:

Cervecería Frankenmuth : es la microcervecería más antigua de Estados Unidos y sirve cervezas lager al estilo bávaro.

: es la microcervecería más antigua de Estados Unidos y sirve cervezas lager al estilo bávaro. La calle principal : está llena de boutiques, panaderías alemanas y restaurantes clásicos que resaltan por sus cenas de pollo y su cálida hospitalidad.

: está llena de boutiques, panaderías alemanas y restaurantes clásicos que resaltan por sus cenas de pollo y su cálida hospitalidad. Frankenmuth Cheese Haus : es el destino ideal para disfrutar de los quesos alemanes más tradicionales y otras comidas típicas.

: es el destino ideal para disfrutar de los quesos alemanes más tradicionales y otras comidas típicas. Frankenmuth Clock Company : se trata de un lugar muy popular entre los lugareños que está repleto de relojes de cuco ornamentados que dan la hora.

: se trata de un lugar muy popular entre los lugareños que está repleto de relojes de cuco ornamentados que dan la hora. Bronner’s en Frankenmuth, Michigan : es conocida como la tienda navideña más grande del mundo, abierta todo el año.

: es conocida como la tienda navideña más grande del mundo, abierta todo el año. Crucero fluvial Bavarian Belle: ideal para disfrutar de un pintoresco paseo en barco de vapor por el río Cass, con vistas inmejorables.

Así se ve el distrito de compras del pueblo a dos horas de Nueva York iStock

Es un pueblo con ambiente festivo todo el año, que al mismo tiempo ofrece una mezcla única de historia y sabor.

Cerca de Nueva York: la mejor época para visitar Frankenmuth

Frankenmuth tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de los turistas y a la demanda de cada época del año. La época más recomendable para visitarlo es la de Navidad.

Allí, se transforma en un “paraíso invernal” completo de luces centelleantes, carruajes tirados por caballos y puestos de chocolate caliente.

El pueblo de Michigan, a dos horas de Nueva York, dispone de varias atracciones para los turistas iStock

Cómo llegar a Frankenmuth desde Nueva York

La opción más utilizada para llegar a Frankenmuth desde territorio neoyorquino es en avión, dado que el vuelo dura aproximadamente dos horas.

Para quienes lo prefieran, existe la posibilidad de hacer la ruta en auto. En el camino se podrán apreciar los paisajes rurales de Michigan a través de la Interestatal 75. La principal puerta de entrada es el aeropuerto metropolitano de Detroit.