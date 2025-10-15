La propuesta de Andrew Cuomo para los alquileres en Nueva York que compite con el congelamiento de Zohran Mamdani

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani presentaron dos modelos opuestos para enfrentar el mismo problema: la falta de viviendas accesibles en Nueva York. Mientras el exgobernador propuso acelerar la construcción y liberar unidades rentadas bajo control estatal, el legislador demócrata defiende su intención de congelar los alquileres.

Cuomo y su llamado a aumentar la oferta de viviendas en Nueva York

En un video publicado en sus redes sociales, Andrew Cuomo advirtió que la Gran Manzana vive una “emergencia habitacional” al registrar una tasa de vacancia de apenas 1,4%, muy por debajo del umbral del 5% que define legalmente ese estado. “No se puede tardar cuatro años en conseguir un permiso de construcción. No puede pasar”, expresó el exgobernador, al señalar la necesidad de reformar el proceso de aprobación de obras y aumentar con rapidez el número de unidades disponibles.

Andrew Cuomo habló sobre su propuesta para viviendas accesibles

Su diagnóstico fue claro: el problema de los alquileres no se resolvería con el congelamiento de precios (propuesto por Mamdani), sino al ampliar la oferta y agilizar los mecanismos administrativos. Según su propio cálculo, con una revisión profunda del sistema regulatorio, podrían volver al mercado unas 50.000 unidades bajo control de renta, lo que aliviaría la presión sobre los costos.

En su propuesta integral por la “asequibilidad” de Nueva York, en su plataforma de campaña, Cuomo destacó una serie de medidas complementarias que buscan equilibrar la economía de los hogares, sostener la construcción y fortalecer las protecciones para los inquilinos. Allí se detalla un conjunto de iniciativas que van desde el desarrollo urbano hasta los impuestos, con el objetivo de reducir los gastos cotidianos de las familias.

Andrew Cuomo fundamentó su propuesta en la crítica a la burocracia, al señalar que "no se puede tardar cuatro años en conseguir un permiso de construcción" Facebook Andrew Cuomo

Entre las principales acciones que incluye su plan figuran:

Aumentar la oferta de viviendas accesibles: propone expandir el número de hogares con rentas moderadas y reforzar la red de subsidios laborales para evitar que una crisis económica derive en la pérdida de vivienda.

propone expandir el número de hogares con rentas moderadas y reforzar la red de subsidios laborales para evitar que una crisis económica derive en la pérdida de vivienda. Reformar el proceso de permisos y códigos de construcción: promete acortar los tiempos de aprobación y revisar las normas que obstaculizan el inicio de obras.

promete acortar los tiempos de aprobación y revisar las normas que obstaculizan el inicio de obras. Aprovechar terrenos públicos: plantea identificar cada parcela propiedad de la ciudad para evaluar su potencial de desarrollo habitacional.

plantea identificar cada parcela propiedad de la ciudad para evaluar su potencial de desarrollo habitacional. Colaborar con el estado y los desarrolladores: su intención es potenciar programas fiscales como el “485-x” y el “467-m”, que incentivan la conversión de oficinas en residencias y fomentan la construcción con beneficios tributarios.

su intención es potenciar programas fiscales como el “485-x” y el “467-m”, que incentivan la conversión de oficinas en residencias y fomentan la construcción con beneficios tributarios. Recuperar y modernizar viviendas de NYCHA: Cuomo plantea destinar fondos municipales y facilitar la creación de proyectos en terrenos de la Autoridad de Vivienda Pública, con participación directa de los residentes.

“Freeze the rent”: Mamdani y el congelamiento de alquileres en Nueva York

En el otro extremo del debate, el asambleísta Zohran Mamdani propuso frenar los aumentos en los precios de alquileres. Su plataforma, publicada en su sitio de campaña, sostiene que más de dos millones de inquilinos viven en departamentos bajo regulación de renta y que ese sistema debería ser el pilar de estabilidad para la clase trabajadora.

Zohran Mamdani propone un congelamiento inmediato de alquileres para todos los inquilinos de viviendas estabilizadas Michael Brochstein� - ZUMA Press Wire�

Su propuesta es clara: congelar los alquileres para todos los inquilinos de viviendas estabilizadas y destinar fondos públicos para construir 200 mil nuevos hogares de renta permanente en la próxima década. A diferencia de Cuomo, Mamdani no se enfoca en acelerar los permisos, sino en garantizar que los proyectos sean 100% asequibles, sindicalizados y sin demoras.

Su plan también incluye una visión estructural sobre la planificación urbana y el combate a la desigualdad: eliminar los estacionamientos obligatorios en los nuevos desarrollos, aumentar la densidad cerca de los ejes de transporte público y corregir los efectos históricos del “zoning” racialmente discriminatorios.

Entre las medidas que Mamdani defiende se destacan: