La tienda de lujo que dice Adiós a Nueva York y ofrece descuentos de hasta 70% en la Fifth Avenue

Una de las tiendas de lujo más emblemáticas de la Quinta Avenida de Nueva York anunció que cerrará este año y lanzó descuentos de hasta 70% en artículos para mujeres, hombres y niños. La decisión llega después de que su empresa matriz se acogiera al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Cuál es la tienda de lujo que cierra en Fifth Avenue de Nueva York

Saks Global, empresa matriz de Saks Fifth Avenue, informó que se acogió al Capítulo 11 tras enfrentar una deuda insostenible que afectó sus operaciones, según reportó EFE. La compañía detalló que el 14 de enero inició casos voluntarios de bancarrota ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, con el objetivo de avanzar en su proceso de transformación.

Saks Fifth Avenue entró bajo el Capítulo 11 de la ley de bancarrotas (Saks Fifth Avenue)

La firma ya atravesaba dificultades financieras antes de su fusión con Neiman Marcus en 2024, y la combinación no logró revertir el pasivo acumulado de una marca con 159 años de historia. Como parte del proceso, Geoffroy van Raemdonck, ex director ejecutivo de Neiman Marcus, asumirá como CEO en reemplazo de Richard Baker.

Antes de declararse en bancarrota, la empresa aseguró US$1.750 millones en nueva financiación por parte de tenedores de bonos garantizados y prestamistas con respaldo en activos. De ese total, US$1.000 millones corresponden a financiación para deudores en posesión (DIP), destinada a sostener las operaciones durante el proceso del Capítulo 11; el resto quedará disponible tras la salida de la bancarrota, de acuerdo con la agencia.

Saks Fifth Avenue lanza ofertas de 70% por cierre de su tienda de lujo

Tras el anuncio, la tienda de Saks Fifth Avenue en la Quinta Avenida lanzó rebajas de hasta 70% antes de cerrar sus puertas. La mayor parte de las ofertas corresponde a línea femenina, con zapatos, sandalias, vestidos, trajes de baño y accesorios como lentes de sol, bolsos y carteras.

Saks Fifth Avenue ofrece descuentos de hasta 70% por bancarrota (Saks Fifth Avenue)

Entre las marcas con descuentos figuran Givenchy, Reiss, Lanvin, Theory, Valentino Garavani, Chloé, Tory Burch y la marca propia de Saks Fifth Avenue. Los precios van desde menos de US$200 hasta más de US$4.000.

La compañía había anticipado que planea cerrar al menos nueve tiendas en Estados Unidos a lo largo de 2026.

Otras tiendas que dicen adiós a Estados Unidos en 2026

Saks Global no es la única empresa que cerrará tiendas durante 2026 en Estados Unidos, ya que otras grandes firmas como Macy ‘s, Kroger y Carter’s, de acuerdo con Business Insider, puesto que se tienen contemplados al menos 270 cierres a lo largo del año.

En 2026, Saks Fifth Avenue cerrará al menos nueve de sus tiendas de lujo (Saks Fifth Avenue)

Entre los principales cierres programados para este año están:

Macy ‘s: A principios de 2025, la compañía anunció el cierre de 150 tiendas para 2026, con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado 66 establecimientos, lo que dejaría unas 350 tiendas activas en el país.

A principios de 2025, la compañía anunció el cierre de 150 tiendas para 2026, con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado 66 establecimientos, lo que dejaría unas 350 tiendas activas en el país. Carter ‘s : La firma de ropa infantil anunció el cierre de al menos 150 tiendas en los próximos tres años, conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de alrededor de 100 sucursales.

: La firma de ropa infantil anunció el cierre de al menos 150 tiendas en los próximos tres años, conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de alrededor de 100 sucursales. Kroger : En junio de 2025, la cadena de supermercados informó que cerrará al menos 60 tiendas no rentables en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba 2.731 supermercados en 35 estados y Washington D.C.

: En junio de 2025, la cadena de supermercados informó que cerrará al menos 60 tiendas no rentables en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba 2.731 supermercados en 35 estados y Washington D.C. Yankee Candle : Su empresa matriz, Newell Brands, informó en diciembre de 2025 que cerrará al menos 20 tiendas en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en 900 empleados.

: Su empresa matriz, Newell Brands, informó en diciembre de 2025 que cerrará al menos 20 tiendas en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en 900 empleados. REI: La marca confirmó el cierre de tres tiendas en 2026: una en Nueva Jersey durante el primer trimestre y otras en SoHo, Nueva York, y Boston hacia finales del año.