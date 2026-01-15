Para frenar al ICE en Nueva York: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece lineamientos a seguir para los migrantes con un certificado o tarjeta de registro en Estados Unidos
Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúan y la posibilidad de un encuentro con agentes aumenta en Nueva York, al igual que en otros estados. Ante este riesgo, es mejor conocer la lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata.
La documentación a presentar en un encuentro con ICE
Los especialistas de The Legal Aid Society, que ofrece recursos legales a los neoyorquinos, explican que encuentro con ICE “probablemente será estresante y aterrador”. Por tanto, conviene saber qué documentos debe llevar consigo, lo que dependerá de la situación migratoria.
De acuerdo con una guía de la organización, si no se tiene estatus migratorio permanente y ninguna protección, no recomiendan llevar documentos que identifiquen la nacionalidad o país de origen.
Algunos abogados de inmigración indican que si se ha vivido en Estados Unidos durante más de dos años, se pueden llevar documentos que lo comprueben, como contratos de arrendamiento, facturas de servicios públicos o recibos.
Mientras que aquellos con residencia permanente o algún otro estatus, pueden llevar:
- Tarjeta de residencia permanente (green card).
- Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.
- Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
- Aviso de aprobación (I-797).
- Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.
Documentos para migrantes: lo que exige la ley
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), precisa en su sitio web que la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que a todo extranjero en EE.UU. “se le emitirá un certificado de registro” o una tarjeta de recibo.
Asimismo, la legislación señala: “Todo extranjero de 18 años de edad o más deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta”.
Esto significa que los residentes permanentes con green card, o migrantes con otro tipo de certificado, deben portar siempre el documento, y mostrarlo a los agentes de inmigración en caso de ser necesario.
La ley indica que cualquier extranjero que no cumpla con estas disposiciones “será culpable de un delito menor”, lo que podría generar una multa.
¿Cuáles son mis derechos durante un arresto de ICE?
The Legal Aid Society enlistó los derechos de los inmigrantes en caso de un encuentro con agentes del ICE. Estos son los puntos más destacados a conocer:
- Se tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que se diga puede ser usada en su contra.
- No es necesario que se responda ninguna pregunta, ni siquiera la de un funcionario federal de inmigración.
- No es necesario que se firme nada, ni siquiera un documento de un funcionario federal de inmigración.
- No se tiene que dar permiso para que alguien entre a la casa, a menos que tenga una orden judicial, la cual deberá ir firmada por un juez, no por un agente de inmigración.
- Se puede preguntar si se es libre de irse. Si dicen que sí, lo mejor es alejarse tranquilamente.
- Usted siempre tiene derecho a permanecer en silencio sobre su país de nacimiento, su estatus migratorio y cómo ingresó a Estados Unidos.
