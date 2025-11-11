Llega el frío y la nieve a Nueva York: a cuánto bajará la temperatura y qué se espera en las próximas horas

El estado de Nueva York atravesará en las próximas horas un marcado descenso térmico, acompañado de vientos intensos y nevadas intermitentes que afectarán buena parte del territorio. Desde el norte hasta el centro del estado, las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticiparon un escenario invernal con ráfagas fuertes, sensación térmica muy baja y la posibilidad de nuevos episodios de nieve durante el resto de la semana.

Pronóstico para la ciudad de Nueva York y el sur del estado

El NWS de la Ciudad de Nueva York indicó que este martes 11 de noviembre, el área metropolitana quedará entre un sistema de baja presión al norte y un centro de alta presión al sur. Esa combinación generará un marcado contraste térmico y ráfagas de viento que podrían superar las 35 a 40 millas por hora (56 a 64 km/h).

Aunque no se esperan acumulaciones significativas, el NWS no descartó una leve capa de nieve sobre superficies elevadas del valle del Hudson y norte de Westchester NWS

Durante el día, el paso de una masa de aire ártico favorecerá un ambiente gélido, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 42°F (5°C) en la ciudad y valores aún más bajos hacia el interior. El organismo estimó que las sensaciones térmicas serán considerablemente inferiores por efecto del viento.

El NWS anticipó también nubosidad abundante y la posibilidad de chaparrones débiles que, en el norte del área metropolitana, podrían registrarse en forma de nieve. Aunque no se espera acumulación significativa, no se descartó una leve capa sobre superficies elevadas del valle del Hudson y el norte de Westchester.

Para esta noche, el frío se intensificará. Las temperaturas caerán hasta los 30°F (-1°C) en sectores urbanos y algo menos en los suburbios. Sin embargo, los vientos —que continuarán del oeste a entre 20 y 25 millas por hora (32 a 40 km/h)— impedirán la formación de heladas extensas en zonas costeras.

El organismo adelantó que el miércoles, las condiciones seguirán frías, aunque sin precipitaciones destacadas. En tanto, las máximas apenas subirán a 48°F (9°C).

Nieve en Buffalo y alrededores del lago Erie

La oficina del NWS en Buffalo describió un panorama invernal más intenso para el oeste del estado. La entrada de aire polar sobre las aguas relativamente cálidas de los Grandes Lagos provocará la formación de bandas de nieve de efecto lago, un fenómeno típico de esta región.

El NWS en Buffalo alertó sobre bandas de nieve de efecto lago al sur y sureste de los lagos Erie y Ontario NWS

Según el informe oficial, las nevadas más fuertes se concentrarán al sur y sureste de los lagos Erie y Ontario durante la mañana del martes. Estas precipitaciones tenderán a disminuir por la tarde, aunque el viento del noroeste mantendrá la sensación de frío extremo.

Se prevé que, durante la noche, el viento cambie al suroeste y desplace las bandas de nieve hacia áreas más pobladas, lo que incluye el área metropolitana de Buffalo y el condado de Niagara.

El NWS advirtió que, pese a que las acumulaciones no serán elevadas en zonas bajas, podrían generarse complicaciones temporarias en las rutas durante las horas de mayor intensidad. Hacia el miércoles por la mañana, la nieve se mezclará con lluvia debido a un leve ascenso térmico, especialmente en cotas inferiores a los 1200 pies (365 metros). En las zonas altas de Chautauqua Ridge, sin embargo, persistirá la posibilidad de nuevas acumulaciones ligeras.

El organismo también señaló que el resto de la semana se mantendrá más templado, con temperaturas máximas entre 48°F (9°C) y 52°F (11°C), aunque los valores seguirán por debajo del promedio de mediados de noviembre.

Clima en el centro del estado de Nueva York y la región de Binghamton

En el centro de Nueva York, el NWS de Binghamton alertó sobre la influencia directa de un sistema de baja presión en altura que cruzará la región durante la mañana del martes. El fenómeno favorecerá la aparición de inestabilidad y de nevadas localmente intensas, con posibilidad de ráfagas breves pero fuertes conocidas como “snow squalls”.

El NWS de Binghamton advirtió sobre la posibilidad de "snow squalls" - ráfagas breves de nieve intensa - con acumulaciones rápidas de hasta una pulgada (2,5 cm) en cortos períodos NWS

Los meteorólogos señalaron que, bajo estas condiciones, no se descartará una acumulación rápida de hasta una pulgada (2,5 centímetros) en cortos períodos de tiempo, especialmente en los condados del centro y norte del estado. Las zonas más afectadas incluirán el corredor de la autopista I-90, donde se esperan condiciones de visibilidad reducida y tramos resbaladizos durante el desplazamiento del frente.

Hacia la tarde, las nevadas persistirán en las áreas más elevadas, mientras que en los valles se transformarán en lloviznas o lluvias débiles. Para la noche, la circulación del suroeste empujará los remanentes de nieve hacia el norte del estado.

El miércoles continuará el aire frío, con máximas que no superarán los 45°F (7°C) y mínimas en torno a los 32°F (0°C). En las sierras del norte del condado de Broome y en el sur del condado de Oneida, las condiciones permitirán que la nieve reaparezca durante la noche, en combinación con lluvias aisladas.

Acumulaciones de nieve en las últimas 24 horas en el estado de Nueva York

Durante las últimas 24 horas, varias localidades del norte del estado de Nueva York registraron acumulaciones considerables de nieve, especialmente en el área de los Adirondacks y el corredor del lago Champlain.

De acuerdo con los reportes oficiales del NWS, los valores más altos se observaron en Port Kent, con siete pulgadas (17,7 centímetros); Essex, con 6,8 pulgadas (17,2 centímetros); y Keeseville, con 6,2 pulgadas (15,7 centímetros).

Caen las temperaturas en Nueva York

Otras comunidades, como Willsboro y Moriah, informaron acumulaciones cercanas a las seis pulgadas (15,2 centímetros), mientras que en Baldwinsville se registraron cuatro pulgadas (10,1 centímetros). En Lake Placid, uno de los puntos más fríos de la región, la capa de nieve alcanzó las tres pulgadas (7,6 centímetros).

Más hacia el sur, en localidades como Amsterdam, Galway y Perth, la nieve fue más leve, con valores entre 1,5 y 1,6 pulgadas (3,8 a 4 centímetros). En la zona de Duanesburg y Ganesvoort, las mediciones oficiales marcaron una pulgada (2,5 centímetros).

En el centro del estado, el observatorio del NWS en Binghamton reportó apenas 0,1 pulgadas (0,2 centímetros), lo que reflejó la diferencia entre las áreas del norte y del sur.