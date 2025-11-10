Cuánta nieve se espera en Nueva York para las próximas horas y dónde impactará la nueva ola de frío polar

Una masa de aire ártico avanza este lunes sobre el estado de Nueva York y provocará un brusco descenso de temperatura acompañado de nevadas en distintas regiones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Las autoridades emitieron advertencias por frío extremo y se prevé que el fenómeno continúe durante las próximas horas, con mayor intensidad al sur del lago Ontario y en los condados más cercanos a Pensilvania.

Descenso de temperaturas y llegada de aire polar a Nueva York

Según informó CBS New York, el lunes comenzó con valores relativamente templados en la ciudad de Nueva York, cercanos a los 50°F (10°C), pero el panorama cambiará de manera abrupta hacia el mediodía. Una masa de aire ártico avanzará detrás de un frente frío y empujará los termómetros hacia niveles invernales.

Las advertencias por heladas y congelamiento afectarán no solo a los cinco distritos de Nueva York, sino también a Long Island, Westchester y áreas adyacentes de Nueva Jersey y Connecticut CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por la tarde, el viento del noroeste se intensificará, con ráfagas que alcanzarán entre 30 y 40 millas por hora (48 a 64 km/h), lo que hará que la sensación térmica descienda hasta valores similares a los 20°F (-6°C) en algunas zonas metropolitanas.

Las advertencias por heladas y congelamiento afectarán no solo a los cinco distritos de Nueva York, sino también a Long Island, el condado de Westchester y las áreas adyacentes de Nueva Jersey y Connecticut. En tanto, CBS precisó que el aviso se mantendrá vigente hasta la mañana del martes, cuando se espera que las mínimas lleguen a los 20°F (-6°C) incluso dentro de la Gran Manzana.

Nieve por efecto lago en Nueva York: los condados más afectados

El NWS en Búfalo detalló que el núcleo más frío del sistema se desplazó sobre los Grandes Lagos, lo que generó un marcado contraste térmico con las aguas relativamente más cálidas. Este diferencial favoreció el desarrollo de intensas bandas de nieve por efecto lago que se concentraron principalmente al sureste del lago Erie y del lago Ontario.

Durante el lunes, las precipitaciones se mantendrán intermitentes, pero por la noche, el flujo frío del norte y noroeste reforzará la inestabilidad. Esto permitirá la formación de nevadas más persistentes en condados como Chautauqua, Cattaraugus, Oswego y Jefferson.

El NWS en Búfalo reportó intensas bandas de nieve por efecto lago al sureste de los lagos Erie y Ontario, con acumulaciones que podrían superar tres pulgadas (10 cm) en la región de Chautauqua Ridge User - NWS

En la región de la Chautauqua Ridge, la elevación del terreno —que alcanza hasta unos 2000 pies (610 metros)— potenciará la acumulación, con montos que podrían superar las tres pulgadas (diez centímetros) antes del amanecer del martes.

El NWS advirtió que las condiciones más complicadas para los desplazamientos se presentarán durante la madrugada y la mañana del martes, cuando el viento reoriente las bandas de nieve hacia el norte, lo que afectará temporalmente el área de Niagara Frontier y el sur del condado de Oswego.

Nieve moderada en el centro del estado de Nueva York

La oficina del NWS en Binghamton reportó que el centro del estado de Nueva York también se verá bajo la influencia del mismo sistema polar, con nevadas intermitentes impulsadas por un viento del oeste y noroeste. Las áreas más afectadas serán los condados de Madison, Oneida y Onondaga, donde el aire húmedo procedente del lago Ontario generará condiciones favorables para acumulaciones moderadas.

El organismo estimó entre cuatro y siete pulgadas (diez a 18 centímetros) de nieve localmente en las zonas más expuestas, sobre todo al norte de Syracuse. Aunque las temperaturas cercanas o levemente superiores al punto de congelación limitarán la adhesión sobre las rutas durante el día, se advirtió que podrían formarse sectores resbaladizos por la noche del lunes.

El NWS añadió que los vientos aumentarán durante el martes, con ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 km/h) que podrían ocasionar visibilidad reducida por la nieve levantada. Además, no descartó la aparición de breves ventiscas o “snow squalls”, ráfagas de nieve intensa acompañadas por vientos que reducen drásticamente la visibilidad en pocos minutos.

Las regiones más afectadas de Nueva York por la nieve

De acuerdo con los reportes de las últimas 24 horas, el NWS registró nevadas ligeras en distintos puntos del centro del estado. En Avoca, se midieron 1,2 pulgadas (tres centímetros) de acumulación, mientras que en Oneida Castle se reportaron 0,5 pulgadas (1,2 centímetros) y en Chittenango, 0,3 pulgadas (0,7 centímetros).

Aunque los valores fueron bajos, el organismo advirtió que las próximas horas llevarán condiciones más propicias para que la nieve se adhiera al suelo, especialmente en los sectores más elevados.

En las últimas 24 horas se registraron nevadas ligeras en el centro del estado, con 1.2 pulgadas (3 cm) en Avoca, 0.5 pulgadas (1.2 cm) en Oneida Castle y 0.3 pulgadas (0.7 cm) en Chittenango, según el NWS. User - NWS

Hacia la noche del martes, el flujo de aire comenzará a cambiar hacia el oeste y suroeste, lo que desplazará las bandas de nieve hacia el norte y reducirá progresivamente la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, la atmósfera permanecerá muy fría, con temperaturas mínimas previstas entre 20°F y 25°F (-6°C a -4°C) y máximas diurnas que difícilmente superarán los 35°F (2°C).

QUé de espera del clima en los próximos días en Nueva York

El pronóstico extendido del NWS anticipa que el miércoles ingresará aire ligeramente más templado, lo que provocará una mezcla de lluvia y nieve en algunos sectores bajos, especialmente al oeste del estado. Las temperaturas máximas subirán hasta los 45°F (7°C), mientras que el proceso de deshielo será gradual en las zonas donde la nieve se haya acumulado con mayor espesor.

Entre jueves y viernes, el sistema de baja presión que originó la ola polar se desplazará hacia el Atlántico canadiense. Aun así, el estado de Nueva York permanecerá bajo la influencia de una masa de aire frío que mantendrá el ambiente invernal.

Los vientos, que seguirán del oeste-noroeste, conservarán las temperaturas por debajo de lo normal, aunque las nevadas tenderán a disminuir paulatinamente.