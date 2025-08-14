Según Farmers’ Almanac: cuándo llega el invierno a EE.UU. y qué olas de frío polar se esperan para este 2025

En su última publicación, la revista Farmers’ Almanac compartió su pronóstico sobre el tiempo invernal en Estados Unidos de 2025 a 2026. El artículo alerta sobre fuertes oscilaciones y un clima invernal generalizado, además de frío polar.

Cuándo llega el invierno a Estados Unidos

El solsticio de invierno del próximo 21 de diciembre indica el inicio de esta temporada, aunque las bajas temperaturas podrían iniciar desde septiembre de 2025, según Farmers’ Almanac.

El pronóstico de Farmers Almanac advierte un invierno largo y con temperaturas extremas (Pexels/Kristin Vogt)

El próximo 22 de septiembre inicia el otoño con la llegada del equinoccio, lo que dejará atrás las altas temperaturas del verano e instala el clima frío. Durante la estación previa al invierno habrá un contraste en todo EE.UU., con bajas temperaturas al norte y el calor que persistirá en el sur.

En algunas regiones altas podría aparecer la nieve temprana a partir de octubre, aunque será hasta el último mes del año cuando lleguen las olas de frío polar.

Las bajas temperaturas afectarán estados como Idaho y Washington, y en otras entidades del noroeste del país, así como la región de las llanuras del norte hasta Nueva Inglaterra.

Cuándo y dónde serán las olas de frío invernal

En el pronóstico del clima se advierte que el invierno 2025-2026 será salvaje y estará acompañado de nevadas y olas o tormentas invernales que afectarán diferentes regiones de EE.UU., según Farmers’ Almanac.

Será hasta mediados de enero que llegará la primera ola de frío significativa de la temporada, la cual causará un clima invernal extremo. Esto estará acompañado de las primeras nevadas en Nueva Inglaterra.

Algunas zonas de Estados Unidos registrarán nevadas durante el invierno 2025-2026 (Pexels/Tim Gouw)

Además, las regiones montañosas del Atlántico Medio también podrían registrar caída de nieve y ocasionalmente lluvias acompañadas de nieve. Esto se repetirá en los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, la región centro-norte del país y en las montañas al noroeste del océano Pacífico.

También en la zona de los Apalaches se presentarán nevadas ocasionales, mientras que en sureste del país las temperaturas se mantendrán dentro del promedio, aunque sí habrá numerosos periodos de lluvias.

Por otro lado, el sitio precisó que en las Llanuras del sur, como Kansas, Oklahoma, Nuevo México y partes de Nebraska, así como Texas, tendrán un invierno más húmedo de lo habitual durante la temporada 2025-2026.

En esta zona las olas de frío se presentarán periódicamente, y aunque la nieve será limitada, sí habrá lluvia fría y precipitaciones heladas en distintas ocasiones.

Las señales que indican un invierno crudo temprano

Farmers’ Almanac comparte de manera anual sus pronósticos del clima para ayudar a planificar las actividades de los granjeros en EE.UU., a través de una fórmula desarrollada hace más de dos siglos.

Además, con esta experiencia también compartieron cuáles son algunas de las señales que indican que se aproxima un invierno temprano y extremo.

Señales como las migraciones tempranas de ciertas especies de aves indican un invierno largo (Pexels/Kristin Vogt)

Como las predicciones del clima, especialmente de la época invernal, han sido importantes para los agricultores, los granjeros lograron identificar las señales de advertencia que envía la naturaleza.

La primera de ellas son las cáscaras de cebolla o las hojas de maíz más gruesas de lo habitual, la llegada temprana del búho nival o el ver a dos pájaros carpinteros compartir el mismo tronco indica que el frío está a punto de hacerse presente.

Las migraciones tempranas de gansos, patos y mariposa monarca, también pueden significar que la temporada invernal está a punto de iniciar. Además, animales como las vacas pueden mostrar un pelaje más grueso en su nuca.

Otra de las señales de la llegada de un invierno temprano es la niebla densa que se hace presente en agosto, especialmente si esta es constante. También es común que animales como los ratones, los grillos y otros insectos, lleguen a los hogares en busca de refugio para las bajas temperaturas.