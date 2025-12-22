Los mejores pueblos y ciudades para jubilarse en Nueva York: clima, servicios y costo de vida

Lejos del entorno urbano y con una oferta de actividades que se adapta a todas las edades, existen destinos en Nueva York que son ideales para la jubilación. Un ranking señaló cuáles son los mejores pueblos y ciudades, así como cuáles son sus ventajas.

Ranking de los mejores pueblos para la jubilación en Nueva York

Algunos de los factores clave en la búsqueda de un lugar para vivir tras la jubilación son el clima, las opciones de planes, el acceso a los servicios como la salud y la calidad de vida.

La tranquilidad y el contacto con la naturaleza son protagonistas en estos destinos neoyorquinos Facebook/City of Ithaca, New York

Para este 2025, World Atlas elaboró un listado de lugares en Nueva York que son ideales para la jubilación, publicado el 17 de diciembre, y que presentan precios más accesibles que en otras partes del estado. Entre ellos, destacó los siguientes destinos y sus características:

Alden : ubicado en el condado de Erie, al este de Buffalo, ofrece un entorno tranquilo debido a su baja población, que cuenta con unos 9700 habitantes. Cercano al arroyo Ellicott, preserva un espacio natural con la inmediatez de trasladarse a los servicios que ofrecen las ciudades urbanas.

: ubicado en el condado de Erie, al este de Buffalo, ofrece un entorno tranquilo debido a su baja población, que cuenta con unos 9700 habitantes. Cercano al arroyo Ellicott, preserva un espacio natural con la inmediatez de trasladarse a los servicios que ofrecen las ciudades urbanas. Woodstock : está en el condado de Ulster y cuenta con poco más de 2500 habitantes. Sus festivales de música y exposiciones de arte durante todo el año lo destacan por su carácter cultural.

: está en el condado de Ulster y cuenta con poco más de 2500 habitantes. Sus festivales de música y exposiciones de arte durante todo el año lo destacan por su carácter cultural. Auburn : en el condado de Cayuga, cuenta con casi 26.000 habitantes y sus calles cobran protagonismo con galerías de arte y museos, como el Seward House.

: en el condado de Cayuga, cuenta con casi 26.000 habitantes y sus calles cobran protagonismo con galerías de arte y museos, como el Seward House. Rome : situado en el condado de Oneida, su población comprende casi 32.000 personas. En medio de un entorno natural marcado por el sendero del río Mohawk, tiene conexión con el tren Amtrak.

: situado en el condado de Oneida, su población comprende casi 32.000 personas. En medio de un entorno natural marcado por el sendero del río Mohawk, tiene conexión con el tren Amtrak. Albany : el paseo marítimo y el parque temático Huck Finn’s Playland cobran el gran protagonismo.

: el paseo marítimo y el parque temático Huck Finn’s Playland cobran el gran protagonismo. Kingston : con la inmediatez del río Hudson, este pueblo del condado de Ulster cuenta con paisajes costeros inéditos. En él, viven poco más de 24.000 personas.

: con la inmediatez del río Hudson, este pueblo del condado de Ulster cuenta con paisajes costeros inéditos. En él, viven poco más de 24.000 personas. Ithaca : a orillas del lago Cayuga, poco más de 30.000 habitantes disfrutan de una gran oferta gastronómica y de ocio cultural.

: a orillas del lago Cayuga, poco más de 30.000 habitantes disfrutan de una gran oferta gastronómica y de ocio cultural. Oswego : casi 17.000 habitantes viven en esta localidad de Nueva York, donde se encuentra la antigua base militar de Fort Ontario.

: casi 17.000 habitantes viven en esta localidad de Nueva York, donde se encuentra la antigua base militar de Fort Ontario. Plattsburgh: en el condado de Clinton, esta localidad brilla por su inmediatez al lago Champlain y espacios verdes como el Parque Sailors Point.

Albany se ubicó entre los destinos seleccionados para jubilarse en 2025 en el estado Facebook/Albany NY

Cuál es el costo de vida en los pueblos de Nueva York ideales para la jubilación

Vivir en Nueva York puede suponer un costo de vida mayor que el promedio general en Estados Unidos. Sin embargo, estos destinos pueden representar un margen de asequibilidad para quienes deseen retirarse en el estado.

Alden : según World Atlas, el precio promedio de una vivienda en este pueblo de Nueva York es de 251.290 dólares.

: según el precio promedio de una vivienda en este pueblo de Nueva York es de 251.290 dólares. Woodstock : para comprar una propiedad, se necesita un promedio de US$737 mil en esta región, según la plataforma autora del ranking.

: para comprar una propiedad, se necesita un promedio de US$737 mil en esta región, según la plataforma autora del ranking. Auburn : de US$190.600.

: de US$190.600. Rome : de US$179 mil.

: de US$179 mil. Kingston : de US$396.500.

: de US$396.500. Oswego : de US$218.900.

: de US$218.900. Plattsburgh: de US$221.331.

Ithaca ofrece un entorno natural ideal para la jubilación Facebook/City of Ithaca, New York

Por otro lado, la plataforma RentCafe.com, que se basa en los datos publicados de septiembre pasado por el Consejo para la Investigación Comunitaria y Económica, detalló los costos de vida en los territorios restantes:

Albany

El alquiler mensual promedio es de US$1755, con US$197,67 de gasto en energía y US$141,5 en la salud. El ingreso familiar promedio es de US$59.485.

Ithaca

Esta localidad presenta un precio promedio del alquiler de US$2323, un costo de energía mensual de US$239 y de US$209 para servicios médicos. El ingreso familiar promedio es de US$48.617.