Nueva York más segura: el plan de Hochul para erradicar la violencia armada de las calles
La gobernadora Kathy Hochul anunció el programa HOPE con US$5 millones para crear espacios seguros y prevenir tiroteos entre jóvenes en la ciudad
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La gobernadora Kathy Hochul anunció en Albany una inversión de US$5 millones para la iniciativa “Refugios de Oportunidad, Paz y Empoderamiento” (HOPE, por sus siglas en inglés). El proyecto establece refugios vecinales en la ciudad de Nueva York para que jóvenes de hasta 24 años cuenten con espacios protegidos. Esta medida busca reducir los tiroteos y fortalecer la seguridad en los cinco distritos a partir de este 10 de abril.
Programa HOPE en Nueva York: refugios juveniles para prevenir tiroteos
- De acuerdo con el portal de la gobernación de Nueva York, el programa establece espacios de apoyo que operan bajo un enfoque de salud pública para prevenir delitos.
- Las organizaciones seleccionadas en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island recibirán hasta US$1 millón cada una para gestionar estos centros de ayuda comunitaria.
De acuerdo con el sitio oficial, estos son los aspectos clave de la iniciativa HOPE:
- La atención se centra en personas de hasta 24 años.
- Los servicios funcionan en las horas de mayor riesgo: 17 a 21 hs (hora local).
- El apoyo se extiende durante los fines de semana para asegurar una cobertura total.
“La seguridad pública es mi máxima prioridad, y nuestras leyes de armas y programas de prevención, líderes en EE.UU., generan un cambio real en las comunidades de Nueva York. En 2025, los tiroteos alcanzaron los niveles más bajos registrados en todo el estado”, afirmó la gobernadora Hochul.
Plan de Hochul: presupuesto y medidas contra armas ilegales en Nueva York
El plan de la gobernadora incluye una estrategia legislativa para frenar el avance tecnológico de la delincuencia organizada.
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027 contiene propuestas para abordar la amenaza de las armas de fuego impresas en 3D y los interruptores ilegales que convierten pistolas en ametralladoras.
Rossana Rosado, comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés), señaló: “Estos refugios vecinales brindan espacios seguros para jóvenes y familias, contribuyen a fortalecer las comunidades y a prevenir la violencia antes de que comience”.
Por su parte, la directora de la Oficina Estatal de Prevención de la Violencia Armada (GIVE, por sus siglas en inglés), Calliana S. Thomas, explicó: “Este modelo fortalece la capacidad de las organizaciones locales de base, asegura que el liderazgo, los recursos y las soluciones provengan de las comunidades más cercanas al trabajo. Así es como generamos un cambio duradero”.
Fiscales de Nueva York respaldan estrategia de prevención y seguridad
Los fiscales de los cinco distritos también respaldan la inversión en prevención como un complemento necesario a la aplicación de la ley.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., destacó: “Para seguir reduciendo los tiroteos se requiere una inversión sostenida en prevención”. En tanto, el fiscal de Brooklyn, Eric Gonzalez, sostuvo: “Apoyar a las personas en situación de riesgo es un elemento esencial de nuestra estrategia”.
La fiscal de Queens, Melinda Katz, hizo hincapié en el futuro de la juventud: “Es crucial que lleguemos a los jóvenes mediante programas innovadores e intervenciones tempranas que les proporcionen las herramientas necesarias para tomar decisiones acertadas, de modo que empuñar un arma nunca sea una opción”.
Por último, el fiscal de Staten Island, Mike McMahon, concluyó que la iniciativa “ayuda a poner fin al ciclo de violencia y trauma que azota a demasiados jóvenes y familias”.
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