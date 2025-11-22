Así es el rascacielos de 56 pisos con más de 600 condominios que se construye en Long Island City

En el corazón de Long Island City, en Nueva York, dos empresas comenzaron a construir un impresionante rascacielos de 56 pisos con más de 600 condominios. El edificio de uso mixto tendrá una superficie de 700 mil pies cuadrados y se prevé que las tareas de construcción finalicen en el 2028.

Un rascacielos en Long Island City y cerca de Manhattan

Uno de los proyectos más innovadores de Nueva York estará ubicado en el centro del submercado Court Square, en 24-19 Jackson Ave. A solo una parada del centro de Manhattan, el sitio está justo al lado del transporte público, incluidas las líneas de metro 7, E, M y G, según detalló la empresa desarrolladora Tavros Capital.

El rascacielos de 56 pisos con más de 600 condominios estará ubicado en el corazón del submercado Court Square Tavros Capital - Tavros Capital

El proyecto también contará con la participación de Charney Companies, en colaboración con Incoco Capital.

La edificación de uso mixto de 700 mil pies cuadrados incluirá un podio comercial con un gimnasio y un supermercado. Además, tendrá una torre con más de 600 condominios residenciales.

De acuerdo con la compañía, el diseño estuvo a cargo de FXCollaborative. “La torre de 56 pisos se elevará sobre los edificios vecinos, ofreciendo vistas panorámicas inigualables”, escribieron desde Tavros. Junto con los servicios mencionados, el lugar ofrecerá:

Portero las 24 horas del día los siete días de la semana.

Piscina en la azotea.

Almacenamiento de bicicletas.

Salones para residentes/inquilinos.

Cómo será la nueva torre de 56 pisos en Long Island City: fechas, diseño y amenities

En la zona de desarrollo del edificio ya hay máquinas de pilotaje, excavadoras y camiones que trabajan con hormigón en funcionamiento, según informó el medio local que cubre al distrito de Queens QNS.

Los desarrolladores prevén que las excavaciones y la cimentación se realicen durante todo el invierno. En esa línea, la estructura comenzaría a levantarse a lo largo de la primavera de 2026.

El rascacielos que comenzaron a construir en Long Island City contará con un gimnasio y un supermercado en la parte baja Tavros Capital - Tavros Capital

Las imágenes del proyecto, compartidas por las compañías, muestran que en la parte superior, en la que habrá amplias superficies acristaladas, se ubicará una terraza con áreas verdes.

El medio mencionado detalló además que Chelsea Piers Fitness ya firmó un contrato de arrendamiento para ocupar 72.000 pies cuadrados en la planta baja. El recinto deportivo estará equipado con:

Una piscina exterior.

Una cancha de baloncesto cubierta.

Una pista de atletismo

Estudios de fitness.

Estudios de ciclismo y yoga.

Equipos de cardio y musculación.

Espacios para entrenamiento atlético.

También se erigirá un local de Whole Foods en la parte baja del rascacielos. De acuerdo con la información compartida por el medio, la finalización de la construcción tendría lugar entre finales de 2028 y principios de 2029.

La historia del terreno y el financiamiento del nuevo rascacielos en LIC

El innovador proyecto, que incluirá 600 condominios, lleva años de planificación. El inicio de la compra de inmuebles para la edificación fue en 2016. Luego, las compañías adquirieron siete casas adosadas contiguas y los derechos de edificación de otras dos propiedades.

Las tareas de construcción del rascacielos de 56 pisos comenzarían en la primavera de 2026 Michael Dwyer - AP

En 2022, según relata el medio local Multi Housing News, las empresas compraron una parcela adyacente que pertenecía al hotel Tokyo Inn por 68,5 millones de dólares.

Para la financiación, obtuvieron un préstamo de US$425 millones de Madison Realty Capital y US$100 millones de capital preferente que aportan Kushner y su socio inversor OneIM.