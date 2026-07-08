Kathy Hochul, contra Kalshi y las apuestas ilegales: “Exigimos que todas las plataformas cumplan con la ley de Nueva York”

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, emitió recientemente un comunicado en el que apuntó contra Kalshi, una compañía de mercados de predicción con sede en Manhattan y especializada en los deportes. En el texto, mencionó una resolución judicial que le impidió a la página evitar que los reguladores estatales supervisen sus actividades, y sostuvo que “todas las plataformas de juego deben cumplir con la ley”.

El mensaje de Kathy Hochul contra las apuestas ilegales en Nueva York

Hochul indicó que las leyes de juego de Nueva York están diseñadas para proteger a los consumidores, y que Kalshi “intentó ignorarlas”. En esa línea, agregó que la plataforma perdió el litigio judicial.

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“Seguiremos exigiendo que todas las plataformas de juego cumplan con la ley, y eso incluye a los mercados de predicción. Exigimos que todas las plataformas cumplan con la ley de Nueva York”, expresó. El comunicado surge luego de la decisión del tribunal del Distrito Sur que rechazó la solicitud de Kalshi Inc. para obtener una medida cautelar preliminar contra los reguladores estatales.

La plataforma de la compañía con sede en Manhattan se utiliza principalmente para apuestas deportivas, que representan más del 90% de la actividad del sitio. En su página web oficial también muestra opciones para apostar sobre resoluciones judiciales, elecciones en EE.UU. y otras temáticas.

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El litigio judicial en Nueva York entre Kalshi y los reguladores

La jueza Analisa Torres, del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de Kalshi Inc., en una decisión tomada el martes 7 de julio.

Según Bloomberg, la decisión dicta que la compañía no puede evitar que los funcionarios de juegos de azar de Nueva York regulen sus mercados de predicción deportiva de la misma manera que a las casas de apuestas deportivas.

La plataforma de apuestas deportivas Kalshi perdió el litigio judicial en Nueva York y Kathy Hochul lo celebró Kalshi

El tribunal dictaminó que las leyes de juego del Estado Imperial no pueden ser invalidadas por la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act) de nivel federal en lo que respecta a los contratos de eventos deportivos de Kalshi.

Al iniciar la demanda, la empresa buscaba impedir que la Comisión regulara sus mercados, tratándolos como si fueran casas de apuestas deportivas. En su fallo de 22 páginas, Torres indicó que las casas de apuestas representan “claramente un asunto de preocupación predominantemente estatal”.

Pese a la resolución del tribunal, Kalshi ya apeló al Segundo Circuito, y si el proceso continúa, el litigio podría terminar ante la Corte Suprema de EE.UU.

Qué busca Kalshi en Nueva York y por qué enfrenta a los reguladores

La empresa argumenta que sus contratos son “swaps” financieros negociados en una plataforma con licencia federal de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), por lo que los estados no deberían poder bloquearlos.

La decisión llega en un momento particular para la compañía, que busca una valoración de 40.000 millones de dólares y maneja volúmenes mensuales de negociación de US$10.000 millones, impulsados mayormente por contratos deportivos.

Si la batalla judicial continúa, el resultado final definirá la frontera legal entre los productos derivados financieros y las apuestas tradicionales en EE.UU. Por su parte, Hochul sostuvo que su administración continuará con los esfuerzos para vigilar que se cumplan las regulaciones.