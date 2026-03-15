Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo

La ciudad de Nueva York inició el proceso de planificación para renovar la Calle 14 de Manhattan, con un rediseño que priorizará a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. El anuncio lo hizo el 9 de marzo de 2026 el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) y confirmó la apertura de una instancia pública para debatir propuestas.

Qué contempla el plan para transformar la Calle 14

De acuerdo con el NYC DOT, el objetivo es consolidar una transformación permanente del corredor mediante mejoras en el espacio público y la seguridad vial.

El proyecto priorizará peatones, ciclistas y usuarios del transporte público Google Maps

El rediseño prevé:

Incorporación de nuevas áreas verdes y paisajismo

Ampliación del espacio para peatones

Mejoras en parques y plazas públicas

Infraestructura vial

Intervenciones que complementen el funcionamiento del carril exclusivo de autobuses

Estas mejoras buscan fortalecer el uso del corredor como espacio de circulación y encuentro para residentes, trabajadores y visitantes.

Los resultados del carril exclusivo de autobuses en la Calle 14

El nuevo plan se apoya en los resultados obtenidos desde la implementación del carril exclusivo para autobuses en la Calle 14 en 2019, que restringe la circulación de automóviles privados en gran parte de esa vía. Según datos del NYC DOT, desde ese momento:

La velocidad de los ómnibus aumentó hasta 24%

La cantidad de pasajeros creció hasta 30%

El alcalde Zohran Mamdani manifestó que el proyecto busca profundizar esas mejoras y señaló que la reforma no será solo “una capa de pintura”.

Las intervenciones complementarán el carril exclusivo de autobuses existente Google Maps

El impacto del rediseño de la Calle 14 para usuarios y visitantes

Según el NYC DOT, el proyecto beneficiará a 28.000 pasajeros de autobuses diarios y a cientos de miles de personas que visitan o recorren ese lugar.

Las intervenciones también reforzarán las conexiones urbanas del corredor. El rediseño abarcará el tramo que conecta:

Avenida B

Union Square

Irving Place

Broadway

University Place

El distrito Meatpacking

El Parque del Río Hudson

El comisionado del DOT, Mike Flynn, indicó que el objetivo es crear una calle de “referencia internacional que conecte ambos lados de Manhattan” y aproveche los beneficios del carril exclusivo de autobuses en la Calle 14.

La planificación pública del rediseño de la Calle 14 en Nueva York

La ciudad inició un estudio de planificación de 24 meses con un presupuesto total de US$3 millones para definir el futuro del corredor.

El financiamiento se distribuye de la siguiente manera:

US$2 millones aportados por la ciudad de Nueva York.

aportados por la ciudad de Nueva York. US$1 millón aportado por las organizaciones Unión Square Partnership y la Asociación de Gestión del Distrito Meatpacking.

La ciudad lanzó un estudio de planificación de 24 meses para definir el diseño final Google Maps

El proceso de planificación de la Calle 14 incluye consultas públicas y talleres comunitarios.

El primer encuentro abierto al público se realizará el 25 de marzo de 2026 de 16 a 19 (hora local) en el Instituto Pratt, 144 West 14th Street, segundo piso, Nueva York.

Durante este proceso, las autoridades recopilarán propuestas y opiniones para definir el diseño final del corredor.

Además del estudio inicial, la ciudad aseguró que reserva recursos para los proyectos de infraestructura que surjan mientras avanza el proyecto.

Según el NYC DOT, se comprometieron US$9,5 millones para futuras obras: