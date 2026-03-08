Buenas noticias para mexicanos en Texas: el consulado de Houston ofrece servicios de salud y ciudadanía en marzo 2026

En marzo de 2026, el Consulado de México en Estados Unidos brindará servicios de salud y orientación sobre la ciudadanía estadounidense a sus connacionales de manera gratuita. Además, trabaja con campañas generales de vacunación y ofrece asistencia en Houston, Texas, y en otras partes del país norteamericano.

Fecha y requisitos para los servicios de salud y ciudadanía en Houston

Los ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos podrán participar en la Feria de Recursos del Consulado General de México en Houston, que consiste en un espacio que brinda orientación y servicios gratuitos.

Cualquier ciudadano mexicano que viva en Estados Unidos puede solicitar asesoría al Consulado General de México en Houston (X/@ConsulMexHou)

Los temas que se abordarán en este programa están relacionados con educación, finanzas, salud y ciudadanía, así como recursos comunitarios.

La cita es el próximo 12 de marzo de 2026 y el horario de atención será de 9.00 hs a 12.00 hs en Rogerdale Rd., Houston, Texas. Algunos de los servicios gratuitos que se ofrecerán en la feria son:

Pruebas de glucosa

Pruebas de presión arterial

Asesoría financiera

Información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias

Asesoría sobre ciudadanía estadounidense

Recursos comunitarios

El programa está dirigido a mexicanos que viven en el país norteamericano sin importar su estatus migratorio, aunque solo los residentes que cumplan con los requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense podrán iniciar este trámite.

Consulado de México en Houston invita a la jornada de vacunación

A la par de la Feria de Recursos, las autoridades consulares lanzaron una convocatoria que invita a la comunidad mexicana a vacunarse el próximo viernes 13 de marzo.

El Consulado General de México en Houston brinda servicios gratis de salud a sus connacionales, como las jornadas de vacunación (Pexels/Artem Podrez)

Para acceder a este servicio gratuito de salud no se necesita seguro médico ni agendar una cita previa; solo se debe acudir a 3200 Rogerdale Rd., en Houston, en un horario de 9.00 a 13.00 hs (hora local).

El Consulado General de México explica que la campaña es general y dirigida a niños, adolescentes y adultos. Además, se aclara que las dosis aplicadas son en contra de:

Meningitis (MCV4)

Hepatitis A y B

Difteria, tétanos y tos ferina (Tdap)

Influenza

Sarampión, rubéola y paperas (MMR)

Meningitis B

Las autoridades reiteraron que los mexicanos que radiquen en el país norteamericano pueden recibir apoyo y orientación en cualquiera de las oficinas consulares de su nación ubicadas en diferentes entidades de EE.UU.

Qué se necesita para tramitar la ciudadanía estadounidense

La ciudadanía estadounidense se puede obtener a través del proceso de naturalización y, para solicitarla, es necesario cumplir con una serie de requisitos, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

Residentes permanentes legales en EE.UU. pueden solicitar la ciudadanía si cumplen con los requisitos (ARCHIVO) Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Los extranjeros que viven en Estados Unidos podrían obtener la ciudadanía si:

Tienen al menos 18 años de edad

Pueden hablar, leer y escribir inglés básico

Son personas de buena conducta moral

Se encuentran legalmente en territorio norteamericano

Las personas que podrían obtener la ciudadanía necesitan comprobar que son residentes permanentes legales en EE.UU., es decir, que cuentan con green card al menos durante los últimos cinco años.

También es posible convertirse en ciudadano si se está casado con un estadounidense y residente permanente legal por al menos tres años, si se es hijo de un ciudadano estadounidense o si se prestó servicio militar en las Fuerzas Armadas norteamericanas.

