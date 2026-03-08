Buenas noticias para mexicanos en Texas: el consulado de Houston ofrece servicios de salud y ciudadanía en marzo 2026
Las autoridades compartieron fecha, ubicación y requisitos para recibir la orientación sin cargo
- 4 minutos de lectura'
En marzo de 2026, el Consulado de México en Estados Unidos brindará servicios de salud y orientación sobre la ciudadanía estadounidense a sus connacionales de manera gratuita. Además, trabaja con campañas generales de vacunación y ofrece asistencia en Houston, Texas, y en otras partes del país norteamericano.
Fecha y requisitos para los servicios de salud y ciudadanía en Houston
Los ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos podrán participar en la Feria de Recursos del Consulado General de México en Houston, que consiste en un espacio que brinda orientación y servicios gratuitos.
Los temas que se abordarán en este programa están relacionados con educación, finanzas, salud y ciudadanía, así como recursos comunitarios.
La cita es el próximo 12 de marzo de 2026 y el horario de atención será de 9.00 hs a 12.00 hs en Rogerdale Rd., Houston, Texas. Algunos de los servicios gratuitos que se ofrecerán en la feria son:
- Pruebas de glucosa
- Pruebas de presión arterial
- Asesoría financiera
- Información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias
- Asesoría sobre ciudadanía estadounidense
- Recursos comunitarios
El programa está dirigido a mexicanos que viven en el país norteamericano sin importar su estatus migratorio, aunque solo los residentes que cumplan con los requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense podrán iniciar este trámite.
Consulado de México en Houston invita a la jornada de vacunación
A la par de la Feria de Recursos, las autoridades consulares lanzaron una convocatoria que invita a la comunidad mexicana a vacunarse el próximo viernes 13 de marzo.
Para acceder a este servicio gratuito de salud no se necesita seguro médico ni agendar una cita previa; solo se debe acudir a 3200 Rogerdale Rd., en Houston, en un horario de 9.00 a 13.00 hs (hora local).
El Consulado General de México explica que la campaña es general y dirigida a niños, adolescentes y adultos. Además, se aclara que las dosis aplicadas son en contra de:
- Meningitis (MCV4)
- Hepatitis A y B
- Difteria, tétanos y tos ferina (Tdap)
- Influenza
- Sarampión, rubéola y paperas (MMR)
- Meningitis B
Las autoridades reiteraron que los mexicanos que radiquen en el país norteamericano pueden recibir apoyo y orientación en cualquiera de las oficinas consulares de su nación ubicadas en diferentes entidades de EE.UU.
Qué se necesita para tramitar la ciudadanía estadounidense
La ciudadanía estadounidense se puede obtener a través del proceso de naturalización y, para solicitarla, es necesario cumplir con una serie de requisitos, de acuerdo con el gobierno estadounidense.
Los extranjeros que viven en Estados Unidos podrían obtener la ciudadanía si:
- Tienen al menos 18 años de edad
- Pueden hablar, leer y escribir inglés básico
- Son personas de buena conducta moral
- Se encuentran legalmente en territorio norteamericano
Las personas que podrían obtener la ciudadanía necesitan comprobar que son residentes permanentes legales en EE.UU., es decir, que cuentan con green card al menos durante los últimos cinco años.
También es posible convertirse en ciudadano si se está casado con un estadounidense y residente permanente legal por al menos tres años, si se es hijo de un ciudadano estadounidense o si se prestó servicio militar en las Fuerzas Armadas norteamericanas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que existen 10 pasos hacia la naturalización, los cuales son:
- Determinar si ya es ciudadano estadounidense
- Determinar si es elegible para la ciudadanía estadounidense
- Preparar el Formulario N-400 o Solicitud de Naturalización
- Presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, y pagar las tarifas en línea
- Presentarse a la cita de datos biométricos, si es aplicable
- Completar la entrevista
- Recibir la decisión del Uscis sobre su Formulario N-400
- Recibir una notificación para prestar el Juramento de Lealtad
- Tomar el Juramento de Lealtad a los Estados Unidos
- Entender la ciudadanía estadounidense con la lista de derechos y obligaciones
