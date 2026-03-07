La ciudad en Nueva York que es la mejor para comprar vivienda por primera vez y tiene casas por US$139.900

La ciudad de Rochester en el estado de Nueva York encabeza el ranking 2026 como el mejor mercado para comprar vivienda por primera vez en Estados Unidos, con un precio medio de publicación de 139.900 dólares y proyecciones de crecimiento en ventas del 5,3% para este año.

¿Por qué Rochester es la mejor ciudad para comprar vivienda por primera vez en 2026?

Según un informe publicado el 7 de enero de 2026 por Realtor.com, Rochester encabeza la clasificación por la combinación de precios de publicación bajos, una relación precio-ingreso favorable y proyecciones sólidas para el mercado inmobiliario local.

La clasificación considera factores como asequibilidad, disponibilidad de viviendas, servicios locales, salud económica y tiempos de traslado

El relevamiento identificó los diez mejores mercados para compradores debutantes en función de:

Asequibilidad

Disponibilidad de propiedades

Servicios locales como tiendas y guarderías

Salud económica y proyecciones de ventas

Precios de las propiedades

Tiempos de traslado

Proporción de propietarios jóvenes

El economista senior de la plataforma, Joel Berner, explicó que “comprar una vivienda es caro y difícil” y sostuvo que elegir el lugar adecuado constituye “un primer paso esencial para construir patrimonio y alcanzar el estilo de vida deseado”.

Rochester registra el segundo precio medio de publicación más bajo del ranking, con valor promedio de US$139.900. La cifra se ubica muy por debajo de la mediana nacional de US$415 mil relevada en noviembre de 2025.

El precio medio de las viviendas equivale a 2,9 veces el ingreso anual típico de los residentes de 25 a 34 años, que se ubica en US$48.617. Ese rango etario se toma como referencia porque concentra a una parte central de los compradores primerizos. A su vez, el 21,3% de los compradores proyectados para este año en la ciudad tendrán esa edad.

Por otro lado, la ciudad presenta el menor tiempo promedio de traslado al trabajo entre los mercados evaluados: se requieren solo 21 minutos para llegar. También proyecta el mayor crecimiento en ventas para 2026, con una estimación de 5,3%.

¿Qué otras ciudades integran el ranking 2026 para compradores primerizos?

El ranking 2026 incluye mercados del noreste, medio oeste y sur del país, con precios medios por debajo de la mediana nacional. Estas son las ciudades que completan la clasificación y sus principales indicadores:

Harrisburg, Pensilvania: ocupa el segundo lugar, con un precio medio de publicación de US$151.999.

ocupa el segundo lugar, con un precio medio de publicación de US$151.999. Granite City, Illinois: se ubica en el tercer puesto y registra el valor más bajo del listado, con US$119 mil. Presenta una relación precio-ingreso de 1,9. Un comprador típico de 25 a 34 años con ingresos cercanos a US$62.000 destina 12,6% de sus ingresos al pago mensual de la hipoteca, la proporción más baja entre las 10 ciudades analizadas.

En Rochester, el valor de las viviendas equivale a 2,9 veces el ingreso anual típico de los residentes de 25 a 34 años

Birmingham, Alabama: figura en el cuarto lugar, con un precio medio de US$148.950.

figura en el cuarto lugar, con un precio medio de US$148.950. North Little Rock, Arkansas: ocupa el quinto puesto, con valores promedio de US$170.000.

ocupa el quinto puesto, con valores promedio de US$170.000. Syracuse, Nueva York: se posiciona en el sexto lugar, con un precio medio de US$169.900 y la mayor proyección de crecimiento de precios para 2026 entre las ciudades del ranking, con un 12,4%.

se posiciona en el sexto lugar, con un precio medio de US$169.900 y la mayor proyección de crecimiento de precios para 2026 entre las ciudades del ranking, con un 12,4%. Baltimore, Maryland: integra la lista con un estimado de US$223.900.

integra la lista con un estimado de US$223.900. St. Louis Park, Minnesota: se ubica en el octavo puesto y presenta el precio medio más alto del ranking, con US$375 mil. Registra la mayor relación precio-ingreso, con 3,8. El ingreso anual típico de los compradores de 25 a 34 años alcanza US$98.000, el más alto del listado, aunque también representa la mayor proporción destinada al pago de vivienda.

se ubica en el octavo puesto y presenta el precio medio más alto del ranking, con US$375 mil. Registra la mayor relación precio-ingreso, con 3,8. El ingreso anual típico de los compradores de 25 a 34 años alcanza US$98.000, el más alto del listado, aunque también representa la mayor proporción destinada al pago de vivienda. Pittsburgh, Pensilvania: forma parte del ranking con un precio medio de US$249 mil.

forma parte del ranking con un precio medio de US$249 mil. Garfield Heights, Ohio: completa la clasificación con un precio medio de US$140 mil.

Las ciudades del oeste quedaron fuera del ranking por segundo año consecutivo. Berner explicó que en esa región los precios de las viviendas son más altos y no están acompañados por ingresos proporcionalmente mayores.

El informe indicó que en 2025 los compradores primerizos representaron el 21% del total, el nivel más bajo registrado en esa medición. Además, la edad típica de ese grupo alcanzó los 40 años, según el Perfil de Compradores y Vendedores de la Asociación Nacional de Realtors.