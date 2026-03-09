A metros de la casa de Mamdani: el auto Honda con patente de NY que escondía un explosivo y encendió las alarmas

En el marco de una movilización de la oposición, las autoridades policiales de Nueva York descubrieron un explosivo a metros de la casa del alcalde Zohran Mamdani en Manhattan. Posteriormente, las investigaciones condujeron a un automóvil de la marca Honda con patente de la jurisdicción, que fue retirado el domingo con un dispositivo dentro.

El auto Honda que la policía de Nueva York encontró a metros de la casa de Mamdani

Las protestas de la oposición llevadas a cabo el sábado pasado en Nueva York derivaron en confrontaciones y una escalada de la violencia. Durante estas manifestaciones, un artefacto explosivo fue arrojado mientras manifestantes antislámicos se enfrentaban con contramanifestantes. Dos hombres arrestados en relación con el artefacto admitieron haberse inspirado en ISIS, informó CNN.

Tras el lanzamiento del primer explosivo, el mismo hombre encendió un segundo dispositivo, lo dejó caer en la calle y corrió. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes, Mamdani reveló el lunes el descubrimiento de un tercer aparato, encontrado el domingo dentro de un automóvil Honda a metros de su residencia Gracie Mansion.

“Mientras la NYPD continúa con su investigación, encontraron un tercer dispositivo sospechoso en un vehículo estacionado”, reveló el alcalde. El área fue bloqueada y se realizaron “evacuaciones limitadas” de edificios. Las autoridades retiraron el vehículo en una plataforma de camión alrededor de las 19 hs y las calles fueron reabiertas.

En tanto, Mamdani continuó: “Primero evacuaron las casas aledañas y, una vez que el dispositivo fue removido, los ciudadanos pudieron volver a sus hogares”. En esa línea, dejó un mensaje para quienes intenten realizar un atentado en la jurisdicción: “Cualquier persona que llegue a Nueva York a traer violencia a nuestras calles, será considerado responsable acorde a las leyes”.

Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, indicó también el lunes que no brindará detalles de los cargos mientras la investigación continúa. Una vez que la denuncia se haga pública, lo que podría suceder hoy, la funcionaria revelará “mucho más sobre la investigación” y lo aprendido sobre el caso.

“Es crucial que respetemos el proceso”, agregó, y luego determinó: “Puedo confirmar esta mañana que esto es investigado como un acto de terrorismo”.

Qué explosivo fue encontrado a metros de la casa de Mamdani en Nueva York

En la conferencia, la comisionada del NYPD señaló que los resultados preliminares de las pruebas determinaron que los artefactos encontrados “no eran dispositivos falsos ni bombas de humo; eran explosivos improvisados que podrían haber causado serias lesiones o incluso muertes”.

Según la comisionada, uno de los dispositivos contenía triperóxido de triacetona, conocido como THAP. De acuerdo con el National Center for Biotechnology Information, esto corresponde a un explosivo de fabricación propia sintetizado a partir de la acetona química y el peróxido de hidrógeno. Debido a que es difícil de detectar, es más popular para actividades terroristas.

La comisionada de policía de la administración Mamdani señaló que los dispositivos encontrados en Nueva York podrían haber causado lesiones graves e incluso la muerte de las personas reunidas Mamdani

Ahora, las muestras de los explosivos fueron enviadas al laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para análisis más exhaustivos. En el caso del artefacto encontrado en el Honda, este dio negativo para material explosivo en las pruebas preliminares.

Tisch también expresó que las autoridades establecieron un estado de alerta en Nueva York que continuará vigente durante lo que resta del día. “Desplegaremos recursos adicionales, lo que incluye armas pesadas, equipos, unidades K-9 (caninas), aviación y más”, detalló.

En Nueva York: las protestas del sábado contra Zohran Mamdani

El pasado sábado 7 de marzo de 2026, manifestantes realizaron movilizaciones frente a la residencia del alcalde de Nueva York. Las protestas consistieron en un enfrentamiento entre una manifestación anti-Islam, organizada por el influenciador de derecha Jake Lang, y una contramanifestación denominada “Saquen a los nazis de Nueva York”.

El grupo anti-Islam contaba con aproximadamente 20 participantes, mientras que los contramanifestantes sumaron unas 125 personas. Este enfrentamiento se produjo mientras se desarrolla el mes del Ramadán. Mamdani, primer alcalde musulmán de la ciudad, no se encontraba en la residencia en ese momento.

Las autoridades lograron detener al manifestante que arrojó un dispositivo explosivo durante las protestas de Nueva York @NYPDPC

Alrededor de las 12:15 hs, un manifestante del grupo anti-Islam roció con gas pimienta a los contramanifestantes. Unos minutos más tarde, uno de ellos lanzó un dispositivo explosivo improvisado (IED), el primero encontrado, hacia el área de la protesta. Luego, se recuperó el segundo.

Dos jóvenes de 18 y 19 años, residentes de Pensilvania, fueron detenidos en relación con los explosivos. También fue arrestado el manifestante que utilizó el gas pimienta, junto con otras tres personas por conducta desordenada y obstrucción del tráfico.

Durante la rueda de prensa, Mamdani calificó la protesta anti-Islam como un acto basado en el “fanatismo y el racismo”. Luego, condenó el intento de usar explosivos como algo “reprensible” y contrario a los valores de la ciudad.