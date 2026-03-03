Manhattan por US$1000 al mes: guía para aplicar a la nueva lotería de viviendas asequibles en marzo de 2026

El programa Housing Connect de la Ciudad de Nueva York mantiene abierta en marzo de 2026 la lotería de viviendas asequibles en Manhattan para el edificio Forte Living, ubicado en 205 E 110th St, New York, NY 10029. El sorteo cierra el 27 de abril de 2026 y dispone de unidades desde 1013 dólares mensuales para hogares que cumplan con los criterios de ingresos y tamaño familiar establecidos.

¿Qué ofrece Forte Living en Manhattan?

El desarrollo es un edificio nuevo de 18 pisos situado en East Harlem. Forma parte del Programa de Vivienda Inclusiva. El complejo incluye amenities y servicios para residentes, explican en el sitio oficial. Entre ellos, destacan:

Gimnasio equipado para entrenamiento cardiovascular y de fuerza (con cargo).

para entrenamiento cardiovascular y de fuerza (con cargo). Espacio de coworking y espacio común de descanso o reunión.

y espacio común de descanso o reunión. Spa (con cargo).

(con cargo). Sala de pool.

Terraza en la azotea.

en la azotea. Parrillas y cocina.

y cocina. Centro comunitario.

Áreas al aire libre y acceso cercano a senderos.

y acceso cercano a senderos. Lavadora y secadora en las unidades.

en las unidades. Lavavajillas y electrodomésticos de bajo consumo.

y electrodomésticos de bajo consumo. Aire acondicionado.

Wifi en áreas comunes.

en áreas comunes. Sistema de cámaras de seguridad.

Portero virtual.

Ascensor y entrada accesible para personas con movilidad reducida o discapacidad.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el 27 de abril y permite competir por unidades con precios por debajo del mercado housingconnect

El edificio admite mascotas con un límite de 50 libras (22,6 kg). Los inquilinos deben pagar la electricidad, incluida la cocina eléctrica, el agua caliente y la calefacción.

¿Cómo es el proceso de la lotería de viviendas asequibles en Manhattan?

La postulación se realiza a través del portal de NYC Housing Connect. El sistema establece cuatro pasos:

Completar el perfil: el solicitante debe crear y actualizar su perfil cada vez que cambien sus ingresos o la composición del hogar.

el solicitante debe crear y actualizar su perfil cada vez que cambien sus ingresos o la composición del hogar. Aplicar a loterías: es posible postularse a múltiples desarrollos al mismo tiempo. El procesamiento puede demorar varios meses.

es posible postularse a múltiples desarrollos al mismo tiempo. El procesamiento puede demorar varios meses. Selección y verificación: si el solicitante resulta seleccionado, debe confirmar su elegibilidad y presentar la documentación requerida.

si el solicitante resulta seleccionado, debe confirmar su elegibilidad y presentar la documentación requerida. Firma del contrato: en caso de asignación de unidad, se firma el contrato de alquiler o se completa la compra.

A su vez, en el sitio advierten que:

No se cobran depósitos ni tarifas de solicitud .

. El sistema prohíbe enviar solicitudes duplicadas.

No se debe aplicar en línea y también por correo. Las personas que envíen más de una solicitud pueden quedar descalificadas.

Quienes residan en la ciudad de Nueva York reciben una preferencia general para departamentos. El tamaño del hogar incluye a todas las personas que vivirán en la unidad, incluidos padres e hijos.

También se puede solicitar una aplicación por correo enviando un sobre con dirección propia a: Forte Living C/O Affordable for NY, 365 Flushing Ave, Suite 505, Brooklyn, NY 11205.

Los valores de alquiler y los requisitos de ingresos

Para hogares que se ubiquen en el 40% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés), están disponibles departamentos de 1 dormitorio con un alquiler mensual de US$1013. Hay 13 unidades en esta categoría.

Las autoridades advierten que no existen tarifas de solicitud ni depósitos para participar en la selección housingconnect

El total de bienes y ahorros del hogar no puede superar los US$64.800. El ingreso anual mínimo exigido es de US$41.589 y el máximo varía según la cantidad de integrantes:

1 persona: hasta US$45.360.

2 personas: entre US$41.589 y US$51.840.

3 personas: entre US$41.589 y US$58.320.

Otra opción dentro del 40% del AMI son los departamentos de 2 dormitorios, con un alquiler mensual de US$1169. Hay 8 unidades disponibles. El ingreso anual mínimo requerido es de US$50.092 y el máximo permitido también varía:

2 personas: hasta US$51.840.

3 personas: hasta US$58.320.

4 personas: hasta US$64.800.

5 personas: hasta US$70.000.

Las personas cuyos ingresos se ubiquen dentro del 60% del AMI pueden acceder a departamentos de 1 y 2 dormitorios con valores y requisitos específicos.

Las unidades de un dormitorio tienen un alquiler mensual de US$1595 y hay 10 unidades disponibles. El límite de activos es de US$97.200. El ingreso anual mínimo exigido es de US$61.543 y el máximo permitido varía según la cantidad de integrantes del hogar:

1 persona: hasta US$68.040.

2 personas: hasta US$77.760.

3 personas: hasta US$87.480.

Las postulaciones se realizan a través de una plataforma digital donde los interesados deben registrar su información económica y familiar housingconnect

También se puede adquirir un departamento de 2 dormitorios, con un alquiler mensual de US$1875 y 11 unidades disponibles. El ingreso anual mínimo requerido es de US$74.298 y el máximo depende del tamaño del hogar:

2 personas: hasta US$77.760.

3 personas: hasta US$87.480.

4 personas: hasta US$97.200.

5 personas: hasta US$105 mil.

Para hogares dentro del 130% del AMI, los valores son más elevados.

El estudio tiene un alquiler mensual de US$3526 y hay 1 unidad disponible. El límite de activos es de US$210.600.

También hay departamentos de 1 dormitorio con alquileres de US$3634 y US$3750 (4 unidades en total), y 2 dormitorios por US$4321 y US$4449 (6 unidades en total).

En esta categoría, los ingresos máximos pueden alcanzar hasta US$227.500.

Un porcentaje de las unidades se reserva para personas con movilidad reducida o con discapacidad visual o auditiva. Además, existe preferencia para residentes de Manhattan Community Board 01 y 11, así como para empleados municipales y veteranos de guerra.