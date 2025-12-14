Mi Pobre Angelito 2: cómo luce hoy el Hotel Plaza de NYC, donde Kevin Mac Allister se cruzó con Trump antes de Navidad
El icónico alojamiento todavía recibe a grandes celebridades; además, prepara una importante fiesta para fin de año
En la popular película navideña Mi Pobre Angelito 2, de 1992, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó durante unos segundos al cruzarse con el actor principal, Kevin Mac Allister, en el Hotel Plaza de Nueva York. Hoy en día, 33 años después del lanzamiento del film, el lujoso hotel se mantiene como un establecimiento de primer nivel que recibe a líderes mundiales, de la industria y leyendas de Hollywood.
Cómo luce hoy el icónico Hotel Plaza, el escenario de Mi Pobre Angelito 2
“Disculpe, ¿dónde está el vestíbulo?“, le pregunta Mac Allister (Macaulay Culkin) a Trump en la escena que recorrió el mundo. ”Al fondo, a la izquierda", le responde el actual presidente de EE.UU.
Algunas de las mayores celebridades del mundo recorren los pasillos en donde tuvo lugar esa conversación. Además, este espacio recibe tanto eventos de alta sociedad como grabaciones de películas taquilleras.
Fundado en 1907, según su sitio oficial, el Hotel Plaza cuenta con 282 habitaciones “distintivas”, entre las que se incluyen 102 suites de lujo. Como rasgo distintivo, el edificio logra mantener un equilibrio entre “su pasado histórico y su futuro sin límites”.
Se ubica en la intersección de Central Park y la Quinta Avenida y, de acuerdo con Booking -donde tiene una calificación de 9,7 para parejas-, los cuartos están equipados con modernos baños con grifería chapada en oro de 24 quilates y duchas de efecto lluvia independientes.
Entre otras comodidades, también incluye:
- Exclusivas boutiques
- Instalaciones de salud y bienestar
- Un spa Guerlain
- Un gimnasio abierto las 24 horas.
A su vez, presenta una importante oferta gastronómica. Ofrece tiendas de primera clase en The Plaza Boutique y un servicio “atento y discreto” en todas las áreas del hotel.
“El opulento Gran Salón y el Salón Terraza han sido meticulosamente restaurados para devolverle su grandeza original y continúan albergando muchos de los momentos más memorables de la ciudad de Nueva York, que están en el corazón del legado de The Plaza”, describe la web oficial.
Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Plaza: tarifas y tipos de habitaciones
Según la disponibilidad que hay en su sitio oficial, los precios de las habitaciones para dos o cuatro personas pueden variar de acuerdo con la comodidad de la instalación elegida. El monto oscila entre 2100 y 5300 dólares por noche.
En la mayoría de los casos, el ingreso se realiza a las 15 hs del día de la reserva y el retiro se efectúa a las 12 hs de la fecha en la que culmina la estadía.
Las habitaciones varían, principalmente, en su tamaño: algunas tienen 473 pies cuadrados, pero las más caras pueden llegar hasta los mil pies cuadrados. Cabe destacar que las que son para más de dos personas cuentan con dormitorios apartados.
Las experiencias navideñas y paquetes especiales del Hotel Plaza
De acuerdo con lo que dice su web oficial, el Hotel Plaza dispone de una “oferta especial” por Navidad, que consiste en disfrutar de “la temporada más elegante” con una lujosa suite.
La instalación está adornada con un festivo arreglo floral: “Disfrute de un detalle de bienvenida navideño mientras contempla la luz del árbol de dos metros de altura, con luces y un lazo decorativo”.
También, los huéspedes del nuevo Celebrity Ding Dang Dong, que se alojan en el mundialmente famoso Hotel Plaza, podrán “perderse en Nueva York durante las fiestas y hacer realidad todos sus sueños de Kevin” con “Mi Pobre Angelito del Plaza”.
