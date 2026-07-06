Calor extremo en Nueva York: el mapa de las piscinas municipales gratuitas

Nueva York enfrenta una ola de calor intensa y las autoridades habilitaron herramientas para que los residentes encuentren espacios públicos frescos durante esta temporada estival. La ciudad habilitó un mapa que detalla las ubicaciones de sus 50 piscinas al aire libre, recreativas y gratuitas.

Mapa de piscinas gratuitas en NYC: ubicaciones por distrito para la ola de calor

Para localizar rápidamente estas instalaciones, los neoyorquinos pueden consultar el mapa interactivo que señala las piscinas al aire libre en toda el área metropolitana.

Esta herramienta digital facilita el acceso a los 50 espacios públicos distribuidos estratégicamente por los cinco distritos.

El mapa de las piscinas gratuitas por la ola de calor en la Ciudad de Nueva York nycgovparks.org

En El Bronx , los residentes pueden visitar las piscinas de Claremont, Crotona, Edenwald Houses, Floating, Foster, Mapes, Thompson y Van Cortlandt.

, los residentes pueden visitar las piscinas de Claremont, Crotona, Edenwald Houses, Floating, Foster, Mapes, Thompson y Van Cortlandt. Brooklyn alberga instalaciones como Betsy Head, Bushwick, Commodore Barry, David Fox, Douglass y DeGraw, además de Glenwood Houses, Howard, Jesse Owens, Kosciuszko, Lindower Park, PS 20 Playground y Sunset Park.

alberga instalaciones como Betsy Head, Bushwick, Commodore Barry, David Fox, Douglass y DeGraw, además de Glenwood Houses, Howard, Jesse Owens, Kosciuszko, Lindower Park, PS 20 Playground y Sunset Park. En el caso de Manhattan , las opciones incluyen Abraham Lincoln, Asser Levy, Dry Dock, Frederick Douglass, Gottesman, Hamilton Fish, Highbridge y Jackie Robinson. También están disponibles John Jay, Marcus Garvey, Sheltering Arms, Thomas Jefferson, Tompkins Square, Tony Dapolito, Vesuvio y Wagner.

, las opciones incluyen Abraham Lincoln, Asser Levy, Dry Dock, Frederick Douglass, Gottesman, Hamilton Fish, Highbridge y Jackie Robinson. También están disponibles John Jay, Marcus Garvey, Sheltering Arms, Thomas Jefferson, Tompkins Square, Tony Dapolito, Vesuvio y Wagner. Queens cuenta con piscinas como Astoria, Fisher, Fort Totten, Liberty, Marie Curie Park, PS 186 Playground y Windmuller.

cuenta con piscinas como Astoria, Fisher, Fort Totten, Liberty, Marie Curie Park, PS 186 Playground y Windmuller. Staten Island ofrece alternativas en Faber, General Douglas, Maggie Howard, PS 46 Playground, Tottenville y West Brighton.

Piscinas públicas de Nueva York 2026: horarios, temporada y programas gratuitos

La temporada oficial de piscinas al aire libre comenzó el sábado 27 de junio y concluirá el 13 de septiembre de 2026. Según un comunicado oficial de la Oficina del Alcalde Zohran Mamdani, el horario de atención general se establece de 11 a 19 hs (hora local) todos los días, con una pausa obligatoria para labores de limpieza y mantenimiento entre las 15 y las 16 hs.

Sin embargo, el funcionario advirtió: “Durante la emergencia por calor, las piscinas olímpicas y de tamaño intermedio permanecerán abiertas hasta las 20.30 hs, media hora más que en anteriores extensiones de la ola de calor y 1,5 horas más tarde que en los días normales de funcionamiento”.

Durante este verano, la ciudad neoyorquina conmemora el 90° aniversario de sus piscinas públicas. Por este motivo, el gobierno municipal anunció la ampliación de programas de natación libre para adultos, disponibles ahora de lunes a viernes, de 7 a 8.30 hs, de cinco a diez piscinas distribuidas en los cinco distritos.

Mamdani inauguró la temporada con un salto a la pileta

Asimismo, el programa Senior Splash ofrece clases gratuitas de aeróbicos acuáticos para mayores de 62 años tres días a la semana. Para los más jóvenes, se incrementaron las clases de natación gratuitas en 18 piscinas.

Además, el Departamento de Educación proporciona almuerzos gratuitos en sedes participantes de piscinas públicas para menores de 18 años, sin necesidad de inscripción previa o identificación.

Reglas para entrar a las piscinas municipales de NYC durante el calor extremo

El acceso a todas estas instalaciones es gratuito para el público, aunque las autoridades recomiendan llegar con tiempo debido a que suele haber filas durante los días de mayor afluencia.

Según informan las autoridades locales, es estrictamente obligatorio el uso de traje de baño y se sugiere llevar un candado resistente para asegurar las pertenencias en los vestidores, dado que no se aceptan candados de equipaje.

Asimismo, se aconseja dejar en casa objetos de valor como joyas, tarjetas de crédito, comida, botellas de vidrio y dispositivos electrónicos por razones de seguridad.

No se permiten camisetas de colores sobre la terraza de la piscina, aunque se autorizan camisetas blancas lisas o sombreros blancos para protección solar.

Las piscinas públicas estarán abiertas hasta el el 13 de septiembre Oficina del alcalde de Nueva York

Además, se ofrece protector solar gratuito en las piscinas municipales de los cinco distritos para prevenir quemaduras solares.