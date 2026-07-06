River Commons: el proyecto de Mamdani que llevará 328 casas accesibles a Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el pasado lunes el inicio de las obras de River Commons, un proyecto de 255 millones de dólares que se construirá en el sur del Bronx, dentro del campus del Gotham Health Morrisania. El complejo contará con 328 viviendas accesibles, un centro de salud y un espacio público verde para que disfruten los residentes.

Cómo se distribuirán las nuevas viviendas en el Bronx, según Mamdani

Las 328 viviendas estarán destinadas principalmente a personas de bajos ingresos. La oficina del alcalde de Nueva York informó que 229 unidades, casi el 70% del total, están pensadas para hogares con ingresos de entre el 30% y el 70% del promedio del área.

El plan de Mamdani para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

Además, 98 departamentos estarán reservados para pacientes del sistema de hospitales de la ciudad que estuvieron en situación de calle. El complejo ofrecerá viviendas que van desde estudios hasta unidades de tres dormitorios.

Mamdani aseguró que River Commons combinará vivienda, atención médica y servicios comunitarios para apoyar a los residentes del sur del Bronx. Además, esta será la primera vez que un edificio residencial integre una clínica dentro de un predio perteneciente a un hospital de la ciudad de Nueva York.

Mamdani busca combinar vivienda y salud con su plan de River Commons

La iniciativa parte de la idea de que una vivienda estable es indispensable para mejorar la salud. Según NYC Health + Hospitals, muchas personas indigentes no pueden recuperarse plenamente sin un lugar donde vivir.

Por eso, el programa Housing for Health busca ayudar a pacientes sin hogar a acceder a una casa permanente. Cada año, unas 50.000 personas atraviesan una situación de falta de vivienda en la ciudad de Nueva York.

El proyecto de Mamdani busca ayudar a las personas en situación de calle en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente y director ejecutivo de NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz, afirmó que, hasta el momento, el programa ayudó a casi 2000 personas que vivían en la calle o en refugios. Con la construcción del proyecto River Commons, el sistema de salud amplía esa estrategia al incorporar viviendas dentro de un campus hospitalario.

Cómo será el edificio impulsado por Mamdani en Nueva York

River Commons tendrá 17 pisos y se construirá sobre un terreno que antes funcionaba como estacionamiento del hospital. Según la oficina del alcalde de Nueva York, el complejo contará con un gimnasio, una sala de juegos para niños, un salón comunitario, un espacio de trabajo compartido y una terraza en el piso 15.

River Commons tendrá 17 pisos y contará con un centro de salud de 43.000 pies cuadrados nycmayor

El edificio también ofrecerá seguridad las 24 horas e incorporará tecnologías para mejorar la eficiencia energética. Además, incluirá un centro de salud de 43.000 pies cuadrados (unos 4000 metros cuadrados), que permitirá ampliar la atención médica para los residentes del sur del Bronx.

El proyecto River Commons de Nueva York tendrá apoyo público y privado

River Commons es el resultado de una alianza entre organismos públicos y organizaciones privadas. Según detalló la oficina de Mamdani, el dinero proviene en primera instancia del programa de Financiamiento para la Construcción del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

Las organizaciones Type A Projects y BronxWorks serán las propietarias del complejo a largo plazo. Además, BronxWorks brindará servicios de apoyo a los residentes en áreas como salud, empleo y bienestar.