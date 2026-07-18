A qué hora de EE.UU. se juega la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026, entre Argentina y España. La sede designada para el compromiso decisivo es el Estadio MetLife, denominado Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el certamen internacional, y ya está definido el horario y cómo seguirlo en vivo en Estados Unidos.

En EE.UU.: a qué hora es y cómo ver la final del Mundial entre Argentina y España

Este domingo se conoce quién será el nuevo campeón de la Copa del Mundo. La Albiceleste busca defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras la Roja llega con el anhelo de conseguir su segunda conquista mundial.

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De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en EE.UU., el duelo está programado para comenzar a las 15 hs ET/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT. En el país norteamericano, hay varias opciones de transmisión disponibles.

Quienes quieran verlo en español por televisión pueden hacerlo por la pantalla de Telemundo. Para quienes deseen ver la transmisión en inglés, pueden seguir el encuentro a través de la señal de FOX.

Otra de las alternativas es mirarlo vía streaming. En este caso, la plataforma en español autorizada por la FIFA es Peacock.

Al tratarse de un compromiso definitorio, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad en dicha instancia, el campeón se definirá por penales.

Cómo llegan España y Argentina a la final del Mundial 2026

España clasificó a la final de la Copa del Mundo tras vencer 2-0 a Francia en semifinales. En lo que va del torneo, los dirigidos por Luis De La Fuente recibieron solo un gol.

Luego de haber obtenido la gloria máxima en el Mundial de Sudáfrica 2010, ahora el combinado europeo está en busca de su segunda Copa del Mundo. En la actual competencia ganó todos sus partidos, a excepción del empate 0-0 en el debut con Cabo Verde.

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer por 2-1 a Inglaterra Nick Potts - PA Wire DPA

Por otro lado, Argentina superó 2-1 a Inglaterra en semifinales. En dicho compromiso, los comandados por Lionel Scaloni revirtieron el resultado con dos tantos durante los últimos minutos tras estar en desventaja.

El combinado sudamericano, que llegó a tres finales en las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo, busca conseguir su cuarto título. Así, igualaría a Alemania e Italia en la tabla histórica de conquistas y quedaría a un campeonato de Brasil, que está en la cima con cinco.

Con presencia del ICE: operativos de seguridad confirmados para la final del Mundial 2026

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, y Tom Homan, zar de la frontera, confirmaron la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones del estadio durante la jornada.

Según explicaron a CBS News, los agentes despliegan operativos orientados a resguardar la integridad de trabajadores, deportistas y espectadores. En ese sentido, descartaron la ejecución de redadas migratorias.

El cuerpo de seguridad enfoca sus esfuerzos en desarticular la comercialización de productos falsificados y el mercado irregular de entradas. Asimismo, las fuerzas federales fortalecen la vigilancia en los corredores de transporte para prevenir el tráfico de sustancias ilícitas.

Las intervenciones directas contra civiles solo ocurren si existe una orden de captura vigente por delitos graves o vínculos con el narcotráfico y terrorismo.