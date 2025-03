Nueva York agiliza la Real ID: el cambio que hará más rápido el trámite antes de la fecha límite

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) anunció modificaciones en sus oficinas para facilitar la inscripción en la Real ID. En pocas semanas, las normas federales exigirán que los viajeros tengan esta documentación para abordar vuelos nacionales. Es por eso que las autoridades implementaron medidas para atender a más personas en menos tiempo. A partir de abril, diez oficinas ampliarán su horario para agilizar el trámite.

Nuevos horarios para la inscripción de la Real ID en Nueva York

Desde el 5 de abril hasta el 28 de junio, diez oficinas de la DMV abrirán también los días sábados por la mañana para que las personas puedan procesar la Real ID, según afirmaron las autoridades en un comunicado. La medida beneficiará a quienes no pueden asistir durante la semana por sus empleos, pero necesitan obtener el documento antes del 7 de mayo, la fecha en la que cambiarán las normas federales.

Diez sedes del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York abrirán los sábados para que las personas puedan tramitar su Real ID

La atención especial se brindará para aquellas personas que necesitan solicitar una Real ID o una identificación mejorada por primera vez. También podrán asistir aquellos que desean actualizar su licencia de conducir actual, permiso o identificación de no conductor en una Real ID o una identificación mejorada.

Las sedes habilitadas para la atención de los sábados estarán en distintas zonas de Nueva York y Long Island y abrirán los sábados desde las 8 hs a las 13 hs (hora local). La lista completa:

Oficina del distrito de Yonkers .

. Oficina del distrito del Bronx .

. Oficina del distrito de Harlem .

. Oficina del distrito de Midtown .

. Oficina del distrito de Richmond .

. Oficina del distrito Atlántico de Brooklyn .

. Oficina del distrito de Coney Island .

. Oficina del distrito de College Point .

. Oficina del distrito de Garden City .

. Oficina del distrito de Medford.

Las oficinas de DMV de Nueva York que abrirán los sábados New Jersey Motor Vehicle Commission - Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Nueva York advierte sobre la fecha límite de la Real ID

Funcionarios del DMV y de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recordaron la proximidad de la fecha límite a partir de la cual en los aeropuertos se pedirá la Real ID.

A partir del 7 de mayo de 2025, los viajeros deberán presentar esta documentación para abordar vuelos dentro del país norteamericano, entre otras acciones. La recomendación oficial es completar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.

El Comisionado del DMV, Mark JF Schroeder, indicó: “Se está acabando el tiempo para obtener una identificación Real ID o Enhanced ID. No querrán quedarse atrapados en el control de seguridad del aeropuerto si no están preparados. Ahora es el momento de solucionar este problema para no tener que apresurarse en el último minuto”.

La Ley Real ID estableció estándares de seguridad más altos para las identificaciones y las licencias de conducir emitidas por los estados Department of Motor Vehicles

Cómo tramitar la Real ID en Nueva York

Los residentes de Nueva York deberán acercarse a una oficina del DMV para tramitar esta documentación. Para eso, primero se recomienda que hagan una reserva de un turno de manera online.

Para ayudar a los neoyorquinos, el DMV publicó guía de documentos y un proceso de preselección de solicitudes en línea, para ayudarlos a prepararse para obtener la Real ID.

Una vez en las oficinas de las autoridades, deberán presentar una prueba de identidad con pasaporte vigente, certificado de nacimiento o comprobante de Seguro Social. Además, deberán aportar documentos que confirmen residencia en el estado de Nueva York. En ese momento, se les tomará una fotografía que es la que estará en su Real ID.

Finalmente, se deberá abonar una tarifa que varía según la situación de la persona. El costo estándar va de los 73,25 dólares a los US$120, según sea el caso.

Además, el DMV ofrece una identificación mejorada por una tarifa adicional de US$30. Esta identificación cumple con los estándares federales de Real ID y se puede usar como identificación al regresar a los Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe.